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Valoarea totală a acestora ajunge la aproape 7 miliarde de lei, potrivit raportului Ministerului Finanțelor privind starea finanțelor publice. Cea mai mare parte a proiectelor vizează infrastructura de sănătate, iar autoritățile pregătesc preluarea acestora prin alte programe europene.

Potrivit documentului, cele 253 de contracte au o valoare totală de 6,98 miliarde de lei, din care 5,66 miliarde de lei reprezentau finanțare aferentă PNRR. Cea mai mare parte a sumei este concentrată în infrastructura de sănătate, unde se regăsesc 145 de contracte, cu o valoare cumulată de 5,64 miliarde de lei.

Este vorba despre proiecte care au fost eliminate din PNRR sau nu au putut fi finalizate în perioada de implementare, iar continuarea lor depinde acum de identificarea unor noi surse de finanțare.

„Proiectele eliminate din PNRR sau nefinalizate în perioada de implementare. Potrivit situației prezentate în Anexa nr. 2, această categorie cuprinde 253 de contracte, cu o valoare totală de 6,98 miliarde lei, din care 5,66 miliarde lei reprezentau finanțare aferentă PNRR. Din perspectiva identificării surselor alternative de finanțare, situația principalelor categorii de investiții se prezintă astfel: Infrastructura de sănătate (componenta 12) concentrează cea mai mare parte a valorii proiectelor din această categorie, respectiv 5,64 miliarde lei, aferente unui număr de 145 de contracte. Pentru aceste investiții sunt în curs de pregătire demersurile privind preluarea la finanțare în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, inclusiv în vederea decontării cheltuielilor eligibile deja efectuate. Preluarea acestor proiecte trebuie realizată în corelare cu alocarea financiară disponibilă și cu gradul de supracontractare al programului”, se arată în raportul publicat de Ministerul Finanțelor.

De unde ar putea veni banii pentru proiectele din Sănătate

Pentru investițiile din infrastructura de sănătate, Ministerul Finanțelor arată că sunt în curs de pregătire demersurile privind preluarea la finanțare prin Programul Sănătate 2021–2027. Mecanismul ar urma să permită inclusiv decontarea cheltuielilor eligibile deja efectuate.

Transferul nu este însă automat. Potrivit raportului, preluarea proiectelor trebuie realizată în funcție de alocarea financiară disponibilă și de gradul de supracontractare al programului. Cu alte cuvinte, existența unei alternative europene de finanțare nu garantează că toate investițiile vor putea fi acoperite integral.

„Pentru aceste investiții sunt în curs de pregătire demersurile privind preluarea la finanțare în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, inclusiv în vederea decontării cheltuielilor eligibile deja efectuate. Preluarea acestor proiecte trebuie realizată în corelare cu alocarea financiară disponibilă și cu gradul de supracontractare al programului”, mai arată raportul de la Finanțe.

Investițiile României depind tot mai mult de fondurile europene

Problema celor 253 de contracte apare într-un moment în care investițiile publice au ajuns să aibă o contribuție importantă la economia României. În primele zece luni din 2026, cheltuielile pentru investiții au totalizat 129,2 miliarde de lei, în creștere cu 34,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Aproximativ 65% din această sumă reprezintă plăți pentru proiecte finanțate prin cadrul financiar european 2021–2027 și PNRR, prin granturi și împrumuturi. Plățile aferente acestor programe au fost cu 54,7% mai mari decât în primele zece luni din 2025.

Dependența de finanțarea europeană este vizibilă și în structura investițiilor. Rata totală a investițiilor a ajuns la 25,2% din PIB în 2025, peste media Uniunii Europene, de 21,5%. În același timp, investițiile publice au crescut de la 4,5% din PIB în 2020 la 6,1% în 2025, în timp ce componenta privată a scăzut de la 21,5% din PIB în 2022 la 19,1% în 2025.

Presiune suplimentară asupra bugetului din 2027

Încheierea PNRR va modifica semnificativ structura de finanțare a investițiilor publice. Ministerul Finanțelor avertizează că diminuarea veniturilor aferente componentei nerambursabile a programului, alături de necesitatea finalizării unor proiecte și preluării unei părți din cheltuieli în sarcina bugetului național, va genera presiuni suplimentare asupra deficitului începând din 2027.

Menținerea investițiilor publice la un nivel ridicat este considerată una dintre principalele provocări ale anului viitor. Autoritățile trebuie să accelereze absorbția fondurilor europene disponibile prin alte instrumente, să prioritizeze proiectele finanțate din surse naționale și să coreleze angajamentele multianuale cu resursele bugetare.

Avertisment privind supracontractarea proiectelor de investiții

O altă problemă semnalată în raportul fostului premier italian Enrico Letta, dedicat competitivității României pentru perioada 2027–2035, este numărul mare de proiecte aprobate sau contractate fără ca finanțarea necesară să fie întotdeauna asigurată.

Documentul arată că unele ministere au supracontractat cu până la 100%, inclusiv pe fondul presiunii de a utiliza fondurile disponibile prin Mecanismul de Redresare și Reziliență înainte de termenul-limită din 2026.

Această practică generează riscuri fiscale și juridice, avertizează autorii raportului, care recomandă o evidență unică a angajamentelor de investiții, o mai bună coordonare din partea Ministerului Finanțelor și verificarea capacității de finanțare înainte de aprobarea proiectelor.

„Tendința recentă a statului român de a-și asuma angajamente excesive în privința proiectelor de investiții publice trebuie oprită, fiind necesară o mai bună coordonare a politicii de investiții a țării. În ultimii ani, au fost asumate angajamente excesive de investiții, prin aprobarea și/sau contractarea unui număr mare de proiecte, fără a se asigura întotdeauna că statul dispune efectiv de suficiente fonduri pentru finanțarea acestora. Parțial, din cauza preocupărilor legate de neutilizarea integrală a fondurilor disponibile prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF) până la termenul-limită de implementare din 2026, unele ministere de linie au contractat proiecte în proporție de până la 100% peste alocările disponibile. Această supracontractare generează riscuri fiscale și juridice semnificative. Prin urmare, o mai bună coordonare și supraveghere a angajamentelor de investiții sunt esențiale și ar putea fi asigurate prin consolidarea rolului Ministerului Finanțelor”, se arată în raport.

Astfel, provocarea pentru România nu este doar să găsească bani pentru investițiile rămase fără finanțare prin PNRR, ci și să se asigure că toate proiectele pe care le înceope sau continuă au fondurile de care au nevoie.