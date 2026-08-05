Marsilia este capitala departamentului Bouches-du-Rhône, în sudul Franței, și capitala administrativă și comercială a regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere din Franța.

Situată la vest de Coasta de Azur, Marsilia este unul dintre principalele porturi ale Mării Mediterane. Orașul se află pe Golful Leului, parte a Mediteranei, într-un semicerc de coline calcaroase, la 863 de kilometri sud-sud-est de Paris (pe calea ferată) și la 218 kilometri sud-est de Lyon.

Aeroport – cum ajungi

Să știi cum să ajungi de la aeroportul din Marsilia în centrul orașului te va ajuta să-ți planifici deplasările și să înțelegi diferitele opțiuni de transport disponibile.

Există mai multe mijloace de transport pentru a ajunge din aeroport în Marsilia.

Trenul spre centrul Marsiliei nu pleacă direct din aeroport. Cea mai apropiată gară este Vitrolles Aéroport Marseille. De la aeroport poți lua un autobuz gratuit de la peronul 5, care circulă la fiecare 10–15 minute. Călătoria durează aproximativ 5 minute până la gară.

De acolo, trenul ajunge la gara Saint-Charles, în centrul Marsiliei, în aproximativ 25 de minute.

O altă opțiune este autobuzul expres care face legătura dintre aeroportul din Marsilia și gara Saint-Charles.

Aeroportul dispune de un serviciu de autobuz „Aéroport–Marseille Centre”, care leagă aeroportul de centrul orașului fără opriri intermediare. Durata medie a călătoriei este de aproximativ 25 de minute, dar poate varia în funcție de orar și trafic.

Autobuzul circulă zilnic, la fiecare 15 minute pe timpul zilei și la fiecare 20 de minute seara și dimineața devreme.

Primul autobuz din centrul orașului spre aeroport pleacă la ora 4:10, iar ultimul la 23:30. În sens invers, primul autobuz din aeroport spre centru pleacă la ora 4:50, iar ultimul la 0:10. Orarul poate varia în funcție de sezon.

Transport public

În Marsilia, biletul pentru transportul public este un card contactless. Pentru a-l folosi, trebuie să-l plasezi pe cititorul disponibil la intrarea în toate mijloacele de transport, pentru a valida călătoria. Cardul are dimensiunea unui card bancar, cu sau fără nume.

Odată ce biletul a fost validat, poți călători liber pe întreaga rețea de autobuze, tramvaie și metrou din Marsilia pentru o perioadă de 60 de minute. Dacă schimbi mijloacele de transport, trebuie să-ți validezi biletul din nou. Atât timp cât te afli în primele 60 de minute, cititorul va indica „sold neschimbat”. Plătești o singură dată.

Tipuri de călătorie

Există mai multe tipuri de bilet:

• Solo secours – 2 € – bilet pentru o singură călătorie, vândut de șofer în autobuz. Trebuie să ai bani extra.

• Solo – 1,70 € – bilet ce poate fi reîncărcat la un terminal aflat într-o stație de metrou, stație de tramvai sau la comercianții RTM. Se adaugă 10 cenți pentru suportul cardului.

Scurt istoric al orașului

Marsilia, Franța, își are originile în jurul anului 600 î.Hr., când a fost fondată ca colonie grecească sub numele de Massalia de către coloniști din Phocaea, în prezent Foca, Turcia. Massalia a devenit rapid un important polis grec în regiunea elenizată din sudul Galiei. Aliniindu-se cu Republica Romană în timpul celui de-al Doilea Război Punic (218-201 î.Hr.), Marsilia și-a apărat cu succes independența și dominația comercială în vestul Mediteranei, chiar și în contextul extinderii influenței Romei în Europa de Vest și Africa de Nord. Totuși, în 49 î.Hr., în timpul Războiului Civil al lui Cezar, Marsilia și-a pierdut autonomia după Asediul roman al Massiliei, luând partea facțiunii opuse lui Iulius Cezar.

Sub stăpânirea romană, Marsilia a înflorit ca centru urban și a jucat un rol semnificativ în răspândirea creștinismului în Imperiul Roman de Apus. În ciuda unor provocări, cum ar fi cucerirea de către vizigoți în secolul al V-lea și declinul ulterior după jefuirea orașului de către Carol Martel, Marsilia a rămas un important centru comercial maritim. A devenit parte a Comitatului de Provence în secolul al X-lea, dar a suferit pierderi, inclusiv din cauza Ciumei Negre în secolul al XIV-lea și a unui jaf de către Coroana Aragonului în 1423. Prosperitatea a revenit la mijlocul secolului al XV-lea prin proiectele ambițioase de construcții inițiate de René de Anjou, Conte de Provence, care a fortificat orașul, conform marseillecityofculture.

În secolul al XVI-lea, flota navală a Marsiliei, combinată cu forțele alianței franco-otomane, a reprezentat o amenințare pentru porturile și flotele rivale, inclusiv cele din Genova și Imperiul Roman de Răsărit. Orașul a suferit pierderi semnificative de populație în timpul Marii Ciume din Marsilia în 1720, dar și-a revenit până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Marsilia a jucat un rol cheie în Revoluția Franceză, fiind locul de naștere al imnului național francez, La Marseillaise, în 1792.

În istoria mai recentă, Marsilia a trecut prin greutăți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, suferind ocupația Germaniei naziste. Orașul a avut, de asemenea, un rol în Revoluția Industrială și a servit ca bază pentru consolidarea Imperiului Francez, inclusiv în teritorii precum Algeria Franceză. Explorarea istoriei bogate a Marsiliei dezvăluie povești captivante despre personalitățile sale marcante, cum ar fi cea intrigantă a lui Désirée Clary.

Principalele atracții turistice

Basilique Notre-Dame de la Garde

Așezată pe un deal deasupra portului, această biserică spectaculoasă este cel mai important reper din Marsilia. Locul a fost folosit în antichitate ca punct de observație, iar în Evul Mediu a găzduit o capelă de pelerinaj.

Astăzi, Basilique Notre-Dame de la Garde este un far pentru credincioși, cu o enormă statuie aurită a Fecioarei Maria deasupra clopotniței. Construită între 1853 și 1897, biserica prezintă un interior opulent neo-bizantin, cu arcade din marmură deschisă și închisă care susțin cupole mozaicate aurite. Designul fastuos are un efect captivant.