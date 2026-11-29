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Te poți bucura de patinoare, vin fiert, colinde, târguri de Crăciun și multe alte activități specifice sărbătorilor. Iată ce să faci de Crăciun la Londra.

De ce să vizitezi Londra de Crăciun

Decembrie este o lună magică în Londra, când orașul se transformă într-un tărâm de poveste, decorat pentru iarnă. De la instalații luminoase spectaculoase la târguri de Crăciun pline de farmec, ai o mulțime de activități de care te poți bucura în această perioadă. Dacă te gândești să faci o excursie, iată câteva motive pentru care merită să vizitezi Londra în decembrie. Este locul potrivit pentru a sărbători perioada Crăciunului.

În decembrie, grădinile botanice Kew se transformă într-un peisaj desprins din povești, odată cu organizarea evenimentului anual Christmas at Kew. Traseul spectaculos de lumini te poartă prin grădinile istorice, unde poți admira instalații luminoase impresionante, un tunel de lumini și decoruri colorate care îi încântă pe vizitatorii de toate vârstele. În fiecare an, copacii emblematici din Kew sunt iluminați în culori spectaculoase, creând un decor potrivit pentru o ieșire în familie. Accesul se face pe bază de bilet, dar experiența merită.

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În Hyde Park găsești Winter Wonderland, un eveniment de Crăciun care reunește târguri festive, spectacole de circ și atracții de distracție. Poți merge la patinoarul celebru din parc, care strălucește sub luminile de sărbătoare. Atmosfera este animată, iar la standurile cu mâncare găsești preparate și băuturi de sezon, precum vin fiert și castane coapte. Chiar dacă nu vrei să încerci atracțiile, merită să te plimbi printre standurile târgului și să te bucuri de atmosfera de Crăciun.

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Ce poți vizita în Londra iarna

Lumini, muzică și vin fiert: Londra are toate ingredientele pentru o întâlnire romantică perfectă de Crăciun. Dacă vrei să încerci ceva diferit, iată câteva activități perfecte de făcut iarna în acest oraș.

Vizitează grădinile Kew decorate de Crăciun

Grădinile Kew sunt o destinație deosebită în orice perioadă a anului, datorită culorilor specifice fiecărui sezon, istoriei fascinante și proiectelor inovatoare de conservare a naturii. Merită să le vizitezi și de Crăciun, când tunelurile strălucitoare, reflexiile luminilor pe lacuri și instalațiile colorate transformă grădinile într-un loc cu totul special.

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Mergi la patinoarul de la Queen's House

Patinajul pe gheață a devenit una dintre activitățile nelipsite din sezonul de iarnă, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Patinoarul de la Queen's House este considerat unul dintre cele mai frumoase din Londra. De aici ai vedere spre Greenwich Park, în partea de sud, și spre luminile clădirilor din Canary Wharf, în nord.

Fă o excursie de o zi în Bath

Vei găsi mai multe târguri de Crăciun în Londra, dar dacă vrei să ieși din capitală pentru o escapadă romantică, poți vizita orașul Bath. Cu biletele de tren dus-întors incluse, te poți plimba pe străzile decorate, unde sunt amenajate peste 150 de căsuțe iluminate și numeroase standuri cu produse și bunătăți de sezon. Poți urca și într-un autobuz turistic de tip hop-on, hop-off, care îți permite să cobori și să urci la diferite obiective, în timp ce descoperi orașul.

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Admiră luminile de Crăciun din Londra

De la Harrods la Liberty, Selfridges și Harvey Nichols, Londra este considerată una dintre cele mai bune destinații de cumpărături din lume. În perioada Crăciunului, marile magazine își decorează vitrinele și pregătesc instalații festive spectaculoase.

Un tur cu autobuzul decapotabil este una dintre cele mai bune modalități de a admira luminile de sărbători. Poți vedea vitrinele magazinelor și străzile decorate, fără să renunți la confortul unei plimbări călduroase.

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Bucură-te de tradiționalul ceai de după-amiază

The Ritz, salonul Diamond Jubilee Tea Salon de la Fortnum & Mason, Harrods și multe alte localuri din Londra sunt cunoscute pentru experiențele de tip afternoon tea. Orașul oferă numeroase variante, iar de Crăciun acestea devin și mai speciale.

Poți alege unul dintre localurile consacrate, care au transformat servirea ceaiului de după-amiază într-o tradiție. Dacă vrei să încerci ceva diferit, rezervă un loc în autobuzul Vintage Tea Bus Tour, organizat de B. Bakery. Aici poți servi preparate dulci și sărate cu specific de Crăciun, în timp ce admiri obiectivele capitalei dintr-un autobuz londonez Routemaster cu două etaje.

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Vizitează unul dintre conacele istorice din apropierea Londrei

Dacă nu știi de unde să începi, poți merge la Waddesdon Manor, un conac impresionant, care devine și mai spectaculos în perioada Crăciunului. Explorează camerele decorate din aripa de est, vizitează târgul de Crăciun și plimbă-te pe traseul iluminat din grădină, unde poți admira proiecțiile artistului Jamie Shiels.

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Plimbă-te cu o trăsură trasă de cai prin Richmond Park

Nu este o activitate ieftină, dar dacă vrei să marchezi sărbătorile printr-o experiență specială în doi, poți alege o plimbare cu trăsura prin Richmond Park. Turul durează 60 de minute și include plăcinte tradiționale cu fructe uscate (mince pies) și vin fiert. La final, poți vizita și grajdurile.

Descoperă Hogwarts acoperit de zăpadă

Dacă ai pe listă o vizită la Warner Bros. Studio Tour, perioada Crăciunului este un moment potrivit pentru această experiență. Destinația a devenit una dintre cele mai apreciate atracții turistice din Londra, iar în sezonul sărbătorilor, lumea vrăjitorilor capătă un decor de iarnă.

Sala Mare este decorată în nuanțe argintii, inspirate de celebrul Bal al Crăciunului, din filmul Harry Potter și Pocalul de Foc. Camera de zi a casei Gryffindor este pregătită pentru sărbători, iar Pădurea Interzisă, Aleea Diagon și Hogwarts sunt acoperite de zăpadă.

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Cele mai frumoase târguri de Crăciun

Târgul de Crăciun Independent Ceramics Market

Dacă nu ai găsit încă un cadou special și diferit pentru cineva drag, târgul Independent Ceramics Market ar putea fi locul potrivit. Evenimentul anual reunește peste 150 de creatori de obiecte ceramice, de la studenți la artiști consacrați, care își expun și vând creațiile în același spațiu. Poți descoperi căni, sculpturi și alte obiecte lucrate manual, printre care s-ar putea afla cadoul pe care îl cauți. Atmosfera este completată de muzică, vin fiert și preparate de sezon.

Târgul de Crăciun din Greenwich Market

Greenwich Market deschide sezonul sărbătorilor pe 18 noiembrie, cu o paradă a felinarelor și aprinderea luminilor festive. Piața este decorată cu instalații strălucitoare, iar printre standuri vei găsi preparate și băuturi specifice Crăciunului. În plus, comercianții obișnuiți își expun produsele, de la mici cadouri pentru cei dragi până la obiecte potrivite pentru Secret Santa.

Crăciunul la Borough Market

Borough Market este una dintre cele mai cunoscute destinații culinare din Londra, așa că merită să o vizitezi și în perioada sărbătorilor. Programul special de Crăciun include, de obicei, demonstrații culinare, degustări și cursuri de gătit, dar și evenimentul dedicat iubitorilor de brânzeturi, „An Evening of Cheese”.

Crăciunul la Leadenhall Market

Datorită arhitecturii sale victoriene, Leadenhall Market are un aer festiv chiar și în restul anului. În perioada Crăciunului, însă, pasajul comercial este decorat cu luminițe și brazi împodobiți. În 2026, două târguri temporare sunt un motiv în plus să îl vizitezi.

SoLo Craft Fair Christmas Market va avea loc în două zile de sâmbătă, pe 14 noiembrie și 12 decembrie. Peste 100 de designeri și creatori își vor expune obiectele realizate manual. De asemenea, între orele 12:00 și 15:00, în Beehive Passage va avea loc un atelier creativ gratuit.

Winter Wonderland din Hyde Park

Atracțiile, patinoarul și spectacolele sunt doar câteva dintre motivele pentru care merită să vizitezi Winter Wonderland. În piața amenajată în stil scandinav găsești și o zonă mai liniștită, cu căsuțe de lemn în care sunt vândute cadouri și obiecte decorative pentru cei dragi sau pentru tine. Muzica live completează atmosfera, iar după ce te plimbi printre standuri, te poți opri lângă un foc de tabără pentru a mânca chifteluțe, vafe și alte preparate specifice târgurilor de Crăciun.

Satanic Flea Market: Anti Christmas Fayre

Dacă te-ai săturat de atmosfera tradițională de Crăciun, Satanic Flea Market propune o alternativă neobișnuită. Târgul reunește comercianți care vând obiecte inspirate din zone mai întunecate și misterioase, precum animale împăiate, accesorii cu tematică ocultă și chiar cranii umane, alături de alte produse pe care nu le-ai găsi la un târg obișnuit de Crăciun.

Poate că nu vei putea cumpăra toate cadourile dintr-un singur loc, dar măcar nu vei auzi „Last Christmas” sau alte melodii festive în timp ce te plimbi printre standuri.

Ce să mănânci de Crăciun în Londra

Târgurile de Crăciun din Londra sunt la fel de mult despre mâncare pe cât sunt despre cadouri. Important este să știi ce preparate merită să încerci. Iată ce poți găsi la cele mai cunoscute târguri, potrivit celor care scriu despre gastronomia stradală a orașului.

Preparatele tradiționale pe care să le încerci

• Vin fiert și băuturi calde: la majoritatea târgurilor găsești și variante fără alcool. Ciocolata caldă este o alegere potrivită dacă mergi cu cei mici.

• Castane coapte: caută standurile unde castanele sunt coapte pe loc, nu doar ținute la cald.

• Raclette și brânzeturi topite: chiar dacă trebuie să stai la coadă, merită să încerci aceste preparate.

• Bratwurst și cârnați nemțești: preparate nelipsite de la târgurile de Crăciun, servite de obicei cu muștar și ceapă.

• Churros, clătite și gofre: perfecte pentru o gustare înainte să pleci spre casă.

Ce găsești la fiecare târg

Southbank Centre Winter Market

Târgul Southbank Centre Winter Market se întinde de-a lungul Tamisei, lângă Royal Festival Hall. Aici găsești cea mai variată ofertă de mâncare stradală dintre târgurile centrale și poți admira luminile orașului reflectate în apă. Este un loc potrivit pentru a începe o seară dedicată preparatelor de sezon.

Winter by the River, London Bridge

Winter by the River se desfășoară de-a lungul Tamisei, în zona London Bridge City, având Tower Bridge drept fundal. Vino cu poftă de mâncare: aici găsești numeroase preparate sărate, dar și deserturi.

Christmas in Leicester Square este un târg mai mic, situat chiar în zona West End. Este locul potrivit pentru o băutură caldă și un desert, în timp ce admiri luminile și decorațiunile de Crăciun.

Covent Garden

Covent Garden este cunoscut mai ales pentru bradul și decorațiunile de Crăciun, nu neapărat pentru standurile cu mâncare. Totuși, în jurul pieței centrale, numită Piazza, găsești numeroase cafenele și restaurante.