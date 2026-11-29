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Se spune că spiritele rele umblă printre oameni, iar usturoiul pus la uși și ferestre ține necazurile departe de casă.

Când este sărbătorit Sfântul Andrei în 2026 și de ce este ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie. În 2026, această zi cade luni și este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Pentru români, este una dintre cele mai importante sărbători religioase, deoarece Sfântul Andrei este considerat ocrotitorul spiritual al României.

Cunoscut și ca Apostolul Românilor sau Cel Întâi Chemat, Sfântul Andrei a fost, potrivit tradiției creștine, primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos. Înainte să devină unul dintre ucenicii Mântuitorului, acesta era pescar, la fel ca fratele său, Sfântul Apostol Petru, conform Basilica.ro.

După Înălțarea Domnului, Sfântul Andrei a plecat în mai multe regiuni pentru a răspândi credința creștină. Se spune că a ajuns și în Sciția Mică, un teritoriu care cuprindea Dobrogea de astăzi. Legătura Sfântului Andrei cu Dobrogea este principalul motiv pentru care acesta este considerat ocrotitorul României. Potrivit tradiției, apostolul a propovăduit creștinismul în rândul oamenilor care trăiau în această regiune în secolul I, contribuind astfel la răspândirea credinței creștine pe teritoriul țării noastre.

În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua de 30 noiembrie să fie marcată cu cruce roșie în calendar. Doi ani mai târziu, în februarie 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat oficial Ocrotitorul României. Ulterior, sărbătoarea a devenit și sărbătoare națională bisericească, iar din 2012, ziua de 30 noiembrie este liberă prin lege.

În 2026, românii vor avea două zile libere legale una după alta. Luni, 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Andrei, iar marți, 1 decembrie, este Ziua Națională a României.

De ce noaptea de Sfântul Andrei este considerată una magică

Noaptea dintre 29 și 30 noiembrie este una dintre cele mai misterioase nopți din tradiția populară românească. Cunoscută și ca Noaptea Strigoilor, aceasta este legată de numeroase povești, superstiții și obiceiuri păstrate din bătrâni.

Se spune că, în noaptea de Sfântul Andrei, spiritele celor morți se pot întoarce printre cei vii, iar strigoii ies din ascunzători și umblă prin gospodării. Oamenii credeau că, în această noapte, lumea celor vii și cea a spiritelor se apropie mai mult ca oricând. Potrivit vechilor credințe, strigoii se adunau la răscruci de drumuri, se luptau între ei și încercau să aducă necazuri oamenilor și animalelor.

Pentru a se feri de spiritele rele, sătenii ungeau cu usturoi ușile, ferestrele și porțile caselor. Se credea că mirosul puternic al usturoiului ține răul la distanță. În unele zone, oamenii își făceau chiar și semnul crucii cu usturoi pe frunte sau pe piept, pentru a fi protejați. Noaptea de Sfântul Andrei era și momentul în care fetele nemăritate încercau să afle cu cine se vor căsători. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri era pregătirea unei turte din făină, apă și sare.

Fetele mâncau turta înainte de culcare, sperând că, peste noapte, își vor visa viitorul soț venind să le aducă apă. În alte sate, tinerele mergeau la fântână cu o lumânare aprinsă și priveau în apă. Se spunea că astfel puteau vedea chipul bărbatului cu care urmau să se mărite.

Tot în noaptea de Sfântul Andrei, oamenii obișnuiau să pună grâu la încolțit. Acesta era păstrat până la Anul Nou, iar felul în care creștea era considerat un semn pentru anul care urma. Dacă grâul era verde și bogat, se credea că familia va avea parte de noroc, sănătate și belșug. O altă credință populară spune că, în noaptea de Sfântul Andrei, lupii capătă puteri neobișnuite și devin mai periculoși. Din acest motiv, sărbătoarea mai este cunoscută în popor și sub numele de Sântandrei, Andrei-de-Iarnă sau Ziua Lupului.

În trecut, oamenii legau această zi de apropierea iernii și credeau că Sfântul Andrei are putere asupra animalelor sălbatice. Pentru a-și proteja gospodăriile și animalele, sătenii respectau mai multe obiceiuri. În multe zone, oamenii nu munceau în această zi și evitau activitățile despre care se credea că ar putea atrage lupii în apropierea caselor.

Ce tradiții și obiceiuri se respectă în noaptea de Sfântul Andrei

Noaptea dintre 29 și 30 noiembrie, cunoscută ca noaptea de Sfântul Andrei, este una dintre cele mai pline de tradiții și superstiții din folclorul românesc. De-a lungul timpului, oamenii au păstrat numeroase obiceiuri legate de această noapte, despre care se spune că este una dintre cele mai misterioase din an.

Potrivit credințelor din bătrâni, în noaptea de Sfântul Andrei, spiritele celor morți se întorc printre cei vii, iar strigoii umblă prin sate până la primul cântat al cocoșilor. Pentru a ține spiritele rele departe de case, oamenii obișnuiau să ungă ușile și ferestrele cu usturoi. Tot în această noapte, ascundeau anumite unelte din gospodărie și aprindeau focuri, despre care credeau că îi protejează de rău, conform Cimec.ro.

În unele zone ale țării, familiile aveau grijă și de animalele din curte. Oamenii se temeau că acestea ar putea fi atacate de strigoi sau de lupi, așa că încercau să le protejeze. Un alt obicei cunoscut era „Păzitul usturoiului”. Tinerii se adunau într-o casă, așezau pe masă căpățâni de usturoi, tămâie și lumânări, apoi petreceau împreună până dimineața.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții de Sfântul Andrei, păstrată și astăzi, este punerea grâului la încolțit. În seara de 29 noiembrie, oamenii pun câteva boabe de grâu într-un vas cu pământ sau pe vată umedă și le țin la căldură. Se spune că felul în care crește grâul până la Anul Nou arată cum va fi anul următor. Dacă firele sunt verzi, dese și cresc frumos, persoana care le-a pus va avea parte de sănătate, noroc și belșug.

Noaptea de Sfântul Andrei este legată și de obiceiurile prin care fetele nemăritate încercau să afle cine le va fi viitorul soț. În trecut, tinerele pregăteau o turtă foarte sărată, din făină, apă și sare, pe care o mâncau înainte de culcare. Se credea că bărbatul care apărea în vis și le aducea apă era cel cu care urmau să se căsătorească. În alte sate, fetele mergeau la fântână cu o lumânare aprinsă și priveau în apă, sperând să vadă chipul viitorului soț.

De ce se pune usturoi la uși și ferestre în ajunul Sfântului Andrei

Unul dintre cele mai vechi și cunoscute obiceiuri din noaptea de Sfântul Andrei este ungerea ușilor și ferestrelor cu usturoi. Tradiția pornește de la credința că, în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie, strigoii ies din ascunzători și încearcă să intre în casele oamenilor. Pentru a se feri de spiritele rele, oamenii frecau cu usturoi tocurile ușilor, ferestrele, pragurile și chiar hornurile caselor. Se credea că usturoiul are puterea de a ține departe strigoii, farmecele și alte primejdii.

În unele zone ale țării, oamenii își făceau semnul crucii cu usturoi pe frunte, pe piept sau pe mâini, convinși că astfel vor fi protejați de rău. Nici animalele nu erau uitate. În anumite sate, gospodarii ungeau cu usturoi și intrările în grajduri, pentru a le feri de spiritele rele și de alte pericole.

În credința populară, usturoiul era considerat o plantă cu puteri de protecție. Oamenii credeau că mirosul său puternic alungă duhurile rele și împiedică apropierea acestora de gospodării. O altă tradiție din noaptea de Sfântul Andrei era „Păzitul usturoiului”. Mai multe familii se adunau laolaltă, puneau căpățâni de usturoi într-un vas, alături de tămâie și lumânări, și rămâneau treze până dimineața.

A doua zi, usturoiul era împărțit celor prezenți și dus acasă. Oamenii îl păstrau cu grijă, uneori chiar lângă icoane, deoarece credeau că îi va proteja de necazuri pe tot parcursul anului. Usturoiul era folosit și în diferite obiceiuri de protecție sau ca leac popular. În unele sate, oamenii luau câțiva căței de usturoi cu ei atunci când plecau la drum lung, convinși că astfel vor fi feriți de rele.

Ce nu este bine să faci de Sfântul Andrei

De Sfântul Andrei, sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie, românii respectă mai multe tradiții și superstiții despre care se spune că îi feresc de necazuri, boli și ghinion. Fiind o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, în multe zone ale țării oamenii obișnuiesc să lase deoparte treburile grele din gospodărie.

Potrivit obiceiurilor păstrate din bătrâni, de Sfântul Andrei nu este bine să mături, să coși, să torci sau să duci gunoiul afară din casă. În trecut, oamenii credeau că cei care nu respectă aceste interdicții riscă să atragă animalele sălbatice în apropierea gospodăriilor.

Oamenii se temeau în special de lupi, despre care se spunea că devin mai agresivi și mai periculoși în această perioadă a anului. În unele sate, femeile evitau chiar și să se pieptene, deoarece exista credința că folosirea pieptenului ar putea atrage lupii și i-ar putea face să atace oamenii sau animalele din curte.

O altă superstiție spune că de Sfântul Andrei nu este bine să dai lucruri cu împrumut sau să scoți obiecte din casă. Se credea că, odată cu lucrurile date altora, oamenii își puteau pierde norocul și belșugul pentru anul următor. Acest obicei era respectat mai ales la sate, unde oamenii puneau mare preț pe protejarea animalelor și a recoltelor.

Totodată, în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie, oamenii evitau să iasă din casă după lăsarea întunericului. Se temeau că ar putea întâlni strigoi sau alte spirite rele, despre care se spunea că umblă libere în această noapte. Pentru a ține răul departe, gospodarii ungeau ușile și ferestrele cu usturoi și încercau să păstreze liniștea în casă.

Ce semnificație are sărbătoarea Sfântului Andrei pentru români

Sfântul Andrei ocupă un loc aparte în credința și tradițiile românilor. El este considerat ocrotitorul spiritual al României și cel care, potrivit tradiției creștine, a adus pentru prima dată credința în Iisus Hristos pe teritoriul țării noastre. Cunoscut și sub numele de Apostolul Românilor, Sfântul Andrei ar fi ajuns în Sciția Mică, regiune care cuprindea Dobrogea de astăzi. Acolo, le-ar fi vorbit oamenilor despre învățătura creștină, contribuind la răspândirea acesteia.

Legătura Sfântului Andrei cu Dobrogea este unul dintre motivele pentru care el este atât de important pentru români. Apostolul este considerat un simbol al începuturilor creștinismului pe aceste meleaguri, iar amintirea sa este păstrată prin numeroase tradiții, biserici și locuri de pelerinaj. Unul dintre cele mai cunoscute este Peștera Sfântului Andrei, din județul Constanța. Potrivit tradiției, apostolul s-ar fi adăpostit aici în perioada în care răspândea credința creștină în această parte a lumii. Și astăzi, locul este vizitat de numeroși credincioși.

În anul 1997, Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat oficial pe Sfântul Andrei Ocrotitorul României. Mai târziu, ziua de 30 noiembrie a devenit sărbătoare națională bisericească, iar din 2012 este și zi liberă legală.

Sfântul Andrei este sărbătorit cu o zi înainte de Ziua Națională a României, de pe 1 Decembrie. Cele două sărbători au o însemnătate aparte pentru români, fiind legate de credința, istoria și identitatea poporului nostru. În fiecare an, pe 30 noiembrie, mulți credincioși merg la biserică, participă la slujbe și se roagă Sfântului Andrei pentru sănătate, ajutor și protecția celor dragi. Alții aleg să meargă în pelerinaj la locurile legate de viața apostolului.