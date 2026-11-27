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Este vorba despre pădurea de la Letea, iar caii care pasc liber sunt unici în Delta Dunării. Există, totuși, câteva reguli pe care trebuie să le respecți când vizitezi acest loc.

Unde se află pădurea din România în care trăiesc cai sălbatici

Pădurea Letea este o arie protejată de interes național din județul Tulcea și cea mai veche rezervație naturală din România. Totodată, este și cea mai nordică pădure subtropicală din Europa.

Pădurea Letea are o suprafață de peste 5.200 de hectare și începe din nordul satului Letea. O suprafață de aproape 500 de hectare a fost declarată Rezervație naturală în zona „Hașmacul Mare”. Această pădure este cunoscută pentru cei aproximativ 2000 de cai abandonați de localnici. Pe tema aceasta s-a realizat și filmul documentar Caii sălbatici din Delta Dunării.

Cum au ajuns caii să trăiască în libertate în această zonă

Caii de la Letea sunt descendenții exemplarelor domestice abandonate și s-au adaptat vieții în libertate. Aceștia sunt organizați în turme conduse de armăsari și își protejează teritoriul prin lupte, în special primăvara.

Caii s-au adaptat foarte bine la mediul arid și de-a lungul timpului au dezvoltat instincte de supraviețuire remarcabile, fără să aibă nevoie de îngrijire din partea oamenilor. Aceștia au organizare socială ierarhizată, cu grupuri care pot fi observate păscând sub stejari sau galopând prin pădure.

În timpul caniculei, caii se retrag la umbra vegetației, ieșind la răsărit și apus. Caii au fost de neînlocuit în satele din Delta Dunării, iar oamenii erau dependenți de ei. După 1990, oamenii au început să apeleze la mașini și tractoare, așa că nu mai aveau nevoie de cai. Mulți proprietari de animale au decis să le lase libere în pădure și pe pajiștile din jur.

Cum s-au adaptat animalele la viața în sălbăticie

Hergheliile de astăzi se trag în special din caii domestici abandonați și lăsați să trăiască liberi. Cu toate acestea, pentru că au trăit liber vreme de câteva generații, caii s-au sălbăticit și au învățat să trăiască singuri. Își fac propriile grupuri, își procură singuri hrana și stau departe de oameni.

Caii pot fi văzuți pe grindul de nisip al deltei maritime, unde pasc printre dune, pe pajiști și la marginea pădurii. Există câțiva cai și în jurul pădurii Caraorman.

Ce alte specii de animale și plante pot fi întâlnite în pădure

Pădurea Letea este cunoscută pentru peisajele unice și neobișnuite pentru Europa. Cel mai impresionant aspect îl reprezintă dunele de nisip, formate de vânt, care se mișcă în permanență.

O altă caracteristică interesantă a pădurii este multitudinea de specii de plante cățărătoare de aici: vița sălbatică, hamei, curpenul de pădure și liana grecească. Toate acestea dau pădurii un aspect unic.

În plus, în pădure au fost identificate peste 2.000 de specii de insecte, vipera de nisip, vulturul codalb, dar și trei specii de șoim.

O altă particularitate a pădurii este Stejarul, un copac secular cu o vechime estimată la 700 de ani. Este unul dintre cei mai înalți copaci din Delta Dunării, cu o înălțime de peste 30 de metri și o circumferință a trunchiului de peste 10 metri.

Poate fi găsit în partea de nord a pădurii și este un adevărat simbol al Pădurii Letea și al Deltei Dunării. Turiștii care ajung în Pădurea Letea vin să îl vadă negreșit, fiind unul dintre cele mai vizitate obiective din cadrul pădurii, pe lângă caii sălbatici.

Reguli de vizitare a Pădurii Letea

Cei care vor să viziteze Pădurea Letea trebuie să știe că există un regulament elaborat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Direcția Silvică.

Există trei trasee de vizitare a pădurii.

Traseul 1 este amplasat în partea de vest a Pădurii Letea, iar accesul este permis doar cu atelaje tradiționale.

Traseul 2 poate fi accesat în zona tampon și tangențial în zona strict protejată cu condiționarea staționării mijloacelor de transport în zona tampon, apoi o drumeție de 900 de metri.

Traseul 3 este unul de drumeție, unde se poate vizita zona de dune pe o lungime de 500 de metri pentru a te bucura de panoramă.