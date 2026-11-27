Generează rezumat cu AI

Macedonia de Nord este una dintre aceste destinații mai puțin explorate, dar care impresionează prin peisaje spectaculoase, orașe cu istorie, lacuri cristaline și prețuri accesibile. Țara din inima Balcanilor ar putea deveni una dintre surprizele turismului european pentru cei care caută o vacanță diferită, scrie Express.

O țară din Balcani, departe de aglomerație

O vacanță în străinătate vine adesea la pachet cu aglomerația de la cele mai populare obiective turistice. La Muzeul Luvru din Paris, vizitatorii înaintează cu greu pentru a vedea celebra pictură Mona Lisa, în timp ce în Dubrovnik, inclusiv în zona Porții Pile, fluxul continuu de turiști poate transforma o simplă plimbare într-o experiență obositoare.

Pentru cei care vor să evite astfel de situații, Macedonia de Nord poate fi o alternativă interesantă. Situată în centrul Peninsulei Balcanice, țara a atras puțin peste 750.000 de turiști internaționali în 2019, potrivit datelor menționate în articolul de prezentare a destinației.

Fosta republică iugoslavă ascunde peisaje naturale impresionante, localități pitorești și obiective istorice care merită descoperite înainte ca destinația să intre în atenția turismului de masă.

Lacul Ohrid, una dintre marile atracții ale țării

Printre cele mai spectaculoase locuri din Macedonia de Nord se numără Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa. Aflat la granița dintre Macedonia de Nord și Albania, înconjurat de munți, acesta este o destinație potrivită atât pentru relaxare, cât și pentru excursii și activități pe apă.

Frumusețea locului este apreciată și de turiștii care l-au vizitat. Un utilizator Tripadvisor l-a descris drept „cel mai frumos loc de pe Pământ”.

În recenzia sa, acesta a evidențiat priveliștile, plimbările cu barca și atmosfera primitoare: „Priveliște uimitoare, poți face o plimbare cu barca pentru a admira orașul de pe lac. Localnici prietenoși, numeroase baruri, restaurante și magazine.”

Cât costă o vacanță în Macedonia de Nord

Unul dintre avantajele acestei destinații este bugetul relativ redus necesar pentru o vacanță. Potrivit datelor publicate de Budget Your Trip, cheltuielile pot porni de la aproximativ 40 de lire sterline (48 de euro) pe zi.

Nici cazarea nu presupune costuri foarte mari. În orașe precum Skopje sau în zona Lacului Ohrid, hotelurile de trei stele au tarife medii cuprinse între 35 și 65 de lire sterline (42–78 de euro) pe noapte, conform datelor Booking.com.

Prețurile din restaurante sunt, de asemenea, accesibile. O masă consistentă la un local ieftin costă aproximativ 6 lire sterline (7 euro), în timp ce o cină în trei feluri pentru două persoane, la un restaurant de categorie medie, ajunge la circa 25 de lire sterline (30 de euro). O bere locală la halbă, de 500 de mililitri, costă mai puțin de două lire sterline (2,40 euro), potrivit datelor centralizate de Numbeo.

Skopje, capitala cu străduțe istorice și atmosferă balcanică

La aproximativ trei ore de Lacul Ohrid se află Skopje, capitala Macedoniei de Nord. Orașul este cunoscut și ca locul de naștere al Maicii Tereza, dar are mult mai multe de oferit vizitatorilor decât această legătură istorică.

Una dintre principalele atracții este Bazarul Vechi, o zonă animată, cu străduțe pietruite, magazine, restaurante și localuri tradiționale. Aici, turiștii pot descoperi atmosfera autentică a orașului și pot explora o parte importantă a patrimoniului său cultural.

Un alt obiectiv important este Podul de Piatră, o construcție veche de câteva secole, care face legătura între Bazarul Vechi și piața principală. Podul unește astfel două zone distincte ale capitalei, cea istorică și cea modernă.

La mică distanță de capitală se află unul dintre cele mai impresionante obiective naturale ale țării: Canionul Matka. O călătorie cu autobuzul din Skopje durează aproximativ 45 de minute, iar un bilet costă doar 35 de dinari macedoneni (aproximativ 0,57 euro) pe sens.

Peisajele spectaculoase transformă excursia într-o experiență care merită inclusă în orice itinerar prin Macedonia de Nord. Zona Lacului Matka este înconjurată de munți și adăpostește mai multe mănăstiri și peșteri, fiind potrivită atât pentru iubitorii de natură, cât și pentru cei interesați de istorie și explorare.

Peștera Vrelo, una dintre atracțiile care merită descoperite

Printre cele mai interesante obiective din zonă se numără Peștera Vrelo, considerată una dintre cele mai adânci din Europa și, posibil, din lume.

Lacul Matka oferă și numeroase posibilități pentru practicarea sporturilor nautice. Vizitatorii pot explora împrejurimile cu barca, pot admira peisajele de pe maluri sau se pot opri la restaurantele din zonă.

Cu lacuri spectaculoase, canioane, peșteri, orașe istorice și costuri de vacanță accesibile, Macedonia de Nord reprezintă o alternativă pentru turiștii care vor să descopere o altă față a Europei, departe de destinațiile supraaglomerate.

Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock