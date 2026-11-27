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Deși multă lume confundă revizia cu verificarea tehnică periodică (VTP), cele două sunt diferite și nu se fac la același interval. Iată la cât timp trebuie făcută revizia centralei termice.

Care este diferența dintre revizia centralei termice și verificarea tehnică periodică

Revizia centralei termice și verificarea tehnică periodică (VTP) sunt două operațiuni diferite, chiar dacă ambele sunt făcute pentru a preveni problemele și de a asigura funcționarea în siguranță a centralei termice.

Revizia presupune curățarea, întreținerea și verificarea componentelor centralei, în timp ce VTP-ul este un control tehnic obligatoriu, prin care se stabilește dacă aparatul poate funcționa în condiții de siguranță.

Cele două proceduri nu trebuie confundate nici cu verificarea instalației de gaze naturale, care are propriile reguli și intervale de efectuare. Verificarea tehnică periodică a centralei se face o dată la doi ani, conform prescripției ISCIR PT A1-2010, pentru aparatele cărora li se aplică această reglementare. Ea se face de către firme autorizate.

Revizia centralei termice este o operațiune de întreținere, care este recomandată de regulă anual sau conform indicațiilor producătorului. La revizie, tehnicianul curăță componentele, verifică starea lor și urmărește dacă centrala funcționează în parametrii corespunzători.

Revizia centralei termice nu înlocuiește VTP-ul. Fiecare dintre acestea are un scop și un interval propriu.

La cât timp se face revizia centralei termice

De regulă, revizia centralei termice se face o dată la doi ani. La această verificare, tehnicianul face un control prin care vede dacă centrala merge în parametrii și curăță și verifică componentele centralei.

Revizia se face, conform legii, o dată la doi ani, dar în practică se recomandă să se efectueze anual verificări pentru ca centrala să funcționeze în siguranță. De regulă, se poate face revizia anuală înainte de sezonul rece, ca să te asiguri că centrala merge cum trebuie.

Ce se poate întâmpla dacă nu faci revizia la timp

Revizia centralei este obligatorie din punct de vedere legal, dar și o măsură importantă de prevenție. Există pericolul scurgerilor de gaz, dacă există o îmbinare slăbită sau o garnitură uzată ori un racord fisurat, care pot genera pierderi de gaze, care se pot acumula în spații închise.

În plus, există probleme legale și riscul întreruperii alimentării cu gaz. Conform legislației, verificarea instalației de gaze trebuie realizată o dată la doi ani.

Revizia este importantă și pentru impactul pe termen lung asupra instalației și a echipamentelor. O instalație de gaze neverificată poate duce la uzura rapidă a componentei și la scăderea eficienței întregului sistem.

Centrala termică trebuie întreținută preventiv ca să funcționeze în parametrii buni.

Cine are voie să efectueze revizia centralei termice

Revizia și verificarea centralei termice sunt reglementate și obligatorii prin lege și pot fi realizate doar de personalul autorizat de ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și ISCIR, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune.

Ambele controale se realizează contra costă, iar verificarea necesită doar autorizare ANRE, în timp ce pentru revizie, este obligatorie și autorizația ISCIR.

Ce semne arată că centrala termică are nevoie de verificare

Dacă centrala ta termică dă aceste semne, atunci trebuie să știi că are nevoie de verificare.

Face zgomote ciudate. Indiferent că este un șuierat, vibrații sau pocnituri, toate aceste zgomote indică depuneri de calcar pe schimbătorul de căldură, aer în instalație sau probleme la pompa de circulație. Acesta este un semn că centrala ta trebuie să fie verificată.

Dacă presiunea din centrală scade frecvent și manometrul coboară des sub 1 bar, există probabil o scurgere în instalație sau o problemă la vasul de expansiune ori la supapa de siguranță.

Dacă observi o flacără galbenă, portocalie sau instabilă în centrală, acesta este semnul unei ardei incomplete și ar trebui să oprești centrala și să chemi un specialiști.

Un alt semn că centrala are nevoie de verificare este atunci când se oprește singură, când sunt coduri de eroare pe afișaj sau radiatoarele sunt reci sus sau pe alocuri.

De asemenea, dacă observi un consum de gaz crescut fără motiv, ar trebui să faci o verificare la centrală.