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Oferta turistică de 1 Decembrie e deosebit de bogată: putem alege între pârtii, petreceri, ospețe, târguri de Crăciun și relaxare la SPA.

Dimineața a fost liniștită pe DN1, către munte, însă în ultimele ore traficul a devenit tot mai intens.

Pe Valea Prahovei s-au format coloane de mașini, pe ambele sensuri.

Viorel Purcărea, șofer: „S-a stat foarte mult, din Sinaia și până aicea cred că am făcut vreo 40 de minute.”

În Azuga, oamenii s-au bucurat de primele pârtii înzăpezite.

Adriana, turistă: „Nu ne sperie timpul care l-am pierdut pe drum, ne încurajează.”

Florentina Niță, turistă: „Am venit cu băiețelul pentru prima lui lecție de schi.”

Valerian Mihălțan, schior: „Întotdeauna sunt primul pe pârtie și vin să inaugurez.”

Poiana Brașov și-a întâmpinat oaspeții cu vreme caldă și decoruri de poveste.

„Planificăm să urcăm cu telecabina. Suntem prima dată aici!” spune o turistă.

Cine n-a avut timp de o tură, a admirat peisajul.

Corespondent PROTV: „Aici poți să îți bei cafeaua dintr-o telecabină și nu, nu e cea care te duce spre vârful Postăvaru, este parte din decorul de Crăciun.”

Primii sosiți s-au bucurat de piscine libere, doar pentru ei.

Tănără: „Ne bucurăm că suntem numai noi aici, în jacuzzi.”

În unele unități de cazare, oaspeții sunt așteptați cu un mic cadou.

Mihai Moisescu, reprezentantul unui hotel: „Voucher la spa, 30 de euro pe cameră, pe noapte.”

La Bran, vacanța a început cu mâncare tradițională: fasole cu cârnați, mămăliguță cu ciuperci și papanași pufoși, înveliți în dulceață.

Turiști: „Ne bucurăm de acești cârnăciori foarte, foarte gustoși.” (...)

„Am încercat micii, papanașii și ciorba transilvăneană.”

Cei care vor sta patru zile au planuri mari: „Să facem câteva trasee montane, la Castelul Bran astăzi, și la bob, la Cheile Grădiștei.”

În interiorul castelului, vizitatorii pot descoperi și o expoziție dedicată Reginei Maria și Marii Uniri.

Cristiana Pavel, organizator de evenimente: „Vom avea ateliere pentru cei mici, de decorațiuni handmade; seara va fi cu vin fiert, cu mai multe surprize.”

De sâmbătă, se schiază și la Păltiniș, dar și pe Transalpina. Lacul Vidra, văzut de sus, oferă un fascinant peisaj de iarnă.