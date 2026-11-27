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Locuitorii orașului sunt nemulțumiți de această schimbare, iar politicienii au fost ținta criticilor, potrivit TN Cz.

Un târg de Crăciun fără un brad adevărat? Ceea ce mulți ar considera de neconceput a devenit realitate anul acesta în orașul german Rostock.

Organizatorul târgului a renunțat la bradul natural

Organizatorul târgului a renunțat la bradul natural pentru a economisi bani, iar administrația locală a fost de acord cu decizia sa. În locul unui brad uriaș, iluminat și împodobit, vizitatorii târgului pot admira acum o alternativă digitală, scrie revista Der Spiegel.

Cu ajutorul a două proiectoare, imaginea unui brad de Crăciun de aproape 30 de metri înălțime este proiectată pe schelele porții istorice Kröpeliner Tor.

Alternativa digitală la tradiționalul brad natural de Crăciun i-a revoltat pe locuitorii din Rostock.

„Este o rușine pentru Rostock”, a declarat una dintre femeile intervievate în cadrul unui sondaj video realizat de Der Spiegel.

„De Crăciun trebuie să avem brazi, fie naturali, fie artificiali. Dar nu așa ceva”, a spus, indignată, o altă persoană intervievată.

„Își bat joc de noi”, a scris un alt locuitor în secțiunea de comentarii.

Principalul factor care a determinat schimbarea

Principalul factor care a determinat schimbarea radicală din cadrul târgului de Crăciun a fost costul. În ultimii ani, un brad de aproximativ 20 de metri înălțime a costat peste 20.000 de euro, inclusiv cheltuielile logistice, echivalentul a 490.000 de coroane cehe.

„Bradul în sine nu este scump, însă întreaga logistică, de la transport și instalare până la îndepărtarea acestuia, implică cheltuieli mari. Nu se pot face economii în ceea ce privește siguranța și costurile de personal”, a explicat primarul orașului Rostock, Eva-Maria Kröger, pentru publicația NDR.

Aceasta a promis că anul viitor târgul de Crăciun va avea din nou un brad natural.

„Pe rețelele de socializare au apărut comentarii pline de ură, care m-au șocat. Anul viitor vom readuce un brad natural în piață, astfel încât oamenii să nu mai fie dezamăgiți”, a adăugat aceasta.

Potrivit edilului, municipalitatea îi va sprijini financiar pe organizatorii târgurilor de Advent, astfel încât aceștia să poată asigura un brad natural de Crăciun.

Locuitorii din Rostock consideră că orașul dispune de suficiente resurse financiare, obținute, de exemplu, din chiriile ridicate. În opinia lor, o altă soluție ar fi ca administrația locală să renunțe la cheltuielile inutile.

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