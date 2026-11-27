Milioane de britanici nu mai pot accesa serviciile online pentru ajutoare sociale și pensii, după un incident cibernetic
Milioane de persoane din Marea Britanie au rămas fără acces la serviciile online prin care pot solicita ajutoare sociale și pensii, după ce sistemele guvernamentale au fost afectate de un „incident cibernetic”.
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Autoritățile nu au exclus posibilitatea unui atac informatic, însă au precizat că, până în prezent, nu există dovezi că datele personale ale utilizatorilor ar fi fost compromise, scrie BBC.
Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) a decis să dezactiveze temporar serviciile digitale, ca măsură de precauție. Instituția a dat asigurări că plățile obișnuite pentru beneficiile sociale și pensii vor fi efectuate conform programului. Downing Street a precizat că ancheta este în desfășurare și că, deocamdată, nu există indicii privind pierderea unor date personale.
Mai multe servicii guvernamentale au devenit inaccesibile
Vineri, în jurul orei 12:00 GMT, utilizatorii nu mai puteau accesa platformele online pentru pensii, Universal Credit și cererile pentru Personal Independence Payment (PIP), un ajutor destinat persoanelor cu dizabilități sau probleme de sănătate de lungă durată.
De asemenea, nu mai funcționa sistemul „Tell Us Once”, prin care cetățenii pot anunța autoritățile despre decesul unei persoane, pentru ca instituțiile guvernamentale relevante să fie informate.
Autoritățile nu au precizat când estimează că serviciile vor reveni la normal. Un purtător de cuvânt al DWP a declarat că instituția colaborează cu Centrul Național pentru Securitate Cibernetică și Centrul Guvernamental de Coordonare Cibernetică pentru investigarea incidentului și restabilirea cât mai rapidă a platformelor.
Reprezentanții departamentului au transmis și un avertisment utilizatorilor: „Așa cum facem întotdeauna, nu vă vom trimite niciodată mesaje prin care să vă solicităm datele bancare sau să vă cerem să accesați linkuri”.
Deși natura incidentului nu a fost stabilită, oficialii nu au exclus implicarea unui actor rău intenționat. În același timp, au precizat că nu există dovezi că alte departamente guvernamentale ar fi fost vizate în mod similar.
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