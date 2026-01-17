Remediul naturist pentru stres și anxietate. Ce să folosești pentru ameliorarea acestor stări

Stresul și anxietatea sunt probleme cu care mulți dintre oameni se confruntă în zilele noastre.

Indiferent de statut, vârstă sau orice alte considerente, aceste probleme pot apărea pe fondul unor probleme sau complet independent de orice se întâmplă în viața unui om. Totuși, există câteva remedii naturiste pentru a face față stresului și anxietății. Iată care sunt și cum poți face față acestor lucruri.

Gestionarea anxietății

O anumită doză de anxietate este o parte normală a vieții. Poți simți neliniște sau incertitudine în situații stresante, cum ar fi susținerea unui test, ținerea unei prezentări sau întâlnirea cu persoane noi. În multe cazuri, o cantitate mică de anxietate, ocazional, poate fi benefică.

Te ajută să fii atent la posibile pericole și te motivează să fii pregătit. Pentru multe persoane însă, anxietatea apare mult mai des, aproape zilnic.

Tulburările de anxietate, precum tulburarea de anxietate generalizată, tulburarea de panică sau fobiile, pot interfera cu activitățile zilnice normale, afectând munca, viața de familie și viața personală. Acestea diferă de anxietatea obișnuită prin faptul că implică un nivel excesiv de frică sau neliniște.

Gestionarea anxietății poate fi dificilă, însă este tratabilă. Multe persoane cu anxietate găsesc ameliorare prin tratament. În timp ce unele beneficiază de medicație, altele obțin rezultate bune cu remedii naturale.

Remedii naturale pentru anxietate

Remediile naturale pentru anxietate sunt cele care nu implică medicamente convenționale (prescrise de un medic sau specialist). Acestea includ plante, aromaterapie și anumite activități care favorizează relaxarea. Unele persoane folosesc remedii naturale împreună cu tratamentele clasice pentru a obține o stare mai bună.

Exercițiile fizice

Mișcarea nu este benefică doar pentru sănătatea fizică, ci și pentru cea mentală. Deși mecanismul nu este pe deplin înțeles, studiile arată că exercițiile pot reduce simptomele de anxietate, conform webmd.

Activitatea fizică ajută la distragerea atenției de la problemele care te frământă și stimulează eliberarea de endorfine, hormoni naturali care induc o stare de bine.

Remedii naturiste

Mai multe plante și suplimente pe bază de plante pot ajuta la reducerea simptomelor de anxietate, favorizând relaxarea și calmul. Printre cele mai cunoscute se numără:

• Lavandă

• Roiniță (lemon balm)

• Mușețel

• Floarea-pasiunii

• Kava

• Ashwagandha

• Magneziu

Studiile arată că mușețelul poate ajuta la ameliorarea simptomelor tulburării de anxietate generalizată. Deși multe cercetări privind suplimentele pe bază de plante sunt limitate, rezultatele sunt încurajatoare.

Aceste suplimente se găsesc frecvent sub formă de capsule. De asemenea, multe persoane consumă ceaiuri din plante pentru relaxare.

Aromaterapia

Aromaterapia presupune utilizarea uleiurilor esențiale pentru îmbunătățirea stării de sănătate și a stării generale de bine. Anumite arome pot îmbunătăți dispoziția, pot induce relaxarea și pot reduce anxietatea.

Uleiurile esențiale pot fi folosite prin difuzor, aplicate pe o brățară cu pietre poroase sau diluate într-un ulei purtător pentru aplicare pe încheietura mâinii sau pe gât.

Arome utilizate frecvent pentru anxietate includ:

• Lavandă

• Ylang-ylang

• Grapefruit

• Salvie sclarea

• Bergamotă

Uleiul CBD

Uleiul CBD derivat din cânepă a devenit tot mai popular în ultimii ani. Spre deosebire de CBD-ul provenit din marijuana, CBD-ul din cânepă conține cantități foarte mici (sub 0,3%) sau deloc tetrahidrocanabinol (THC), substanța responsabilă de efectul psihoactiv.

Mai multe studii arată că CBD poate ajuta în diverse afecțiuni, precum durerea, inflamația, insomnia și anxietatea. Deși cercetările sunt încă într-un stadiu incipient, rezultatele indică un potențial ridicat ca alternativă în tratamentul anxietății.

Produsele cu CBD sunt disponibile sub diverse forme, inclusiv:

• Tincturi cu ulei CBD

• Gumă de mestecat cu CBD

• Ciocolată și bomboane cu CBD

• Produse topice cu CBD (creme sau loțiuni)

Meditația

Meditația presupune practicarea atenției conștiente. Aceasta implică eliminarea gândurilor haotice și înlocuirea lor cu o stare de calm. Cercetările indică faptul că meditația poate reduce simptomele de anxietate și poate induce o stare de liniște.

Exerciții de respirație profundă

Respirația rapidă și superficială este un simptom frecvent al anxietății. Acest tip de respirație poate crește ritmul cardiac, poate provoca amețeli și poate crește riscul unui atac de panică. Respirația profundă presupune inspirații și expirații lente și controlate, care ajută la restabilirea ritmului respirator normal și la reducerea anxietății.

Pături cu greutate

Studiile arată că păturile cu greutate pot ajuta la reducerea simptomelor de anxietate. Presiunea exercitată asupra corpului induce o stare de relaxare, pregătind organismul pentru odihnă. Aceste pături sunt disponibile în diferite dimensiuni și greutăți.

Renunțarea la fumat și alcool

Alcoolul și țigările pot părea că reduc anxietatea pe moment, însă ulterior aceasta se poate intensifica. Se poate crea un cerc vicios care duce la dependență.

Mai multe studii arată că fumatul poate agrava simptomele de anxietate. Evitarea alcoolului și a fumatului poate contribui la reducerea stărilor anxioase.

Când este indicat să consulți un medic

Deși tratamentele naturale pot ajuta, există situații în care este necesar să apelezi la un medic:

• Anxietatea este cronică și îți afectează funcționarea zilnică

• Simptomele persistă de șase luni sau mai mult

• Apar simptome fizice precum ritm cardiac accelerat, insomnie, probleme digestive sau oboseală cronică

• Eviți persoane sau locuri

• Apar gânduri de auto-vătămare sau suicid

Medicul poate recomanda medicamente pentru anxietate sau te poate trimite la un specialist. În unele cazuri, remediile naturale pot fi utilizate împreună cu tratamentele convenționale pentru a ajuta la controlul simptomelor.

