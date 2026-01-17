Moment istoric. După două decenii de negocieri, a intrat în vigoare primul acord din lume pentru protejarea vieții marine

Primul acord din lume, care are caracter juridic obligatoriu, pentru protejarea vieții marine în apele internaționale, a intrat în vigoare, marcând un moment istoric pentru conservarea oceanelor, după aproape două decenii de negocieri.

Tratatul privind marea liberă va reglementa aproape jumătate din suprafața planetei – vastele zone oceanice aflate în afara controlului oricărei țări.

Aceste ape se confruntă cu amenințări tot mai mari din partea practicilor de pescuit distructive, transportului maritim, poluării cu plastic, pescuitului excesiv și potențialei exploatări miniere în adâncurile mării, toate agravate de schimbările climatice.

Oceanul absoarbe dioxidul de carbon și produce oxigen, ceea ce face ca sănătatea sa să fie esențială pentru abordarea crizei climatice.

Potrivit Associated Press, tratatul a intrat în vigoare la 120 de zile după ce a atins pragul de ratificare de către 60 de țări, în septembrie.

Până vineri, 16 ianuarie 2026, 83 de țări l-au ratificat, inclusiv marile puteri maritime precum China și Japonia, care s-au alăturat recent.

Tratatul creează primul cadru pentru stabilirea zonelor marine protejate în marea liberă, care reprezintă aproximativ două treimi din oceanul mondial. În prezent, doar aproximativ 1% din aceste ape internaționale sunt protejate.

Obligații imediate pentru țări

Începând de sâmbătă, 17 ianuarie, țările semnatare ale acordului trebuie să înceapă să colaboreze în domeniul științei și tehnologiei oceanice, precum și să ajute țările în curs de dezvoltare să-și consolideze capacitatea de a participa la guvernanța oceanelor.

Companiile care planifică activități care ar putea dăuna vieții marine trebuie să efectueze evaluări de impact asupra mediului care să respecte standardele tratatului. Cei care efectuează cercetări asupra organismelor oceanice care ar putea fi utilizate în scopuri comerciale, cum ar fi pentru noi medicamente, trebuie să notifice alte țări și să împărtășească rezultatele lor.

Poate cel mai important, țările trebuie să promoveze acum obiectivele de conservare ale tratatului atunci când participă la alte organisme internaționale care reglementează activitățile oceanice, cum ar fi organizațiile regionale de pescuit, Organizația Maritimă Internațională și Autoritatea Internațională a Fundului Mării.

În timp ce instituții cheie, precum secretariatul tratatului și organismul științific, sunt încă în curs de dezvoltare, țările pot începe imediat să pregătească propuneri pentru zone marine protejate. Locurile potențiale includ Munții Submarini Emperor din Pacificul de Nord, Marea Sargasso din Atlantic și crestele Salas y Gomez și Nazca din largul Americii de Sud.

Trebuie acționat rapid

Ecologiștii avertizează că guvernele trebuie să acționeze rapid pentru a atinge obiectivul global de protejare a 30% din oceanele lumii până în 2030 – un obiectiv pe care oamenii de știință îl consideră esențial pentru sănătatea oceanelor. Deoarece marea liberă ocupă o parte atât de mare din oceane, protejarea acesteia este esențială pentru atingerea acestui obiectiv.

„Zonele marine protejate în temeiul tratatului vor fi la fel de puternice pe cât le vor face guvernele”, a declarat Megan Randles, responsabilă politică globală pentru Campania Oceanică a Greenpeace. „Nu putem avea încredere că marile companii din industria pescuitului vor înceta pur și simplu pescuitul în aceste ecosisteme critice. Avem nevoie ca guvernele să utilizeze tratatul pentru a le forța mâna.”

Modul în care aceste zone protejate vor fi monitorizate și aplicate nu a fost încă stabilit. Țările explorează diverse opțiuni, de la tehnologia satelitară la coordonarea patrulelor între mai multe națiuni și utilizarea altor agenții ale ONU pentru a ajuta la supraveghere, a declarat Rebecca Hubbard, directoarea High Seas Alliance. Aceste detalii vor fi stabilite pe măsură ce primele zone protejate vor prinde contur.

În termen de un an, prima Conferință a Părților la tratat se va reuni pentru a decide detaliile operaționale cheie, de la bugete la componența diverselor comitete.

Țările au lucrat la multe dintre aceste întrebări în cadrul reuniunilor pregătitoare, ultima sesiune fiind programată pentru sfârșitul lunii martie. Cele mai devreme zone marine protejate ar putea fi aprobate la cea de-a doua COP, deoarece organismul științific care va examina propunerile nu a fost încă înființat.

Marele absent din acest acord: Statele Unite

Statele Unite au semnat tratatul, dar nu l-au ratificat, ceea ce înseamnă că pot participa în calitate de observator, dar nu vor avea drept de vot. În conformitate cu dreptul internațional, țările semnatare trebuie să respecte obiectivele tratatului chiar înainte de ratificare.

„Tratatul privind marea liberă beneficiază de un sprijin politic incredibil de larg și puternic din toate regiunile lumii”, a declarat Hubbard. „Deși este dezamăgitor faptul că SUA nu l-au ratificat încă, acest lucru nu subminează impulsul și sprijinul de care se bucură deja.”

Susținătorii subliniază că sprijinul larg trebuie să se transforme acum în implementare rapidă.

„Tratatul este un semn că, într-o lume divizată, protejarea naturii și a bunurilor comune globale poate încă triumfa asupra rivalităților politice”, a declarat Randles. „Oceanul ne leagă pe toți.”

