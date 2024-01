Proprietățile terapeutice ale roiniței. Ce beneficii și contraindicații are ceaiul de lămâiță

Roinița sau lămâița, cunoscută sub denumirea științifică de Melissa officinalis, este o plantă medicinală înrudită cu menta, care are o aromă plăcută de lămâie.

Roinița a fost utilizată în mod tradițional, încă din timpuri străvechi, pentru proprietățile sale terapeutice. Aceasta este populară pentru efectele sale calmante, fiind folosită adesea pentru îmbunătățirea calității somnului și dispoziției. Însă beneficiile posibile ale lămâiței nu se opresc aici. Cercetările științifice au arătat că planta poate avea și alte efecte pozitive asupra sănătății. Află din articolul următor ce conține roinița, care sunt proprietățile și beneficiile sale, dar și cine ar trebui să evite planta.

Ce conține roinița - proprietăți

Roinița (lemon balm) este o plantă bogată în antioxidanți din categoria flavonoidelor (quercitrină, luteolină, ramnocitrină), polifenolilor (acid rosmarinic) și terpenelor (acid ursolic), așa cum prezintă Sepide Miraj și colaboratorii în studiul Melissa officinalis L: A Review Study With an Antioxidant Prospective.

Datorită substanțelor sale active, lămâița poate avea proprietăți:

Sedative și anxiolitice (de ameliorare a anxietății, stresului și insomniei);

Antimicrobiene, antifungice, antiparazitare și antivirale;

Antispasmodice;

Digestive și carminative (proprietatea de a favoriza eliminarea gazelor intestinale);

Analgezice;

Antiinflamatorii;

Proprietăți de îmbunătățire a funcției cognitive.

Roinița poate fi administrată sub formă de supliment alimentar (tinctură sau capsule cu extract) sau ceai. De asemenea, uleiul esențial de lămâiță poate fi utilizat în aromaterapie.

Beneficiile roiniței pentru sănătate

Atunci când sunt administrate în mod regulat, suplimentele sau ceaiul de roiniță pot avea o serie de beneficii pentru organism. Iată care sunt efectele potențiale ale plantei asupra sănătății:

Poate reduce stresul, depresia și anxietatea

David O. Kennedy și colaboratorii au arătat, în studiul „Attenuation of laboratory-induced stress in humans after acute administration of Melissa officinalis (Lemon Balm)”, că administrarea de extract de lămâiță în doză de 600 mg a redus stresul psihologic indus în laborator. Participanții studiului au raportat un nivel ridicat de calmitate și un nivel redus al stării de alertă.

În cercetarea „The effects of melissa officinalis on depression and anxiety in type 2 diabetes patients with depression: a randomized double-blinded placebo-controlled clinical trial”, Mostafa Safari și colaboratorii au demonstrat că extractul de roiniță administrat timp de 12 săptămâni poate reduce simptomele de depresie și anxietate.

Poate îmbunătăți calitatea somnului

Pentru că induce o stare de relaxare, lămâița poate fi o soluție pentru un somn mai liniștit. Potrivit Healthline, roinița poate ameliora insomnia, mai ales atunci când este combinată cu rădăcină de valeriană.

Susține funcția cognitivă

Studiul „Anti-Stress Effects of Lemon Balm-Containing Foods”, realizat de către Andrew Scholey și colaboratorii, a evaluat efectele extractului de roiniță asupra cogniției. Rezultatele au arătat îmbunătățiri ale concentrării, memoriei, calculului matematic și performanței intelectuale în general.

Promovează o digestie sănătoasă

Așa cum prezintă Medical News Today, roinița poate reduce unele manifestări gastrointestinale, cum ar fi balonarea, greața, crampele abdominale, indigestia și hiperaciditatea gastrică. Totuși, este important să te adresezi medicului dacă simptomele persistă sau sunt severe.

Ajută la vindecarea herpesului oral

Potrivit studiului „Melissa officinalis L: A Review Study With an Antioxidant Prospective”, aplicarea topică a uleiului sau extractului de roiniță poate fi o soluție pentru tratarea leziunilor herpetice. Înainte de a-l aplica pe piele, extractul/uleiul esențial trebuie diluat într-un ulei vegetal sau într-o cremă. Healthline recomandă aplicarea de mai multe ori pe zi, pentru a observa rezultate.

Poate ameliora durerea de cap

Așa cum prezintă sursa anterior menționată, roinița poate ajuta la ameliorarea durerilor de cap, mai ales atunci când acestea sunt induse de stres. Planta poate relaxa mușchii tensionați și vasele de sânge, ceea ce poate contribui la prevenirea cefaleei.

Poate ajuta la gestionarea durerii de măsele

Roinița poate fi un remediu tradițional pentru durerea de măsea. Înmoaie un bețișor de urechi în uleiul esențial 100% natural, diluat în prealabil într-un ulei vegetal (cum ar fi cel de jojoba), apoi aplică-l direct pe măsea. În orice caz, adresează-te medicului dentist pentru tratament dacă durerea persistă.

Poate calma durerile menstruale

Aceeași sursă relatează că roinița poate reduce durerile menstruale și sindromul premenstrual, la o doză zilnică de 1200 mg extract. Nu se știe dacă ceaiul de roiniță ar avea același efect, având în vedere că acesta este mai puțin concentrat în substanțe active.

Este important de știut, de asemenea, că sunt necesare mai multe studii, pe loturi mai mari de participanți, pentru a confirma toate aceste efecte. Beneficiile nu au fost observate la toate persoanele care au participat în cercetările științifice.

Roinița - precauții și contraindicații

Specialiștii atrag atenția că suplimentele sau ceaiul cu roiniță nu trebuie utilizate pe termen lung în mod continuu. Se recomandă o săptămână de pauză la fiecare trei săptămâni de administrare a roiniței. Aceeași sursă ne sfătuiește să nu consumăm produse pe bază de roiniță mai mult de 4 luni fără pauză.

De asemenea, precum orice alt produs naturist, dozele mari pot provoca reacții adverse, cum ar fi greață, dureri de cap, dureri de stomac sau amețeli. Acestea pot apărea și atunci când ceaiul de roiniță este consumat pe stomacul gol. Prin urmare, se recomandă consumul alături de alimente.

Cine ar trebui să evite suplimentele și ceaiul de roiniță, conform VeryWellHealth:

Persoanele care utilizează medicamente sedative sau suplimente naturiste cu efect sedativ;

Pacienții aflați sub tratament medicamentos pentru afecțiuni tiroidiene și glaucom;

Copii, femei însărcinate și cele care alăptează;

Persoane aflate sub tratament cu antiretrovirale;

Persoane care consumă alcool.

Dacă suferi de o anumită patologie sau te afli sub medicație cronică, discută cu medicul înainte de a începe să utilizezi orice supliment alimentar. De asemenea, poate fi necesar să întrerupi administrarea unor produse din plante dacă ești programat pentru o intervenție chirurgicală.

Pe de altă parte, este important de știut că plantele medicinale nu pot vindeca afecțiuni. Dacă te confrunți cu simptome persistente, este indicat să te adresezi medicului pentru un diagnostic corect și un tratament potrivit.

Prin urmare, ceaiul de roiniță și alte suplimente pe bază de Melissa officinalis pot avea o serie de beneficii impresionante asupra organismului. Totuși, nu uita că niciun produs naturist nu înlocuiește o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos.

