Liderul suprem al Iranului îl sfidează pe Donald Trump și îl numește ”criminal”: ”El este vinovat pentru aceste victime”

17-01-2026 | 15:59
Khamenei trump
AFP

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, le-a cerut autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi a dat vina pe președintele Donald Trump pentru victimele din Iran.

Cristian Matei

”Nu intenţionăm să conducem ţara la război, dar nu-i vom cruţa pe criminalii naţionali (...). Mai răi decât criminalii naţionali, criminalii internţaionali. Nu-i vom cruţa nici pe ei”, le-a spus el susţinătorilor săi la o sărbătoare religioasă, potrivit News.ro, care citează AFP.

”Prin harul lui Allah, naţiunea iraniană trebuie să le rupă spatele răzvrătiţilor, aşa cum a rupt spatele răzvrătirii”, a adăugat el.

Proteste declanşate la 28 decembrie 2025 la Teheran de către comercianţi, față de traiul scump, au luat amploare la 8 ianuarie 2026, în mod deschis împotriva republicii islamice, proclamată în 1979.

Autorităţile au tăiat atunci Internetul, o decizie menită să ascundă ”brutalitatea” represiunii, potrivit organizaţiilor de apărarea drepturilor omului.

Liderul suprem iranian îl acuză acum pe preşedintele SUA Donald Trump de faptul că este ”vinovat pentru victimele” de la ultimele proteste.

”Noi îl considerăm pe preşedintele american vinovat pentru aceste victime, de pagube şi de acuzaţii pe care le-a proferat împotriva naţiunii iraniene”, a declarat el în acest discurs.

”A fost un complot american”, acuză el.

”Obiecitvul Statelor Unite este să înghită Iranul (...). Obiectivul este să repună Iranul sub dominaţie militară, politică şi economică”, acuză Ali Khamenei.

„Îl considerăm pe președintele SUA un criminal, din cauza victimelor și pagubelor, din cauza acuzațiilor aduse națiunii iraniene”, a spus el, potrivit Associated Press.

Liderul suprem al Iranului i-a descris pe protestatari ca fiind „soldați de infanterie” ai Statelor Unite și a spus că aceștia au distrus moschei și centre educaționale. „Rănind oameni, au ucis câteva mii dintre ei”, a spus el.

Donald Trump a adoptat un ton conciliant

Comentariile sale vin la o zi după ce Trump a adoptat un ton conciliant, afirmând că „Iranul a anulat spânzurarea a peste 800 de persoane” și adăugând că „respect foarte mult faptul că au anulat-o”. El nu a precizat cu cine a vorbit în Iran pentru a confirma starea execuțiilor planificate.

Comentariile sale au fost un semn că s-ar putea să renunțe la un atac militar.

În ultimele zile, Trump le-a spus iranienilor care protestau că „ajutorul este pe drum” și că administrația sa va „acționa în consecință” dacă uciderea demonstranților va continua sau dacă autoritățile iraniene vor executa protestatarii reținuți.

În discursul său, Khamenei a spus că revoltații erau înarmați cu muniție reală importată din străinătate, fără a numi vreo țară.

Nu planificăm, nu ducem țara spre război. Dar nu eliberăm infractorii interni, mai rău decât infractorii interni, există infractori internaționali. Nici pe ei nu-i lăsăm în pace”, a spus el și a îndemnat oficialii să urmărească cazurile.

O liniște surprinzătoare

Iranul a revenit la o liniște surprinzătoare după reprimarea dură a protestelor care au început pe 28 decembrie, din cauza economiei iraniene aflate în dificultate.

Acțiunile autorităților iraniene au provocat moartea a cel puțin 3.090 de persoane, potrivit Agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului din SUA, depășind orice alt episod de proteste sau tulburări din Iran din ultimele decenii și amintind de haosul din jurul revoluției din 1979.

Această agenție a furnizat informații corecte pe parcursul anilor de demonstrații, bazându-se pe o rețea de activiști din Iran care confirmă toate victimele raportate.

AP nu a putut confirma în mod independent numărul victimelor.

Oficialii iranieni au acuzat în repetate rânduri Statele Unite și Israelul că au instigat tulburările din țară. Vineri, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, într-o conversație telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, a acuzat SUA și Israelul că s-au amestecat în tulburări.

Sursa: Associated Press, News.ro

