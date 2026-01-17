Lege pentru accesul la vaccinarea anti-HPV și testare gratuite. Cancerul aproape eradicat la alții face ravagii la noi

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite vaccinarea anti-HPV a fetelor și băieților între 11 și 26 de ani și testarea gratuită pentru cancerul de col uterin. Boala care a fost aproape eradicată în unele țări face ravagii în România.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea de adoptare a unei ordonanţe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin.

''Acest tip de cancer, care afectează grav viaţa mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecţia cu HPV'', scrie şeful statului pe Facebook.

Potrivit acestuia, screeningul şi controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenţie şi, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate.

''Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite şi să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferenţa dintre boală şi viaţă'', arată Nicuşor Dan.

Cancerul de col uterin face ravagii în România din cauza nevaccinării

Cancerul de col uterin face ravagii în România din cauza ratei extrem de scăzute de vaccinare împotriva HPV. 1 din 9 cazuri noi și 1 din 7,5 decese de col uterin din Uniunea Europeană se înregistrează în România, țara cu una dintre cele mai ridicate mortalități din lume la cancer uterin.

Doar în 2025 au fost înregistrate 3.368 de noi cazuri de cancer uterin în România, în timp ce numărul total al cazurilor înregistrate se ridică la 38.876.

Între timp, țări ca Australia și Danemarca au anunțat că se află aproape de a eradica cancerul de col uterin, datorită vaccinării anti-HPV.

