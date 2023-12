Tot ce trebuie să știi despre mușețel: proprietăți, beneficii și contraindicații

Planta face parte din familia botanică Asteraceae și este cunoscută sub denumirea științifică de Matricaria chamomilla. Datorită conținutului său bogat în antioxidanți, extractul de mușețel se găsește în numeroase suplimente naturiste și produse cosmetice. Descoperă care sunt proprietățile și beneficiile mușețelului pentru sănătate, dar și în ce situații este contraindicat.

Proprietățile mușețelului

Mușețelul este o plantă cu tulpină subțire și flori albe mici. Florile sale sunt uscate înainte de a le utiliza pentru prepararea infuziei, ceaiul de mușețel fiind unul dintre cele mai apreciate și consumate ceaiuri.

Planta nu servește, însă, numai la prepararea infuziilor. Aceasta este disponibilă și în varianta concentrată de ulei esențial 100% natural, care poate fi adăugat în difuzorul de aromaterapie, dar și sub formă de tinctură sau capsule cu extract standardizat.

Proprietățile sale medicinale se datorează compoziției bogate în compuși bioactivi cu acțiune antioxidantă, printre care se numără flavonoidele (cum ar fi apigenina, luteolina) și terpenoidele, relatează studiul „Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future”, realizat de Janmejai K. Srivastava și colaboratorii.

Deși mușețelul este utilizat în mod tradițional pentru a gestiona o serie de probleme de sănătate, este important să știi că nu există studii suficiente pentru a garanta beneficiile acestei plante. De asemenea, acesta nu poate trata sau vindeca boli, astfel încât este esențial să te adresezi medicului atunci când prezinți semnele și simptomele unei afecțiuni.

Ceaiul de mușețel - beneficii

Iată care sunt potențialele beneficii ale ceaiului de mușețel pentru organism, așa cum sunt prezentate de către Healthline și Medical News Today:

Efecte antioxidante și antiinflamatorii: Compușii bioactivi din mușețel scad stresul oxidativ și inflamația, procese care se asociază cu îmbătrânirea și cu instalarea bolilor cronice, inclusiv cancerul. Totuși, este important de știut că antioxidanții se găsesc în numeroase alimente vegetale, astfel încât o alimentație bogată în legume și fructe este esențială pentru sănătate;

Gestionarea anxietății și îmbunătățirea somnului: Ceaiul de mușețel consumat regulat ar putea induce o stare de relaxare, ar putea reduce severitatea anxietății și s-a asociat cu o creștere a calității somnului;

Reducerea durerii în gât: În timpul infecțiilor respiratorii, cum ar fi răceala comună, ceaiul de mușețel este atât o sursă de hidratare, cât și un remediu natural pentru durerea în gât;

Promovarea sănătății cardiovasculare: Flavonele din ceaiul de mușețel s-au asociat cu îmbunătățirea nivelului de grăsimi din sânge și cu reducerea riscului cardiovascular;

Susținerea unei digestii sănătoase: Ceaiul de mușețel stimulează digestia, ar putea proteja împotriva diareei și ulcerului gastric. În mod tradițional, ceaiul de mușețel mai este utilizat pentru a ameliora greața și flatulența;

Reducerea durerii menstruale: Datorită efectelor sedative, antispasmodice și antiinflamatorii, infuzia de mușețel ar putea ameliora durerea menstruală;

Controlul glicemiei: Consumul ceaiului de mușețel la mesele principale ar putea reduce valoarea glicemiei postprandiale la pacienții cu diabet zaharat. În orice caz, calitatea alimentației are o importanță crucială pentru controlul glicemic. Specialiștii avertizează că ceaiul de mușețel nu substituie tratamentul, ci poate fi util doar în completarea acestuia.

Beneficiile mușețelului asupra pielii

Conform Healthline, aplicarea cutanată a produselor cosmetice naturale cu extract de mușețel poate reduce inflamația pielii și îmbunătăți hidratarea acesteia. Așa cum prezintă Medical News Today, acest tip de produse pot fi utilizate pentru regenerarea pielii sensibile și ameliorarea acneei.

Potrivit Janmejai K. Srivastava și colaboratorii în studiul „Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future”, un soi de mușețel, și anume mușețelul roman, s-a dovedit eficient în gestionarea dermatitei atopice (eczema). Efectele au fost observate după aplicarea topică a unei creme cu extract de mușețel timp de 2 săptămâni.

În orice caz, se recomandă efectuarea unui test cutanat pe o zonă mică de piele înainte de a utiliza un produs cosmetic nou.

Deși în mod tradițional mușețelul mai este folosit și ca remediu pentru arsuri cutanate, răni minore sau iritații, aceste utilizări nu au la bază dovezi științifice.

De asemenea, în studiul de mai sus, autorii mai menționează un efect potențial al mușețelului: ameliorarea hemoroizilor. Acest beneficiu poate fi obținut în urma aplicării topice a unui unguent cu extract de mușețel roman sau după efectuarea băilor de șezut (Sitz) cu apă caldă și tinctură din această plantă.

Mușețelul și pungile de sub ochi

Pungile de sub ochi sunt o problemă estetică pe care multe persoane o experimentează dis-de-dimineață. Așa cum prezintă Emily Cronkleton în articolul „How to use tea bags for the eyes”, pungile de sub ochi pot fi ameliorate eficient prin aplicarea de comprese reci din pliculețe de ceai, inclusiv cel de mușețel. Compresele reci produc constricția vaselor de sânge, ceea ce ameliorează umflăturile. În plus, antioxidanții din această plantă au efect antiinflamator.

Așadar, nu arunca pliculețele de ceai utilizate. Stoarce-le bine și lasă-le la frigider pentru 10-20 de minute sau în congelator pentru scurt timp. Apoi, aplică-le pe ochii închiși și bucură-te de câteva momente de relaxare!

Contraindicațiile ceaiului de mușețel

În general, ceaiul de mușețel este sigur pentru consum, nefiind asociat cu toxicitate sau efecte adverse serioase, arată Healthline.

Totuși, acesta trebuie evitat de persoanele care au manifestat simptome de alergie la produsele cu mușețel. De asemenea, este bine să eviți această plantă dacă ești alergic la margarete, crizanteme, gălbenele, ambrozie, atenționează Medical News Today.

Pentru că nu se cunosc cu exactitate efectele în sarcină, alăptare și în rândul copiilor mici, se recomandă evitarea ceaiului de mușețel în aceste cazuri, potrivit surselor anterior menționate.

Mai mult decât atât, consumul de ceai de mușețel pe termen lung și în cantități mari poate interacționa cu anticoagulantele, crescând riscul de sângerare, arată WebMD. De asemenea, mușețelul poate interacționa și cu alte medicamente, dar și cu o serie de suplimente din plante (cum ar fi sunătoarea, valeriana, ginkgo biloba). Discută întotdeauna cu medicul înainte de a utiliza un produs naturist, dacă te afli sub tratament cronic.

Ceaiul de mușețel nu înlocuiește tratamentul medical prescris de specialist, nici o alimentație echilibrată.

Prin urmare, mușețelul este o plantă cu numeroase proprietăți medicinale. Ceaiul obținut din această plantă trebuie consumat regulat pentru a te bucura de efectele sale pozitive, însă nu uita că baza unei stări de sănătate optime este stilul de viață echilibrat.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 04-12-2023 14:25