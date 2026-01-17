Elon Musk, luat peste picior de gameri după ce își numește fiica după o vrajă din Elden Ring

Stiri externe
17-01-2026 | 17:07
elon musk

Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”. 

autor
Vlad Dobrea

Anunţul a fost ironizat imediat de către comunitatea jucătorilor, care nu a uitat configuraţia ”catastrofală” cu care acesta s-a lăudat în mai 2022 - două săbii, un toiag şi două scuturi.

”Cel mai rău build pe care l-am văzut vreodată”, comenta la acea vreme publicaţia de specialitate Kotaku.

Pe Reddit, dezvăluirea prenumelui a declanşat o avalanşă.

”Tipul ăsta şi-a numit copilul Comet Azure după ce a avut cel mai prost build în Elden Ring din toate timpurile”, este ironizat Musk.

Citește și
trump iran
Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”

Elon Musk a scris pe X că fiul său, geamănul lui Comet Azure, Strider Sekhar, poartă numele lui Aragorn din ”Stăpânul Ineleleor” şi al fizicianului indian Subrahmanyan Chandrasekhar, laureat al Preimului Nobel în Fizică.

Gemenii, născuţi în noiembrie 2021, provin din relaţia lui Elon Musk cu Shivon Zilis, conducătoarea Neuralink.

Omagiul adus fizicianului şi operei lui Tolkien a fost salutat, însă trimiterea la jocuri încruntă.

Mulţi jucători consideră că să-ţi amesteci Elden Ring în arborele geneaologic atunci când eşti considerat lamentabil în joc este ca şi cum te-ai compara cu Leonard de Vinci după ce-ai mâzgălit ceva.

Această reacţie negativă reanimă acuzaţii proferate de comunitate împotriva lui Elon Musk cu privire la realitatea perfomanţelor sale în mai multe jocuri de rol competitive ca Diablo sau Path of Exile 2.

În urmă cu un an, jucători profesionişti ai Path of Exile 2 au denunţat faptul că patronul Tesla, care a postat un clip în toiul jocului, nu stăpâneşte în mod vizibil bazele jocului, în pofida faptului că contul îi era clasificat drept unul dintre cele mai bune din lume.

Asta înseamnă că Elon Musk pare să plătească foarte bine oameni care să joace jocuri pe profilul său.

La vremea respectivă, The Guardian titra că ”Elon Musk este acuzat că se preface că e bun la jocuri video. Ironia este încântătoare”.

Sursa: News.ro

Etichete: elon musk, fiica, Elden Ring,

Dată publicare: 17-01-2026 17:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”
Stiri externe
Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă încheierea celor 37 de ani de domnie a ayatollahului Ali Khamenei.

 

UE şi Mercosur au semnat acordul comercial, după 25 de ani de negocieri. Împreună, reprezintă o treime din PIB-ul mondial
Stiri externe
UE şi Mercosur au semnat acordul comercial, după 25 de ani de negocieri. Împreună, reprezintă o treime din PIB-ul mondial

UE și Mercosur au semnat sâmbătă, la Asuncion, un acord comercial istoric, încheind 25 de ani de negocieri și creând una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume.

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară”
Stiri externe
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară”

Deși i-a dăruit medalia premiului Nobel pentru pace Donald Trump NU și-a declarat sprijinul pentru lidera opoziției din Venezuela.

Recomandări
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59