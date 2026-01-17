Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Suspecții au încercat acte similare de sabotaj și în România, a mai anunțat adjunctul șefului poliției de la Vilnius. Acesta a spus că în anchetă a colaborat și cu autoritățile noastre.

Legătura cu ucrainenii arestați la București

Cele 6 persoane ar face parte din același grup cu cei 2 cetățeni ucraineni, acuzați că au depus anul trecut la sediul NOVA POST din București două colete cu bombe acționate de la distanță. Planul a fost dejucat, din fericire, de Serviciul Român de Informații.

Șase persoane de naționalități diferite au fost arestate în Lituania sub acuzația de sabotaj, coordonat de GRU – Serviciul de Informații Militare al Rusiei.

Suspecții sunt acuzați că ar fi încercat să incendieze, în anul 2024, o fabrică militară care furniza echipamente armatei din Ucraina.

Ar fi planuit acte de sabotaj prin incendiere, atacuri asupra infrastructurii critice, transport și logistică și din alte state europene, inclusiv România.

Declarația autorităților lituaniene

Saulius Briginas, adjunct al șefului Poliției Criminale din Lituania: „Am cooperat cu autorități din Cehia, România și Polonia. În cadrul acestei anchete și al cooperării, au fost obținute date care arată că acești organizatori și coordonatori ai actelor criminale au organizat și comis fapte penale similare și în alte state ale Uniunii Europene: Cehia, România și Polonia.”

Artūras Urbelis, procuror principal: „În acest dosar sunt șase inculpați. Naționalitățile sunt diverse. Menționez că este vorba despre un cetățean spaniol, un cetățean cu dublă cetățenie spaniolă-columbiană, un cetățean columbian, un cetățean cubanez, un cetățean rus și un cetățean din Belarus.”

Serviciile de informații din statele din estul Europei sunt în alertă și colaborează pentru a dejuca planuri de sabotaj făcute după același tipar.

În octombrie anul trecut, ofițerii SRI au interceptat dispozitive explozive amplasate de doi ucraineni în sediul Nova Post, o firmă de curierat cu sediul la parterul unui bloc cu sute de locatari din Capitală. Explozia ar fi provocat un adevărat dezastru.

Legătura între grupările din România și Lituania

Corespondent Știrile PRO TV: „Surse din cadrul Serviciului Român de Informații spun că cei doi ucraineni arestați anul trecut la București, pentru că la cererea Federației Ruse au plasat două colete incendiare în sediul unei firme ucrainene de curierat, au legătură cu gruparea celor 6 arestați în Lituania. Toți fac parte dintr-o rețea de sabotori care vizează țările europene și care plănuiesc atacuri cu scopul de a submina susținerea Ucrainei, atacuri coordonate de serviciile secrete rusești.”

De altfel, Serviciul Român de Informații a transmis că România, alături de alte state din estul Europei, rămâne o țintă a agresiunilor Federației Ruse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













