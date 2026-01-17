Top cele mai luxoase și instagramabile stațiuni de schi din Europa. Pârtii spectaculoase și peisaje de poveste

Peisajele spectaculoase, pârtiile de nivel mondial și restaurantele de top fac dintr-un oraș sau o stațiune de schi un loc în care oamenii revin an de an.

Iată câteva dintre cele mai bune destinații pentru următoarea ta vacanță.

Top cele mai luxoase și instagramabile stațiuni de schi din Europa

Chamonix, Franța

Valea Chamonix Mont-Blanc din Alpii francezi este cea mai „instagramată” stațiune de schi din Europa, ceea ce spune totul despre cât de impresionantă este. Chamonix este cunoscută pentru pârtiile abrupte și traseele dificile, ceea ce o poate face intimidantă pentru începători, dar un adevărat paradis pentru schiorii și snowboarderii avansați. Dincolo de schi, peisajele spectaculoase și arhitectura atrag orice vizitator, conform thegloss.ie.

Shutterstock

Courchevel, Franța

Parte a celebrului domeniu schiabil Les Trois Vallées din Franța, Courchevel este una dintre cele mai mari stațiuni din lume, cu acces la 600 km de pârtii marcate.

Totul aici este de lux: pârtii impecabil întreținute, instalații moderne de transport pe cablu, restaurante cu stele Michelin, hoteluri și chaleturi exclusiviste, viață de noapte elegantă și buticuri de designer.

Shutterstock

Livigno, Italia

Livigno este potrivită pentru toate nivelurile, de la începători la experți. Stațiunea din Italia dispune de aproximativ 100 km² de domeniu schiabil și 115 km de pârtii, precum și numeroase școli de schi și instructori. Pentru cei care caută provocări, există douăsprezece pârtii negre, treizeci și șapte roșii și douăzeci și nouă albastre. Cabanele montane oferă terase cu priveliști panoramice și preparate din bucătăria alpină.

Shutterstock

Zermatt, Elveția

Înconjurată de chaleturi elegante, păduri înghețate și priveliști spectaculoase, această localitate de la poalele Matterhornului este cea mai înaltă zonă de schi din Europa, ceea ce asigură zăpadă pe tot parcursul anului. Datorită poziției la granița dintre Elveția și Italia, se poate traversa frontiera cu telecabina pentru o excursie de o zi. Stațiunea oferă și experiențe speciale, precum First Track Adventure sau Moonlight Descent.

Shutterstock

Jungfrau, Elveția

Două văi, trei lanțuri muntoase și 211 kilometri de pârtii perfect pregătite. Jungfrau oferă toate tipurile de experiențe, de la pârtii line la coborâri abrupte, snowpark-uri, trasee de competiție și zone de powder.

Shutterstock

Grindelwald, Elveția

Între Grindelwald și Wengen, pârtiile bine întreținute îi așteaptă pe pasionații sporturilor de iarnă. Cele trei vârfuri emblematice ale regiunii Jungfrau sunt mereu vizibile, iar pârtiile de la Kleine Scheidegg, Lauberhorn și Männlichen sunt foarte populare.

Shutterstock

Kitzbühel, Austria

Kitzbühel este cunoscută pentru celebra cursă Hahnenkamm din Cupa Mondială, însă nu este rezervată doar profesioniștilor. De la pârtii largi pe creste până la trasee prin păduri, există suficiente opțiuni pentru schiori de nivel mediu. Coborârea Streif este o provocare pentru cei experimentați, iar zona Resterhöhe oferă pârtii mai libere, la altitudine mare.

Orașul din Austria este supranumit „Glitzy Kitz” și are un centru medieval colorat, hoteluri de lux, buticuri și cafenele.

Shutterstock

Ce să iei în considerare atunci când alegi o destinație de schi în Europa

Pentru a profita la maximum de o experiență alpină, ia în calcul următorii factori:

Teren: De la pârtii pentru începători la trasee off-piste pline de adrenalină, tipul de teren îți va defini experiența.

Preț: Schiatul în Europa este destul de accesibil, însă nu te aștepta să fie ieftin. Biletele de telescaun pornesc de la aproximativ 80 de euro.

Peisaje: O mare parte din plăcerea schiatului în Alpi vine din priveliștile spectaculoase.

Après-ski: De la baruri liniștite cu vin lângă șemineu până la petreceri animate pe munte, atmosfera après-ski diferă mult de la o stațiune la alta.

Cazare: Unitățile ski-in/ski-out oferă confort maxim, în timp ce satele tradiționale adaugă un plus de autenticitate alpină.

Pârtii spectaculoase în Europa

Când vine vorba de priveliști montane care îți taie respirația, nu toate pârtiile sunt la fel. Deși factori precum calitatea zăpezii sau aglomerația influențează mult experiența pe o pârtie, nimic nu se compară cu schiatul prin peisaje spectaculoase: este, pur și simplu, hrană pentru suflet.

Iată câteva dintre cele mai spectaculoase pârtii din Europa.

Sella Ronda, Dolomiți, Italia

Acest circuit clasic de schi, lung de 26 km, te poartă prin unele dintre cele mai dramatice peisaje din Dolomiți – ceea ce spune multe. Pârtiile legate între ele înconjoară stâncile masivului Sella și pot fi parcurse în sensul acelor de ceasornic sau invers (sfat util: sensul acelor de ceasornic implică mai puțin mers pe plat cu bețele).

Deși nu este recomandat începătorilor, circuitul Sella Ronda poate fi parcurs de schiori intermediari siguri pe ei, cu suficientă rezistență. Traseul durează o zi întreagă, așa că alocă timp suficient. La apus, stâncile de calcar capătă nuanțe rubinii spectaculoase.

Val di Fassa este o bază bună pentru Sella Ronda. Accesul se face cu telescaunul Belvedere din Canazei.

Shutterstock

Sarenne, Alpe d’Huez, Franța

Acceptă provocarea celei mai lungi pârtii negre din Franța și vei fi răsplătit cu panorame ample asupra Parcului Național des Écrins. Coborârea de 16 km începe de la Pic Blanc, la 3.300 m altitudine, cu priveliști largi spre ghețari și vârfuri montane, conform nelson.co.uk.

Fă poze înainte de start, deoarece prima parte este destul de abruptă. Mai jos, pârtia devine mai domoală și se încheie spectaculos în defileul Sarenne. Coborârea completă durează peste o oră, așa că ia gustări și pregătește-te fizic.

Shutterstock

Ghețarul Hintertux, Mayrhofen, Austria

Situat deasupra stațiunii Mayrhofen, ghețarul Hintertux oferă zăpadă tot anul și priveliști impresionante, posibile doar la asemenea altitudini. Priveliști la 360° asupra munților acoperiți de zăpadă și asupra acoperișurilor chaletelor din valea Zillertal. Există pârtii pentru toate nivelurile, zonă pentru copii și snow park freestyle.

Deși nu este o pârtie propriu-zisă, peșterile de gheață ale ghețarului, cu stalactite uriașe și un lac verde intens, sunt un obiectiv aparte. Se pot organiza inclusiv experiențe de înot, caiac sau paddleboard în apele glaciare.

Barul de gheață din Mayrhofen este o continuare firească după o zi pe ghețar.

Shutterstock

La Face, Val d’Isère, Franța

Această pârtie neagră dificilă (La Face de Bellevarde) este una dintre cele mai cunoscute din Franța și, totodată, una dintre cele mai spectaculoase, dacă îndrăznești să ridici privirea de la schiuri.

Traseul abrupt de 3 km a devenit celebru la Jocurile Olimpice de iarnă din 1992, la Albertville. Urcă dimineața cu telecabina Olympique pentru zăpadă proaspăt bătută, soare și priveliști largi asupra văilor alpine. Bonus: adrenalină pură.

După coborâre, o vizită la centrul Aquasportif din Val d’Isère este o opțiune potrivită.

Shutterstock

Montmalus, Andorra

Această pârtie frumoasă, mărginită de păduri, este supranumită de localnici „pârtia Narnia”. Coborârea prin păduri liniștite, încărcate de zăpadă, creează o atmosferă aparte.

Este situată în zona de schi Grau Roig și se ajunge cu telescaunul Montmalus. Este una dintre pârtiile roșii mai ușoare, cu trafic redus, potrivită pentru schiori intermediari. Atenție la direcție: la ieșirea din telescaun trebuie să virezi la stânga; la dreapta se intră pe o pârtie neagră abruptă.

Zona Grau Roig este ușor accesibilă din Soldeu și El Tarter cu skipass-ul Grandvalira.

Shutterstock

