Dieta Moromete, propusă de Mihaela Bilic. Ce presupune

Dieta Moromete pornește de la ideea de simplitate, moderație și porții mici, exact ca în vremurile în care mâncarea era prețuită, nu risipită. Nu este o dietă strictă, ci mai degrabă o lecție despre echilibru alimentar. Iată despre ce este vorba în dieta Moromete. Ce trebuie să știi pentru a avea o viață simplă, ca pe vremuri, exact ca în romanul lui Marin Preda.

Ce este Dieta Moromete și de unde provine denumirea

Dieta Moromete, propusă de Dr. Mihaela Bilic, este o reacție la avalanșa de diete complicate care promit mult, dar rezultatele nu sunt cele așteptate. Ideea de bază este simplă: întoarcerea la mâncarea de altădată, cu trei mese regulate, sățioase, fără gustări și fără artificii inutile. Accentul cade pe volum, nu pe restricții: multe legume, multe lichide și preparate care țin de foame fără să aducă prea multe calorii.

Elementul important al acestui stil alimentar este supa de legume. Bilic recomandă două porții pe zi, tocmai pentru că oferă sațietate cu un aport caloric redus. La micul dejun, o cafea cu lapte poate avea același rol: umple stomacul, încălzește, dă un început blând zilei și reduce tentația de a ronțăi între mese.

Mesajul principal al dietei Moromete este măsura. Nu presupune înfometare, nu cere ingrediente scumpe și nu impune reguli greu de urmat. Este un mod de a mânca simplu și constant, bazat pe legume, supe și porții moderate. Sursele care au analizat acest tip de regim menționează că, urmat consecvent, poate duce la scădere în greutate și la o digestie mai bună, în mare parte datorită aportului crescut de lichide și fibre.

Numele dietei vine, firește, de la Ilie Moromete, personajul lui Marin Preda. Replica lui celebră „Ai bani, mănânci; n-ai bani, nu ți-e foame” a inspirat-o pe dr. Mihaela Bilic să construiască o metaforă alimentară simplă: fiecare dintre noi are un „buget” caloric zilnic, iar felul în care îl „cheltuim” contează.

În viziunea ei, dieta Moromete nu este o listă de interdicții, ci un exercițiu de cumpătare. Ideea este să mănânci conștient, să nu depășești acest buget energetic și să înțelegi că orice exces se vede în timp pe cântar. La fel ca în viața reală, dacă cheltuiești mai mult decât ai, intri „pe datorie”, doar că aici „datoria” se traduce în kilograme în plus.

Conceptul funcționează doar dacă este adaptat fiecărei persoane: vârsta, sexul și nivelul de activitate influențează necesarul caloric. Dar principiul rămâne același: caloriile trebuie gestionate cu aceeași grijă cu care îți gestionezi banii: simplitate, măsură și atenție la alegeri.

Ce presupune concret dieta Moromete

Dieta Moromete pune accent pe mese clare și porții controlate. Ideea este să mănânci atunci când îți este cu adevărat foame, nu din plictiseală sau stres. Supele și ciorbele sunt baza acestui stil alimentar: două porții pe zi aduc volum, sațietate și foarte puține calorii. La micul dejun, o cafea cu lapte poate ține loc de masă ușoară și ajută la reducerea gustărilor dintre mese.

„Dieta Moromete” este apreciată tocmai pentru simplitatea ei. Nu cere alimente scumpe, nu impune reguli greu de urmat și poate fi adaptată ușor în funcție de stilul de viață. Totuși, ca orice regim alimentar, e bine să fie ajustat nevoilor fiecărei persoane, ideal cu ajutorul unui specialist.

Cheia sațietății

În dieta Moromete, senzația de sațietate nu vine din mâncăruri grele, ci din alimente cu volum mare și puține calorii. Supele și ciorbele pline de legume, alături de ceaiurile neîndulcite, umplu stomacul repede și țin de foame mult timp, fără să încarce meniul cu grăsimi. Sunt preparate simple, făcute fără prăjeli sau adaosuri grase, tocmai pentru a păstra aportul caloric cât mai mic.

Un alt principiu important este ascultarea propriului corp. Mănânci până te simți sătul, nu până termini farfuria din reflex și nu ca să „treacă timpul”. Planificarea meselor ajută mult: când știi ce și când mănânci, scad șansele să ajungi la gustări nesănătoase.

Hidratarea joacă și ea un rol esențial. Apa băută între mese ajută la diferențierea dintre foame și sete, două senzații care se confundă ușor, conform CSID.ro. De multe ori, ceea ce pare foame e doar lipsă de lichide. În combinație, supele calde, lichidele simple și mesele regulate oferă o sațietate de durată, cu un cost caloric minim. Iar asta reduce nevoia de ronțăieli și ajută la menținerea unui ritm alimentar echilibrat.

De ce sunt importante caloriile în dietă

În dieta Moromete, caloriile sunt privite ca un buget zilnic. Fiecare aliment „costă”, iar totalul nu ar trebui să depășească necesarul fiecărei persoane. Mihaela Bilic folosește metafora lui Ilie Moromete tocmai pentru a explica acest lucru: dacă „cheltuiești” mai mult decât ai nevoie, diferența se vede în kilograme în plus.

De aceea, orice meniu inspirat din această dietă pornește de la un prag caloric adaptat fiecăruia, în funcție de vârstă, sex și nivel de activitate. Ideea nu este să numeri obsesiv fiecare calorie, ci să fii conștient de alegeri și de porții. Un ajutor important vine din mesele lichide: supele și ciorbele. Au volum mare, sunt sățioase și aduc foarte puține calorii, ceea ce face mult mai ușor să rămâi în „buget”. În plus, reduc pofta de gustări și oferă o senzație de plenitudine fără să încarce meniul.

*Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și nu înlocuiesc sfatul unui medic, nutriționist sau alt specialist în domeniul sănătății. Înainte de a începe orice dietă, plan alimentar sau schimbare semnificativă a stilului de viață, este recomandat să consulți un medic sau un specialist autorizat, mai ales dacă suferi de afecțiuni medicale, urmezi un tratament sau ești însărcinată ori alăptezi.

