Peștera Liliecilor – mistere subterane și lilieci într-un spectacol natural unic în România. De ce merită vizitată

Peștera Liliecilor este una dintre cele mai fascinante atracții naturale din România, un loc unde misterele subterane se împletesc cu prezența impresionantă a coloniilor de lilieci.

Peștera Liliecilor se află în județul Brașov, pe teritoriul comunei Moeciu, satul Peștera, la o distanță de 180 de kilometri față de București. Aceasta este o arie protejată de interes național.

Descrierea peșterii

Peștera Liliecilor este menționată în 1929 de Emil Racoviță, iar primele cercetări biospeologice au avut loc în 1951 și 1955.

Peștera este formată de apele râului Bistrița și are trei deschideri orientate spre est, dintre care doar cea sudică este accesibilă. Lungimea totală este de aproximativ 400 m, cu o denivelare negativă de circa 15 m.

Accesul se face printr-o deschidere mică ce duce într-un culoar îngust și bine ventilat, care după 15 m se lărgește. Spre dreapta se intră în nivelul superior, format dintr-un culoar scurt și o săliță.

Înainte, după coborârea unei scări, se ajunge la nivelul inferior, reprezentat de o galerie largă, descendentă. În peretele stâng se află bisericuța Ovidenia, datată în secolul al XVII-lea, folosită pentru ascunderea odoarelor mănăstirii Bistrița și a moaștelor Sfântului Grigore Decapolitul, conform discover-oltenia.ro.

Galeria continuă printr-o sală înaltă ce adăpostește o colonie mare de lilieci, apoi se ramifică pe o scurtă distanță în trei direcții și iese prin deschiderea mare.

Din același punct se poate coborî o altă scară, tot spre deschiderea mare, nivelul inferior formând un traseu circular. La exterior se află biserica Sfinții Arhangheli, construită în 1635.

Spre nivelul mijlociu se ajunge urmând galeria din dreapta, ușor ascendentă. Acesta este o galerie liniară, inițial largă și înaltă, care devine tot mai îngustă spre vest și se încheie cu două mici bazinete cu apă.

În Sala Liliecilor temperatura ajunge la 16,5°C. Iarna, media este de 2,5°C, iar vara 14°C. Nivelurile mijlociu și superior au temperaturi mai constante, între 10 și 13°C.

Speciile de lilieci includ Miniopterus schreibersi, prezent tot anul, Rhinolophus ferrumequinum, Vespertilio pipistrellus, sau Plecotus auritus.

Shutterstock

Cum ajungi

Peștera Liliecilor se află în satul Peștera, comuna Moeciu, pe versantul estic al Dealului Bisericii, la o altitudine de aproximativ 950 m. Zona este situată în partea de nord-vest a platformei Branului, iar accesul este simplu, atât din Moieciu, cât și din Bran.

Pentru a ajunge aici, urmezi DN 73 Brașov – Câmpulung Muscel până în Moieciu, unde apare indicatorul spre satul Peștera. De la intersecție continui aproximativ 10 km pe un drum asfaltat până în sat.

Din zona vechii biserici pornește spre dreapta un drum de căruțe, mărginit de un gard de lemn. Acest drum duce direct la intrarea în peșteră, aflată la câțiva metri sub portalul înalt de 4 m săpat în stâncă.

Dacă vii din Bran, distanța până în satul Peștera este de 11 km pe DN73/E574 și DC58, un traseu care durează în jur de 15 minute cu mașina.

Accesul din sat până la Peștera Liliecilor se face doar pe jos. Drumul este ușor și oferă priveliști spre Bucegi și așezările din zonă. Se poate parcurge în orice sezon, iar în caz de nelămuriri poți cere indicații localnicilor.

Ce poți vedea în Peștera Liliecilor

Peștera Liliecilor s-a format după eroziunea muntelui calcaros de către unul din afluenții pârâului Văii cu Cale. Numele peșterii vine pentru că aici locuiesc numeroase colonii de lilieci.

Are o lungime de 370 de metri, din care 109 metri de galerie activă și o denivelare de 10 metri.

Nu ai nevoie de echipament special, doar de o lanternă, însă ar fi bine să îți protejezi hainele, pentru că te poți murdări cu argilă și excremente de lilieci.

Peștera Liliecilor mai este cunoscută și sub numele de Peștera Mare sau Peștera Bădichii. Aceasta este o peșteră caldă, cu umiditate moderată și are multe formațiuni calcaroase. Prin peșteră curge și un pârâiaș plin de mâl.

Obiective turistice în împrejurimi

Zona Moeciu de Sus oferă acces rapid către unele dintre cele mai cunoscute atracții din județul Brașov și din împrejurimi.

Brașov

La 35 km se află Brașovul, cel mai apropiat oraș important, unde pot fi vizitate centrul medieval, Biserica Neagră, Piața Sfatului, strada Sforii, Prima Școală Românească, Biserica Sf. Nicolae, Poarta Schei, Poarta Sf. Ecaterina, precum și Muntele Tâmpa, accesibil cu telecabina. Strada Republicii este principala zonă pietonală, cu restaurante și cafenele.

Shutterstock

Castelul Bran

La doar 12 km de Moeciu de Sus se găsește Castelul Bran, cunoscut pentru asocierea cu legenda lui Dracula. În zonă mai pot fi vizitate Muzeul Etnografic, capela ce a adăpostit inima Reginei Maria, Castelul Groazei și pârtia Zănoaga.

Shutterstock

Sighișoara

Sighișoara se află la aproximativ 150 km și este unul dintre cele mai bine păstrate orașe medievale din România, cunoscut pentru centrul său inclus în patrimoniul UNESCO și pentru faptul că aici s-a născut Vlad Dracul.

Shutterstock

Sinaia

La circa 60 km, Sinaia oferă obiective importante precum Castelul Peleș, Mănăstirea Sinaia și acces către trasee din masivul Bucegi.

Shutterstock

Râșnov

Râșnov se află la 20 km și este cunoscut pentru Cetatea Râșnov, una dintre cele mai mari cetăți țărănești din sud-estul Transilvaniei. În zonă se pot vizita Peștera Valea Cetății, unde se organizează concerte datorită acusticii speciale, precum și Cheile Râșnovei.

Shutterstock

Cascada „La Chișătoare”

La doar 3 km de centrul Moeciului de Sus se află Cascada „La Chișătoare”, o rezervație situată pe drumul dintre Moeciu de Jos și Moeciu de Sus. Aici două izvoare ies direct din stâncă și formează căderi de apă de 5–10 m, iar iarna acestea îngheață complet, formând un peisaj spectaculos.

