Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Jumătate de țară este sub cod galben de ger până la ora 10:00. Avertizarea rămâne valabilă până sâmbătă seară pentru 8 județe din est.

În Iași, vineri dimineață la ora 10, erau -13 grade. Pe multe clădiri s-au format țurțuri, iar trecătorii au înghețat în stații.

În multe localități din Vaslui, străzile erau pustii, iar gospodarii au adăpostit animalele. În comuna Fălciu, peste 100 de persoane care nu au putut ieși din casă au avut au nevoie de ajutor. Asistentul medical comunitar a mers în vizită.

Din cauza gerului, a fost pericol și în Poiana Brașov. Un turist a lovit un cablu al telecabinei care, încărcat de zăpadă și chiciură, aproape că s-a rupt și a ajuns până la nivelul pârtiei. Victima a ajuns la spital, dar nu are traumatisme grave. Alți schiori au ocolit la limită pericolul.

Iar voluntarii de la Crucea Roșie au vizitat în aceste zile zeci de persoane aflate în dificultate.

Ger este și la Mahmudia, în Delta Dunării. Noaptea trecută s-au înregistrat minus 11 grade Celsius, cea mai mică temperatură din ultimii ani.

Corespondent ProTV: ”Dacă vă întrebați cum se simte gerul la Mahmudia, la malul Dunării, ei bine, vântul este unul tăios și foarte rece și, deși am mănuși, mâinile îmi sunt amorțite. Malurile Dunării au început deja să înghețe”.

Carambol cu 7 mașini pe A1, din cauza poleiului

Localnicii au pus mai multe lemne pe foc. Și încearcă să nu iasă foarte mult prin curte.

Sebastian Păun, meteorolog de serviciu Centrul Meteo Dobrogea: ”Vom fi sub influența unei mase foarte reci de aer provenită din Siberia, vom avea temperaturi foarte scăzute”.

La Cluj, stratul de gheață format după ploaie a transformat mersul pe jos într-o cursă cu obstacole, pe care nu toți au încheiat-o cu bine.

Ca să evite căzăturile, trecătorii s-au ținut unii de alții sau au folosit orice sprijin au găsit în cale. La Spitalul Județean din Cluj, la ortopedie, s-au înregistrat 75 cazuri în 24 ore.

Doru Danciu, purtător de cuvânt Spitalul Județean Cluj: ”Pacienții cu fracturi, entorse, luxații. Un număr de 11 pacienți au fost opriți pentru internare”.

Din cauza poleiului, vineri noapte, pe A1, între Pitești și Curtea de Argeș s-a produs un carambol. Șapte mașini s-au tamponat după ce nu ar fi respectat distanța regulamentară. Două femei de 30, respectiv 45 de ani au primit îngrijiri medicale, după ce au suferit atacuri de panică. Au refuzat transportul la spital.

Pericol este și la mare înălțime. În munții Rodnei, în zona Șaua Galațiului, s-a produs o avalanșă, iar riscul să se producă alte asemenea incidente este ridicat și în alte masive.

În nordul țării, gerul va continua cu temperaturi extreme, care vor ajunge aproape minus 20 de grade.

Autori: MARIANA APOSTOAIE, ELECTRA GHIZA, CĂTĂLINA VIERU, ELENA BEJINARU, YVETTE MIRZA, CĂTĂLIN COVRIG, DOINA PLĂCINTĂ, DANIEL MOLDOVAN, NATAȘA PARASCHIV

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Bucureștiul intră sub incidența unui episod de vreme deosebit de rece, cu ger accentuat mai ales noaptea și dimineața, în intervalul 16 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Următoarele patru săptămâni vor fi marcate de frig persistent și precipitații variabile în întreaga Românie.

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

România se confruntă cu o perioadă de vreme deosebit de rece, cu ger persistent, precipitații mixte și intensificări ale vântului în mai multe regiuni, în intervalul 15-20 ianuarie. Se vor înregistra temperaturi și de -16 grade Celsius. 

