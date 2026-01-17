Legea care permite polițiștilor locali să folosească bodycam-uri a fost promulgată. Situaţiile când cetățenii pot fi filmați

„Am promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice”, informează, sâmbătă, preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului precizează că, în măsura în care circumstanţele permit, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi, iar autorităţile locale au obligaţia de a comunica public dotarea poliţiştilor locali cu astfel de echipamente.

Datele, păstrate 6 luni

Potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, legea prevede că datele sunt păstrate timp de maximum şase luni şi apoi distruse, cu excepţia cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară.

De asemenea, Nicuşor Dan menţionează că pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.

„Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor”, afirmă preşedintele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













