Un nou model AI poate prezice riscul de Alzheimer, infarct, cancer și alte 100 de boli doar urmărindu-te cum dormi

Un nou model de inteligență artificială (AI) poate indica dacă o persoană este expusă riscului de a dezvolta peste 100 de probleme de sănătate, pe baza calității somnului său.

SleepFM, un model lingvistic de mari dimensiuni (LLM) dezvoltat de cercetători de la Universitatea Stanford din California, analizează activitatea cerebrală, ritmul cardiac, semnalele respiratorii, mișcările picioarelor și mișcările oculare ale utilizatorului în timpul somnului pentru a evalua riscul de boală, scrie Euronews.

Cercetătorii au antrenat modelul AI folosind peste 580.000 de ore de date despre somn colectate din clinici specializate în evaluarea tiparelor de somn pe parcursul nopții de la 65.000 de pacienți între anii 1999 și 2024.

„SleepFM învață, în esență, limbajul somnului”, a spus James Zou, profesor asociat de știința datelor biomedicale la Stanford și coautor al studiului.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

