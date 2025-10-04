Amorțirea mâinilor în timpul somnului: cauze, prevenire și remedii

Amorțirea mâinilor în timpul somnului este o problemă frecventă care poate afecta calitatea odihnei și starea de bine de a doua zi. Senzația de furnicături sau pierderea temporară a sensibilității poate apărea din diverse motive.

Este foarte obișnuit ca mâinile să ne amorțească în timp ce dormim. Te-ai trezit vreodată cu acea senzație ciudată de furnicături sau ca și cum mâna ta ar fi "adormit"? Nu ești singur! Descoperă de ce se întâmplă asta, care sunt cele mai frecvente cauze și, cel mai important, ce soluții simple poți încerca acasă pentru a preveni această problemă.

De ce amorțesc mâinile în timpul somnului

Amorțeala din mâini, senzația că „au adormit” sau că simți „pișcături de ace” apare atunci când nervii nu mai pot transmite normal semnalele către creier. Practic, undeva pe traseu există o presiune sau o întrerupere temporară a circulației sângelui ori a impulsurilor nervoase.

În timpul somnului, corpul rămâne nemișcat mult timp și, fără să ne dăm seama, putem dormi într-o poziție care apasă pe un nerv sau pe un vas de sânge, de exemplu, dacă stăm pe braț sau cu încheietura îndoită sub pernă. Asta reduce circulația și blochează nervii, provocând furnicături sau amorțeală. De obicei, senzația ne trezește sau ne face să ne mișcăm, iar odată ce presiunea dispare, circulația revine la normal și amorțeala trece în câteva minute.

Vestea bună e că, dacă se întâmplă ocazional, nu ai motive de îngrijorare: de cele mai multe ori e doar din cauza poziției de somn. Totuși, dacă mâinile îți amorțesc frecvent în somn, senzația îți strică odihna sau nu dispare repede după ce te-ai ridicat și te-ai mișcat, atunci poate fi un semnal că există o altă cauză medicală. În astfel de cazuri, e bine să investighezi problema împreună cu un medic.

Cauze frecvente ale amorțelii mâinilor în somn

Amorțirea mâinilor pe timpul nopții poate avea multiple cauze, de la factori benigni și temporari până la afecțiuni medicale mai serioase. Cele mai frecvente cauze sunt următoarele:

Poziția în care dormi (cea mai des întâlnită cauză)

Poziția de somn este cauza numărul unu. Când dormi pe braț, cu mâna îndoită sub cap sau pernă, sau pur și simplu ții încheietura strâmbă, faci o presiune mare. Această presiune strivește nervii importanți (ca nervul median sau ulnar) și oprește circulația sângelui în zona respectivă. De aceea apar furnicăturile. Corpul tău te "forțează" să te miști ca să revină sângele, iar tu te trezești. Simplu, dar supărător.

Nervi "strânși" sau comprimați

Nu e doar poziția din somn. Orice presiune constantă pe nervii brațului poate da probleme. De exemplu, dacă stai mult cu coatele îndoite în timpul zilei, asta poate comprima nervul ulnar (cel de la cot). Simți amorțeală în degetul inelar și cel mic. Dacă ai probleme mai vechi, cum ar fi o hernie la gât (cervicală), presiunea pe nervi se menține, iar simptomele sunt mai puternice noaptea, când menții poziția mai mult timp.

Sindromul de Tunel Carpian (o problemă comună a încheieturii)

La încheietura mâinii (la palmă) există un canal îngust. Când acesta se îngustează, apasă pe nervul median. Efectul? Ai amorțeală, furnicături și uneori durere în degetul mare, arătător și mijlociu. Simptomele se înrăutățesc adesea noaptea, iar oamenii simt nevoia să-și scuture instinctiv mâinile ca să le treacă. Este mai probabil să ai asta dacă faci mișcări repetitive cu mâinile (la serviciu, de exemplu), dar poate fi favorizat și de diabet, artrită sau sarcină, conform Sleepfoundation.org.

Neuropatia Periferică (când nervii sunt afectați în general)

Neuropatia înseamnă că nervii de la extremități (mâini și picioare) nu mai transmit corect semnalele. Pe lângă amorțeală, poți simți arsuri sau înțepături. Diabetul este cea mai frecventă cauză, deoarece nivelul mare de zahăr din sânge afectează nervii. Alte cauze pot fi: consumul cronic de alcool, unele medicamente, infecții (ca Zona Zoster), boli autoimune sau deficiențe nutriționale.

Lipsa de vitamine și probleme de circulație

Lipsa serioasă de Vitamina B12 (risc mai mare la cei în vârstă sau la cei cu dietă vegană strictă) poate afecta nervii și poate duce la amorțeală. De asemenea, deshidratarea sau lipsa de electroliți (magneziu, calciu) pot da crampe și circulație slabă. Pe de altă parte, afecțiuni care reduc circulația sângelui spre mâini, cum ar fi îngustarea vaselor (ateroscleroză) sau fenomenul Raynaud (vasele se strâng brusc la frig/stres), pot face ca nervii să nu primească suficient oxigen, iar asta duce la amorțeală.

Alte cauze medicale mai rare

În cazuri mai puțin frecvente, amorțeala mâinilor poate fi un simptom al unor boli mai serioase, cum ar fi scleroza multiplă, un accident vascular cerebral (dacă apare brusc pe o parte a corpului, alături de probleme de vorbire sau asimetrie facială), sau probleme la coloana vertebrală cervicală care apasă pe rădăcinile nervoase. Aceste situații vin, de regulă, la pachet cu alte semne vizibile și sunt mult mai rare decât cele de mai sus.

Cum să previi amorțeala mâinilor în somn

Vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, poți scăpa de mâinile amorțite noaptea făcând câteva lucruri simple. Ideea principală este să reduci presiunea pe nervi și să ai o circulație bună în brațe în timp ce dormi.

Schimbă felul în care dormi

· Încearcă să nu dormi pe brațe sau cu mâinile ascunse sub corp ori sub pernă.

· Dacă dormi pe burtă sau pe spate și ai brațele ridicate deasupra capului, încearcă să dormi pe o parte.

· Ține brațele relaxate pe lângă corp. Când dormi pe o parte, este important să îți ții încheieturile drepte (să nu le îndoi mult).

· Dacă îți amorțește mereu aceeași mână, evită să dormi pe acea parte o perioadă.

Alege perna și salteaua potrivite

· Uneori, amorțeala vine și de la o poziție greșită a gâtului și a spatelui.

· Salteaua trebuie să fie comodă, dar fermă, ca să îți susțină corpul uniform.

· Perna este foarte importantă! Dacă e prea înaltă sau prea joasă, gâtul stă strâmb și poate apăsa pe nervi. Alege o pernă care să țină gâtul și coloana aliniate (drept).

· Poți folosi și o pernă mai mare de corp (body pillow) pe care să o îmbrățișezi ca să ții brațele într-o poziție relaxată.

Nu îndoi încheieturile

· În somn, încearcă să îți ții încheieturile mâinilor drepte, neflexate. Mulți oameni dorm cu mâinile îndoite sau cu pumnii sub bărbie, iar asta poate agrava amorțeala (mai ales dacă ai sindrom de tunel carpian).

· Dacă ai des probleme, poți purta noaptea o orteză (atelă) pentru încheietura mâinii. Aceasta ține încheietura într-o poziție neutră și previne presiunea pe nervul median. Chiar dacă e puțin ciudat la început, mulți oameni au simțit o îmbunătățire mare cu o orteză. Cere sfatul medicului despre această soluție.

Fă mișcare și întinderi (stretching)

· Dacă lucrezi mult cu mâinile (la calculator, la volan, la cusut etc.), e crucial să faci pauze.

· Fă pauze scurte la fiecare oră. Ridică-te, rotește umerii și încheieturile, și întinde degetele. Asta relaxează nervii.

· Seara, înainte de culcare, fă câteva exerciții ușoare: rotește încheieturile, deschide și strânge pumnii de câteva ori sau întinde ușor degetele înapoi. Aceste mișcări simple pun sângele în mișcare și eliberează tensiunea din mușchi.

Bea apă și mănâncă sănătos

· Un stil de viață bun ajută și la prevenirea amorțelilor.

· Hidratează-te bine în timpul zilei. Lipsa de apă poate înrăutăți circulația.

· Ai grijă să iei suficiente vitamine din grupul B, mai ales B12, care e esențială pentru sănătatea nervilor. Dacă medicul spune că ai lipsă, ia suplimente sau mănâncă alimente bogate (carne, pește, ouă, lactate).

· Limitează alcoolul. Pe termen lung, alcoolul în exces afectează nervii și poate provoca amorțeli.

Ține sub control bolile cronice

· Dacă ai deja o boală cronică (cum ar fi diabetul sau probleme cu tiroida), este foarte important să urmezi tratamentul dat de medic.

· Un diabet bine controlat, de exemplu, reduce mult riscul de afectare a nervilor care duce la amorțeli.

· De asemenea, ai grijă de tensiunea arterială și colesterol: vasele de sânge sănătoase înseamnă circulație mai bună și mai puține amorțeli.

· Aplicând aceste măsuri simple, ai șanse mari să scapi de amorțeala mâinilor în timpul somnului. Dacă totuși simptomele persistă sau se agravează, nu amâna vizita la medic.

Când să mergi la medic

Este normal să ne întrebăm cât de serioasă e o problemă. În general, dacă mâinile îți amorțesc doar ocazional și senzația trece repede (în câteva minute) după ce te miști, nu e motiv de îngrijorare. Asta înseamnă, cel mai probabil, că doar ai dormit într-o poziție nepotrivită. Totuși, trebuie să știi când este momentul să ceri ajutor medical.

Amorțeala care persistă și se înrăutățește

În mod normal, furnicăturile ar trebui să dispară imediat ce te dezmorțești. Dacă te trezești cu mâinile amorțite și senzația durează ore întregi sau chiar nu trece deloc pe parcursul zilei, e un semn clar că ceva mai serios ar putea fi la mijloc și trebuie investigat. Nu ignora un astfel de semnal.

De asemenea, trebuie să mergi la medic dacă te trezești cu mâinile amorțite în fiecare noapte sau dacă simptomele devin mai puternice în timp. Amorțeala nocturnă care se repetă și îți strică somnul nu este normală. Poate fi, de exemplu, un sindrom de tunel carpian care necesită tratament.

Alte semne care însoțesc amorțeala

Fii foarte atent dacă amorțelile vin la pachet cu alte manifestări neobișnuite, chiar dacă par minore. Aceste simptome suplimentare arată că problema nu este doar una de poziție:

· Slăbiciune musculară: Îți simți mâna mai "slabă", îți scapă obiecte din mână sau ai probleme în a apuca lucruri fine. Asta arată o afectare a nervilor mai serioasă.

· Durere persistentă în braț, umăr sau gât. Acest lucru poate indica o problemă la coloana vertebrală.

· Senzație de arsură sau înțepături care apar și ziua. Acestea pot sugera o afectare a nervilor numită neuropatie periferică.

· Dacă ai amorțeli la mâini împreună cu urinări frecvente sau sete exagerată, e posibil să fie vorba de un diabet nediagnosticat care afectează nervii.

Semne de alarmă de urgență

Anumite simptome, care sunt însă rare, impun ajutor medical de urgență. Sună la 112 imediat dacă amorțeala mâinii apare brusc și este însoțită de:

· Dificultăți de vorbire sau confuzie.

· Slăbiciune sau paralizie pe o parte a corpului.

· Tulburări de vedere sau amețeală severă.

Acestea pot fi semnele unui accident vascular cerebral, iar un tratament rapid este vital. De asemenea, mergi de urgență la spital dacă amorțeala apare după un traumatism la cap, gât sau spate (o căzătură, de exemplu), deoarece poate semnala o leziune la coloana vertebrală.

Remedii și soluții rapide acasă

Când te trezești cu mâna amorțită sau simți furnicături, vestea bună este că poți scăpa rapid de senzație. Există câteva metode simple pe care le poți încerca imediat, chiar acolo, în pat. De asemenea, dacă știi că ai des probleme cu amorțelile, poți introduce în rutina ta zilnică câteva soluții ușoare de prevenire.

Soluții rapide când te-ai trezit amorțit

►Schimbă poziția și eliberează presiunea

Primul pas este să te miști! Ridică-te în șezut sau întoarce-te pe partea cealaltă, astfel încât să scoți brațul de sub tine. Mișcarea activează mușchii și repornește imediat circulația, permițând nervilor să revină la normal. De cele mai multe ori, e suficient să schimbi poziția, iar amorțeala va trece în câteva zeci de secunde.

►Mișcă și masează mâna și degetele

Dezmorțește-ți treptat mâna. Scutură ușor mâna în aer, cu degetele relaxate. Apoi, strânge pumnul și deschide-l complet de câteva ori, ca și cum ai "pompa" sângele. Masează-ți palma și degetele cu cealaltă mână, folosind mișcări circulare pentru a stimula fluxul de sânge. Amorțeala dispare de obicei complet în câteva minute odată ce începi să miști zona afectată.

►Aplică apă caldă (sau o compresă)

Căldura ajută vasele de sânge să se dilate și mușchii să se relaxeze, îmbunătățind rapid circulația. Dacă ți-au amorțit mâinile, ține-le sub un jet de apă caldă pentru un minut sau două. Dacă nu poți ajunge la chiuvetă, poți folosi o compresă caldă. Alternativ, în cazul în care simți și o inflamație (dacă ai tunel carpian, de exemplu), o compresă rece poate reduce umflarea și presiunea pe nerv, conform Clevelandclinic.org.

Remedii simple pentru prevenția de zi cu zi

►Fă exerciții ușoare pentru mâini și încheieturi

Dacă amorțelile apar frecvent, alocă câteva minute zilnic unor exerciții simple de întindere. Acestea mențin flexibilitatea nervilor și tendoanelor. Stai cu brațele întinse în față și rotește încheieturile de 10 ori în fiecare direcție. Apoi, întinde degetele cât poți de mult și strânge pumnul ferm – repetă de 10-15 ori. Poți face aceste mișcări și înainte de culcare pentru a reduce șansele de amorțeală.

►Suplimente de vitamine și alimentație corectă

Un sistem nervos sănătos are nevoie de nutrienți. Dacă medicul suspectează o lipsă de Vitamina B12 (sau alte vitamine din complexul B), discută despre un supliment. Reechilibrarea nivelului de B12 poate elimina treptat amorțelile cauzate de carență. Pe lângă asta, consumă o dietă echilibrată, bogată în fructe, legume și proteine, pentru a sprijini sănătatea nervilor pe termen lung.

►Odihnă și evită constrângerile

După o zi în care ți-ai folosit intensiv mâinile (la tastat, muncă fizică), oferă-le odihnă. Ridică mâinile pe perne pentru câteva minute seara, ca să ajuți circulația. De asemenea, ai grijă să nu dormi cu bijuterii strâmte (inel, ceas, brățară) sau cu haine care strâng manșetele, deoarece orice constrângere poate bloca fluxul sanguin în timpul nopții și poate duce la amorțeli.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













