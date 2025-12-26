Kate Middleton, apariție elegantă la slujba de Crăciun alături de familia regală. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

În fiecare dimineaţă de Crăciun, familia regală extinsă atrage privirile la slujba de la biserica St. Mary Magdalene, pe domeniul Sandringham. Cu toate acestea, cea mai aşteptată apariţie rămâne constant cea a Prinţesei de Wales.

Kate Middleton nu a dezamăgit nici în acest an, fiind prezentă pe 25 decembrie alături de soţul său, prinţul William, şi de copiii lor, prinţul George, prinţesa Charlotte şi prinţul Louis.

Prinţesa de Wales a ales o rochie-palton maro cu imprimeu tartan, semnată Blazé Milano, accesorizată cu o pălărie fascinator maro, decorată cu un fulg de nea, creată de Juliette Botterill Millinery, o eşarfă din mătase în nuanţe de maro şi bej, legată la gât, şi cizme maro ciocolatiu.

Ţinuta nu a fost una nouă, Kate purtând această rochie-palton pentru prima dată în 2021 şi revenind la ea în mai multe rânduri de atunci, inclusiv la vizita efectuată în luna ianuarie a acestui an la spitalul The Royal Marsden. În mod simbolic, la scurt timp după acea vizită, Prinţesa de Wales a anunţat că boala de cancer diagnosticată în 2024 se află în remisie, marcând un moment plin de semnificaţie şi speranţă pentru viitor, scrie instyle.com.

La rândul ei, prinţesa Charlotte s-a asortat cu mama sa, purtând joi dimineaţă o rochie-palton bej, cu detalii maro la guler şi la mâneci.

Duet la pian la slujba de Crăciun

Catherine a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat miercuri, în cadrul slujbei de Crăciun dedicate „dragostei în toate formele sale”, a anunțat Palatul Kensington.

Telespectatorii britanici au putut urmări „momentul muzical special” dintre Catherine şi prinţesa Charlotte în ajunul Crăciunului, a declarat palatul într-un comunicat, adăugând că recitalul de pian a fost înregistrat săptămâna trecută la Castelul Windsor.

Mama şi fiica au interpretat „Holm Sound” de producătorul scoţian Erland Cooper, o compoziţie pe care „le place să o cânte împreună acasă”, a adăugat palatul în comunicat. Cooper a scris piesa pentru mama sa, pentru a reflecta valori precum „natura, conexiunea şi unitatea”.

Clipul a constituit secvenţa de deschidere a concertului „Together at Christmas”, găzduit de Prinţesa de Wales la Westminster Abbey, în Londra, şi difuzat anual în Marea Britanie la 24 decembrie. În 2021, prinţesa a găzduit prima slujbă pentru a-i onora pe cei care au avut un impact semnificativ asupra comunităţilor lor locale în plină pandemie de Covid-19.

Sursa: instyle.com

