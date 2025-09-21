Plantele care îți îmbunătățesc somnul și reduc stresul. Top plante pentru relaxare și somn odihnitor

21-09-2025 | 18:25
somn
Shutterstock

Plantele pot aduce viață și culoare în casa ta, dar ce alte beneficii pot avea? Știai că există plante de apartament care pot ajuta la somn?

Anca Lupescu

Oamenii se confruntă adesea cu probleme de somn din diverse motive. Indiferent de acesta, există remedii naturale care te pot ajuta să ai un somn mai lung și de mai bună calitate. Iată câteva plante de apartament care îți îmbunătățesc somnul și reduc stresul.

Cum te ajută plantele să ai un somn mai bun

Mulți oameni se pot simți stresați din cauza unui stil de viață aglomerat la muncă sau acasă. Pe lângă alimentație și mișcare, somnul este un factor care contează enorm la buna funcționare a organismului. Pentru a avea un somn cât mai odihnitor, poți apela la câteva plante care au următoarele calități:

Îmbunătățirea calității aerului (plantele absorb dioxidul de carbon și eliberează oxigen)

Filtrarea toxinelor din aer (toxinele pot proveni din materialele de fabricație ale covoarelor și mobilierului, precum și din exterior – formaldehidă și benzen)

somn dezbracat
Cât de sănătos este să dormi dezbrăcat când e cald afară. Ce spun specialiștii

Îmbunătățirea stării de spirit (îngrijirea unei plante și prezența vegetației în casă stimulează producția de dopamină și serotonină).

De ce ajută reducerea stresului la somn

Oricare ar fi motivul, stresul poate afecta somnul. Poate provoca insomnie sau nopți agitate, iar lipsa somnului poate, la rândul ei, să amplifice stresul.

Printre soluții se numără evitarea cofeinei și a ecranelor seara. De asemenea, există plante de apartament care ajută la somn. Mai există și medicamente fără rețetă care pot sprijini somnul, iar în unele cazuri se pot lua în calcul și tratamente prescrise.

Plante care te pot ajuta să dormi

Lavandă

Lavanda este prima plantă la care te gândești când vine vorba de somn, și pe bună dreptate. Este folosită încă din Egiptul Antic ca remediu natural pentru somn. Studii arată că inhalarea lavandei acționează asupra sistemului limbic, eliberând dopamină și inducând o stare de relaxare. Ține un ghiveci de lavandă lângă pat – parfumul te ajută să te liniștești, iar florile colorate sunt o priveliște plăcută dimineața.

Limba soacrei (Dracaena trifasciata)

Această plantă produce oxigen chiar și pe timpul nopții. Creșterea nivelului de oxigen îmbunătățește respirația nocturnă și favorizează un somn mai adânc. Același studiu arată că limba soacrei filtrează eficient toxine precum benzen, formaldehidă și xilen.

Planta păianjen (Chlorophytum comosum)

Planta păianjen este ideală pentru începători și experimentați deopotrivă. Este ușor de îngrijit, iar studiile arată că grija față de plante îmbunătățește sănătatea mintală și reduce stresul. Mai puțin stres înseamnă un somn mai bun. Planta păianjen se înmulțește ușor, iar puii pot fi oferiți cadou.

Mușețel (Matricaria chamomilla)

Cunoscut pentru ceaiul său cu efecte calmante, mușețelul, sub formă de floare în dormitor, are efecte de aromaterapie care induc relaxarea și ajută la obținerea celor 8 ore de somn odihnitor. În plus, aduce culoare încăperii.

Areca sau Palmier de bambus

Acești palmieri tropicali acționează ca umidificatoare naturale și elimină toxine precum formaldehida și benzenul. De asemenea, oferă un aer luxuriant, cu aspect de stațiune. Palmierilor le place spațiul și apreciază udările regulate. Folosește-i în dormitoare mai mari, unde frunzele lor au loc să se desfășoare. 

Alți „companionii” potriviți pentru dormitor includ iederă englezească, ficus elastica (planta de cauciuc), dracaena, bromeliacee și orhidee. Multe dintre acestea emit oxigen pe timpul nopții sau sunt foarte eficiente la filtrarea unor poluanți specifici; alege ce se potrivește spațiului și preferințelor tale.

Sfaturi pentru un somn odihnitor

Cercetările arată că somnul de slabă calitate poate avea un efect negativ asupra capacității de gândire, stării de spirit, sănătății inimii, imunității și nu numai. De asemenea, poate crește riscul de a dezvolta obezitate și diabet, printre alte afecțiuni.

Din acest motiv, un somn bun pe timpul nopții este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face pentru a-ți optimiza sănătatea.

Iată câteva sfaturi bazate pe dovezi care te pot ajuta să dormi mai bine noaptea.

Crește expunerea la lumină puternică în timpul zilei

Petrecerea timpului în lumina naturală a soarelui sau în lumină artificială puternică pe parcursul zilei poate menține un ritm circadian sănătos și, astfel, poate îmbunătăți nivelul de energie din timpul zilei, dar și calitatea și durata somnului de noapte.

Rezultatele unui studiu restrâns din 2022 sugerează că expunerea la lumină puternică în timpul zilei poate îmbunătăți calitatea și durata somnului. De aceea, este recomandat să te expui zilnic la lumina soarelui sau, dacă nu este posibil, să investești într-un dispozitiv de lumină artificială puternică sau becuri speciale, conform Healthline.

Un studiu mai vechi din 2017, realizat pe mai mult de 100 de angajați de birou, a arătat că cei care erau expuși la multă lumină dimineața adormeau mai repede noaptea, mai ales iarna. De asemenea, aveau o sincronizare mai bună a ceasului biologic intern și o calitate mai bună a somnului.

Redu expunerea la lumină albastră seara

Expunerea la lumină seara are efect opus față de cea din timpul zilei, deoarece reduce nivelurile unor hormoni – inclusiv melatonina, care ajută la relaxare și la un somn profund.

Lumina albastră, emisă în cantități mari de dispozitivele electronice precum telefoanele mobile și calculatoarele, este cea mai problematică în acest sens.

Există mai multe metode populare pentru a reduce expunerea la lumină albastră seara: purtarea de ochelari care blochează lumina albastră și oprirea televizorului, a altor dispozitive și a luminilor puternice cu 2 ore înainte de culcare.

Nu consuma cofeină târziu în cursul zilei

O singură doză de cofeină poate îmbunătăți concentrarea, nivelul de energie și performanța sportivă. Totuși, o analiză din 2023 a arătat că aportul de cofeină târziu în zi a redus durata totală a somnului cu 45 de minute și eficiența somnului cu 7%.

Acest lucru poate fi cauzat de efectul negativ al cofeinei asupra somnului REM, deși cercetările nu sunt concludente privind impactul cofeinei consumate mai devreme în timpul zilei.

Pentru siguranță, este recomandat să eviți băuturile cu cofeină cu cel puțin 8 ore înainte de culcare. Dacă iei suplimente cu cofeină, nu le lua în cele 13 ore de dinainte de somn.

Dacă simți nevoia unei cafele după-amiaza sau seara, alege varianta decofeinizată.

Redu somnul de zi lung sau neregulat

În timp ce somnul scurt („power nap”) poate fi benefic, somnul lung sau neregulat în timpul zilei poate afecta negativ somnul de noapte.

Somnul din timpul zilei poate deruta ceasul biologic intern, ceea ce poate face mai dificil adormitul seara.

Efectele somnului de zi diferă totuși de la persoană la persoană. De exemplu, o analiză din 2021 sugerează că somnul de zi poate fi util pentru sportivi sau pentru cei care fac efort fizic intens și nu compromite calitatea somnului de noapte.

Dacă obișnuiești să dormi ziua și totuși dormi bine noaptea, nu este o problemă. Însă, dacă observi că somnul de zi îți perturbă somnul de noapte, încearcă să îl reduci sau să îl scurtezi.

Încearcă să dormi și să te trezești la ore constante

Ritmul circadian al corpului funcționează într-un ciclu setat, aliniat cu răsăritul și apusul soarelui. De aceea, menținerea unor ore constante de somn și trezire poate susține calitatea somnului pe termen lung.

O analiză din 2020 a 41 de studii a arătat că culcatul târziu sau un program de somn neregulat afectează negativ calitatea somnului.

Dacă ai probleme cu somnul, încearcă să te culci și să te trezești la ore similare în fiecare zi. După câteva săptămâni, s-ar putea să nu mai ai nevoie de alarmă.

Ia un supliment de melatonină

Melatonina este un hormon esențial al somnului care transmite creierului când este timpul să se relaxeze și să meargă la culcare. Suplimentele cu melatonină sunt foarte populare și pot ajuta la adormirea mai rapidă.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: plante, somn, relaxare, odihna,

Dată publicare: 21-09-2025 18:25

