Untold a ajuns la final. Cum s-au distrat zecile de mii de petrecăreți în ultima noapte. „Cinci ore de somn în toate zilele”

În ultima noapte a festivalului Untold, oamenii au numărat amintirile și orele nedormite. Mulți au avut la fel de multă energie ca în prima zi și au dansat până în zori.

Pe scena principală a făcut spectacol DJ-ul Anyma, care a impresionat cu efectele vizuale.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ultimei nopți a fost spectacolul DJ-ului Anyma. Artistul a urcat pe scenă cu un mix electrizant.

Băieți: „Ne simțim minunat. Cinci ore de somn în toate zilele, e extraordinar. Sunt cele mai frumoase momente din viața mea.”

Și Becky Hill a făcut atmosferă pe scena principală, încă de la primele piese. Artista este pentru prima oară în România.

Becky Hill: „A fost foarte frumos să văd atât de mulți oameni care îmi strigă numele.”

Reporter: „O să vii din nou în România?”

Becky Hill: „Sper că da! Mi-ar plăcea să vin din nou!”

Pe aceeași scenă, însoțită de aplauze entuziaste, a urcat și Irina Rimes.

Irina Rimes, artistă: „Pentru mine e o oportunitate incredibilă să cânt în fața a atât de mulți oameni într-un festival la noi acasă.”

La final de festival s-au numărat amintirile și, bineînțeles, banii cheltuiți.

Băiat: „Foarte multe ore, patru zile, zi și noapte, de la apus la răsărit, a fost minunat, amintirile sunt de neprețuit.”

Reporter: „Cât ați cheltuit aici?”

Băiat: „În jur de 400 de euro, inclusiv azi. Am venit special din Spania pentru acest festival, nici nu mi-am văzut familia din România, de la Timișoara, doar ca să vin aici.”

Băiat: „Sincer, câteva mii de lei... nu există buget! Ne simțim bine, ne distrăm, ăla e singurul buget.”

Pe lângă muzică și dans, ediția aniversară a festivalului a adus în prim-plan și teaserul filmului „Cravata galbenă”, care va ajunge în cinematografe în noiembrie.

O peliculă despre viața marelui dirijor român Sergiu Celibidache, după un scenariu scris de fiul său, Serge Celibidachi.

Serge Celibidachi: „Povestea în sine e plină de inspirație și pentru generația asta, pentru care e așa de greu să îți găsești drumul și sensul în viață.”

Tot în cadrul festivalului, fundația Neuroatipic a lansat în colaborare cu Poliția Română un ghid anti-bullying – un instrument util pentru părinți, profesori și elevi.

Crina Nedelcu, președintele fundației Neuroatipic: „A fost o inițiativă tocmai din cauza faptului că ne aflăm pe locul trei în Europa în ceea ce privește situațiile de bullying pentru copii în școli.”

În cele patru zile de festival, pe scenă au urcat nume importante precum Post Malone, Metro Boomin, Armin Van Buuren sau Martin Garrix.

