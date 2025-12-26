Kim Jong Un ordonă extinderea producției de rachete. Phenianul pregătește noi uzine pentru cererea militară în creștere

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat "extinderea" şi modernizarea producţiei de rachete a ţării anul viitor, precum şi construcţia de noi uzine pentru a răspunde cererii în creştere, au anunţat vineri media de stat, scrie AFP.

Cu prilejul unei vizite într-una din uzinele de muniţii alături de înalţi responsabili, Kim Jong Un a cerut unităţilor de producţie să răspundă "nevoilor estimate în cadrul operaţiunilor forţelor de rachete şi de artilerie ale statului", a relatat agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA.

Kim Jong Un a declarat că trebuie "crescută şi mai mult capacitatea de producţie globală" pentru a răspunde cererii forţelor armate ale Phenianului şi a comandat construcţia unor noi uzine de muniţii, a relatat agenţia.

"Sectorul producţiei de rachete şi de o obuze este de o importanţă capitală pentru a consolida descurajarea militară", a adăugat liderul nord-coreean.

Coreea de Nord şi-a intensificat considerabil testele de rachetă în ultimii ani.

Potrivit analiştilor, scopul său este să-şi amelioreze capacităţile de a lovi cu precizie, să sfideze SUA şi Coreea de Sud şi să testeze armele înainte de a le exporta eventual în Rusia.

Media de stat nord-coreene au anunţat joi că Kim Jong Un a vizitat o uzină de submarine cu propulsie nucleară, unde s-a angajat să contracareze "ameninţarea" pe care susţine că o reprezintă producerea de către Coreea de Sud a propriilor nave de acest tip.

De asemenea, Kim Jong Un a supervizat un tir de încercare cu noi rachete antiaeriene cu rază lungă de acţiune pe deasupra Mării Japoniei, potrivit media oficiale.

Partidul muncitoresc din Coreea urmează să organizeze primul său congres din ultimii cinci ani la începutul anului 2026, în cursul căruia decidenţii politici vor discuta despre planurile ţării de dezvoltare economică şi militară pentru următorii cinci ani, notează AFP.

