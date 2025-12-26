O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.

„Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”: sunt cuvintele prin care Papa Leon al XIV-lea a răspuns la scrisoarea și desenul pe care o fetiță din București i le-a transmis în luna septembrie a anului curent, potrivit Vatican News.

Scrisoarea papei a pornit din Vatican pe 5 decembrie a.c. și a ajuns în cutia poștală a familiei chiar în noaptea de Crăciun, când părinții se pregăteau să meargă la Sfânta Liturghie.

Un mesaj primit chiar în noaptea de Crăciun

„Dragă Isabela”, se poate citi în scrisoarea de răspuns primită la redacție prin amabilitatea părinților, „Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima”.

„Este foarte frumos”, afirmă pontiful, „că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”.

„Sfântul Părinte”, se mai spune în scrisoarea semnată de monseniorul Anthony Ekpo, „va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”.

Contactați de redacția Vatican News, părinții Isabelei au povestit că familia a ajuns în pelerinaj la Roma cu ocazia Jubileului speranței, iar mezina a lucrat mult timp la un desen pe care își dorea să i-l ofere personal Sfântului Părinte. Din cauza numărului foarte mare de credincioși prezenți la audiența generală de la începutul lunii septembrie, Isabela nu a reușit să își împlinească dorința, însă nu a renunțat.

