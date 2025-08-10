Cât de sănătos este să dormi dezbrăcat când e cald afară. Ce spun specialiștii

Dormitul dezbrăcat în nopțile călduroase este asociat cu un somn mai odihnitor și o mai bună reglare a temperaturii corpului. Specialiștii susțin că acest obicei poate avea beneficii reale pentru sănătate.

Temperaturile ridicate din timpul verii ridică adesea problema: este sănătos să dormi dezbrăcat pentru a te răcori?

Specialiștii în medicina somnului susțin că această practică poate avea atât beneficii, cât și riscuri pentru sănătatea noastră. Află de la specialiști dacă este sănătos să dormi dezbrăcat când e cald. Beneficii, riscuri și sfaturi pentru un somn odihnitor în nopțile de vară.

Ce se întâmplă cu corpul în timpul somnului, când e cald afară

Când dormim, corpul nostru își face un fel de „program de noapte”. Ca să adormim, temperatura corpului începe să scadă ușor. E ca și cum organismul apasă un buton de răcire. De asta, dormitoarele mai răcoroase, undeva între 15 și 19 grade, ne ajută să adormim mai repede și să dormim mai bine.

Dar când e cald afară, mai ales noaptea, somnul nu mai funcționează cum trebuie. Corpul nu mai poate să se răcorească și începe să se agite. Studiile arată că atunci când dormim într-o cameră caldă, nu ne mai odihnim bine. Trecem mai puțin timp în somnul adânc, care e cel mai important pentru refacere. Asta ne afectează în multe feluri: ne slăbește imunitatea, ne obosește creierul, ne tulbură starea de spirit și pune presiune pe inimă.

Mai mult, căldura pune corpul la muncă în plus. Inima bate mai repede, corpul secretă mai mult cortizol, adică hormonul stresului, și ne simțim agitați, neliniștiți, poate chiar nervoși fără motiv. Dacă nopțile călduroase se tot repetă, începem să ne simțim obosiți tot timpul, sistemul imunitar scade, iar riscul de boli ca hipertensiunea sau diabetul crește.

Transpirația puternică din timpul nopții duce și la pierderea de lichide, iar asta agravează senzația de epuizare. De aceea e important să bem suficientă apă pe tot parcursul zilei, nu doar seara.

Beneficiile posibile ale dormitului dezbrăcat

Dormitul fără haine nu este doar o alegere de confort, ci poate fi și un obicei care îți face bine. Mulți oameni spun că se simt mai ușurați, dorm mai bine și se trezesc cu mai multă energie după o noapte fără pijamale, conform Health.com.

Când nu porți haine, corpul se răcește mai repede. Iar un corp mai rece adoarme mai ușor. Fără pijamale care să țină căldura lângă piele, aerul circulă mai bine, iar tu te odihnești mai profund. Temperaturile mai scăzute în timpul somnului pot ajuta și la arderea caloriilor, pentru că se activează un tip de grăsime bună care are rolul de a păstra căldura în corp. De asemenea, dacă dormi bine, corpul tău reglează mai bine hormonii foamei și îți e mai ușor să-ți menții greutatea.

De asemenea, fără haine, pielea nu mai este acoperită și se poate „aerisi”. Transpirația se evaporă, iar riscul de iritații sau coșuri scade. La femei, lipsa lenjeriei intime pe timpul nopții poate reduce riscul de infecții în zona intimă, cum e candidoza.

În același timp, dormitul în pielea goală te poate face să te simți mai bine în corpul tău. Este o formă simplă de relaxare care reduce stresul și îți crește încrederea în tine. În cuplu, atingerile directe piele pe piele eliberează oxitocină, hormonul care te face să te simți iubit și liniștit. Acest contact poate întări legătura dintre parteneri și îmbunătăți relația.

Ce riscuri trebuie să iei în calcul dacă vrei să dormi dezbrăcat. Nu e o alegere potrivită pentru toată lumea

Deși pare simplu și natural, dormitul fără haine vine cu unele dezavantaje de care ar fi bine să ții cont. Pentru unii, somnul în pielea goală poate însemna relaxare totală. Pentru alții, poate însemna disconfort, nesiguranță sau chiar probleme de igienă. Iată la ce să fii atent.

Nu toți oamenii se simt bine când dorm fără nimic pe ei. Unii au nevoie de acel strat de pijama ca să se simtă protejați. Senzația că ești complet expus poate da o stare de neliniște sau chiar anxietate. În plus, dacă locuiești cu cineva, ai copii care intră în cameră, ori stai în gazdă, pot apărea momente neplăcute. Dacă suferi și de somnambulism, lucrurile pot deveni mult mai stânjenitoare.

Pe de altă parte, lipsa hainelor te face mai vulnerabil la frig, curenți de aer sau diferențe de temperatură în timpul nopții. Chiar dacă la început ți-e cald, spre dimineață te poți trezi tremurând. Iar un somn întrerupt înseamnă o noapte pierdută.

De asemenea, când nu porți pijama, pielea intră direct în contact cu lenjeria de pat. Transpirația, uleiurile naturale de pe piele, eventuale urme de creme sau chiar praf se depun pe cearșafuri. Asta înseamnă că va trebui să le speli mai des. Pentru persoanele care transpiră mult în somn, care au probleme de incontinență sau afecțiuni ale pielii, dormitul fără haine nu e tocmai indicat.

Mai mult, salteaua devine mai expusă la acarieni și alergeni. Contactul direct cu ea poate irita pielea, mai ales la persoanele cu dermatite sau alergii. Un mit des întâlnit este că dacă dormi dezbrăcat, te vei răcori. În realitate, nu e chiar așa. Când transpiri abundent și nu porți nimic, umezeala se lipește de piele și îți poate da o stare de disconfort. În schimb, o pijama subțire din bumbac poate absorbi transpirația și te poate ajuta să te răcorești mai ușor.

Pentru unele persoane, pijamalele funcționează ca un strat „termoregulator”, nu țin căldura în exces, dar nici nu lasă corpul să se încingă. Așadar, renunțarea la pijamale nu este o rețetă sigură pentru un somn mai bun.

Cum să dormi bine când e cald. Sfaturi simple care te ajută să reziști nopților toride

Vara poate transforma somnul într-o adevărată provocare, mai ales când aerul din cameră pare că nu se mai răcește. Căldura ne face să ne foim, să transpirăm și să ne trezim obosiți dimineața. Totuși, cu câteva mici schimbări, poți avea un somn liniștit chiar și în cele mai calde nopți, potrivit Thelungspecialist.com.

Răcorește dormitorul, chiar și fără aer condiționat

Corpul se odihnește mai bine într-un spațiu răcoros. Ideal este să păstrezi temperatura camerei între 18 și 21 de grade. Ziua, trage draperiile ca să blochezi razele soarelui, iar seara deschide ferestrele și lasă aerul să circule. Dacă ai un ventilator, pune în fața lui un bol cu gheață, va răspândi un aer mai rece în încăpere.

Folosește materiale care lasă pielea să respire

Nu trebuie neapărat să dormi complet dezbrăcat ca să îți fie bine. Alege haine lejere din bumbac sau in și folosește lenjerie de pat făcută din aceleași materiale. Acestea absorb transpirația și nu rețin căldura. Dacă simți nevoia să te învelești, folosește doar un cearșaf subțire.

Un duș călduț poate face minuni

Chiar dacă ai impresia că un duș rece te-ar răcori mai repede, un duș călduț e mai eficient. Ajută corpul să se relaxeze și activează mecanismul natural de răcire. După ce ieși din baie, corpul începe să se răcorească și somnul vine mai ușor.

Bea apă, dar nu prea mult seara

Hidratarea este esențială vara, mai ales dacă transpiri mult. Bea apă pe tot parcursul zilei și un pahar mic înainte de culcare. Totuși, evită să bei prea mult seara ca să nu te trezești peste noapte pentru toaletă. Redu cafeaua și alcoolul după-amiaza, usucă organismul și agită somnul.

Creează o rutină liniștitoare de seară

Chiar și când e cald, o rutină relaxantă te ajută să adormi mai ușor. Încearcă să te culci la aceeași oră, evită telefonul sau televizorul cu cel puțin o oră înainte și citește ceva ușor sau ascultă muzică liniștitoare. Dacă dormi dezbrăcat, spală cearșafurile mai des și folosește detergenți care nu irită pielea.

