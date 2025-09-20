Cum ne pot ajuta gadgeturile să dormim mai bine. Rolul pe care îl joacă tehnologia împotriva stresului și bolilor

iLikeIT
20-09-2025 | 10:53
Un somn bun ne scapă de multe lucruri rele: nu mai suntem irascibili, ne putem concentra mai bine și scad considerabil șansele de a face boli grave.

Dar pentru un somn de calitate trebuie să depunem și noi un pic de efort, iar gadgeturile ne pot ajuta să fim mai disciplinați, dacă le folosim corect.

Cum anume, aflăm de la dr. Marius Sava în clipul video de mai sus.

