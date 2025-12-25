A nins de Crăciun în București, după 13 ani. Valul de frig persistă, cu temperaturi de până la -8 grade în Capitală

25-12-2025 | 19:08
După 13 ani a nins în București de Crăciun. Doar că nu ca în povești, pentru că vântul care a bătut cu putere și a amplificat senzația de frig, a frânt mai mulți copaci direct peste mașini. Următoarele zile vor fi la fel de reci, în Capitală.

Denisa Stoica,  Mădălina Stețco,  Valentin Baciu,  Valentina Neagu

La această oră capitala încă se afla sub cod galben de vânt, zăpadă și polei.

Corespondent Știrile ProTV: Vântul bate cu putere, cu rafale de 45 până la 55 de kilometri pe oră. Temperaturile rămân negative: maxima zilei se oprește la minus 2 grade Celsius, iar la noapte mercurul din termometre coboară până la minus 8 grade. În astfel de condiții, e bine să fim atenți pe unde călcăm, pentru că trotuarele pot fi alunecoase și să ieșim din casă bine îmbrăcați, cu haine care să ne protejeze de vânt și de frig.

De când se încălzește vremea în București

12 mașini au fost avariate în București după ce vântul a doborât mai mulți copaci.

Timid, primii fulgi și-au făcut apariția aseară. După intrarea în vigoare a codurilor de vreme severă autoritățile au și scos utilajele pe străzi.

Și la aeroportul Henri Coandă pistele au fost curățate temeinic. În a doua zi de Crăciun, vremea din Capitală se va menține rece, mai ales dimineața.

Maxima zilei va fi de cel mult un grad, iar spre seară și în cursul nopții poate apărea burnița. Din weekend, vremea se încălzește ușor.

