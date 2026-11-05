Rusia va începe să utilizeze în 2027 vaccinul său împotriva cancerului CaTeVac, dezvoltat pe plan intern şi bazat pe celule dendritice, pentru tratarea pacienţilor cu sarcoame ale ţesuturilor moi, a anunţat joi biroul viceprim-ministrului Tatyana Golikova, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Studiile preclinice ale acestui vaccin au fost finalizate, iar în prezent se pregătesc documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de producţie şi de utilizare clinică, a precizat acelaşi birou într-un comunicat de presă.

Noul vaccin este conceput pentru a antrena sistemul imunitar al pacientului să recunoască şi să distrugă celulele tumorale, se precizează în comunicat.

Vaccinul a fost creat de un centru oncologic din Sankt Petersburg

În viitor, vaccinul CaTeVac ar putea fi utilizat şi pentru a trata melanomul, cancerul renal, tumorile primare ale sistemului nervos central şi tumorile solide maligne pentru care opţiunile de tratament standard au fost epuizate, se mai arată în comunicat.

Celulele dendritice sunt celule albe din sânge (leucocite), care fac parte din sistemul imunitar şi acţionează ca o „punte" esenţială între imunitatea înnăscută şi cea adaptativă.

Vaccinul CaTeVac a fost creat de Centrul Naţional de Cercetare Medicală în Oncologie „N.N. Petrov" din Sankt Petersburg.