„Membru influent al diasporei cubaneze din Rusia”, arestat în România. Este anchetat și în SUA, Letonia, Polonia şi Cehia

Oemis Romagoza Durruthy este vizat de anchete penale şi în Statele Unite ale Americii, Letonia, Polonia şi Cehia, fiind dat în urmărire, potrivit News.ro.

L-ar fi plătit pe columbianul care trebuia să distrugă sonde de petrol din România şi care a fost deja condamnat definitiv în dosar.

„La data de 2 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă a unui inculpat, în vârstă de 35 de ani, cetăţean cubanez cu rezidenţă în Federaţia Rusă, cercetat pentru comiterea infracţiunii de instigare la acte de diversiune", anunţă, joi, DIICOT, într-un comunicat de presă.

Cubanezul ar fi plătit un columbian pentru distrugerea unor obiective petroliere

Potrivit procurorilor, bărbatul este cel care, în perioada iunie-iulie 2024, l-a plătit pe columbianul care avea misiunea de a aduna informaţii şi de a face fotografii pentru a distruge obiective importante din România - fapte pentru care columbianul a fost deja condamnat definitiv în septembrie.

„Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, având în vedere că cel din urmă a procedat la efectuarea recunoaşterii în teren a obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalităţile menţionate şi a realizat fotografii şi filmări ale acestora. Planul infracţional nu a fost finalizat datorită intervenţiei organelor de poliţie", au precizat procurorii.