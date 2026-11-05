„Membru influent al diasporei cubaneze din Rusia”, arestat în România. Este anchetat și în SUA, Letonia, Polonia şi Cehia

Oemis Romagoza Durruthy este vizat de anchete penale şi în Statele Unite ale Americii, Letonia, Polonia şi Cehia, fiind dat în urmărire, potrivit News.ro.
L-ar fi plătit pe columbianul care trebuia să distrugă sonde de petrol din România şi care a fost deja condamnat definitiv în dosar.
„La data de 2 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a admis propunerea de arestare preventivă în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă a unui inculpat, în vârstă de 35 de ani, cetăţean cubanez cu rezidenţă în Federaţia Rusă, cercetat pentru comiterea infracţiunii de instigare la acte de diversiune", anunţă, joi, DIICOT, într-un comunicat de presă.
Cubanezul ar fi plătit un columbian pentru distrugerea unor obiective petroliere
Potrivit procurorilor, bărbatul este cel care, în perioada iunie-iulie 2024, l-a plătit pe columbianul care avea misiunea de a aduna informaţii şi de a face fotografii pentru a distruge obiective importante din România - fapte pentru care columbianul a fost deja condamnat definitiv în septembrie.
„Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, având în vedere că cel din urmă a procedat la efectuarea recunoaşterii în teren a obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalităţile menţionate şi a realizat fotografii şi filmări ale acestora. Planul infracţional nu a fost finalizat datorită intervenţiei organelor de poliţie", au precizat procurorii.
Departamentul de Justiţie al SUA îl leagă de serviciile de informaţii ruse
Potrivit acestora, cubanezul face şi obiectul unor investigaţii ale autorităţilor americane care au confirmat, printr-un comunicat publicat pe pagina de internet aparţinând Departamentului de Justiţie din S.U.A., apartenenţa sa la serviciile de informaţii din Federaţia Rusă.
„Departamentul de Justiţie a anunţat astăzi declasificarea acuzaţiilor împotriva a cinci persoane care lucrează pentru serviciile de informaţii ale Federaţiei Ruse, implicate în desfăşurarea de atacuri şi comiterea de asasinate în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite. Conform detaliilor din rechizitoriul făcut public, reţeaua ar fi, printre altele, plătit sau încercat să plătească indivizi - atât în Statele Unite, cât şi în alte părţi - pentru a efectua supravegheri premergătoare unor operaţiuni şi pentru a executa asasinate ţintite. De asemenea, ar fi însărcinat diverşi complici să comită sau să încerce să comită acte de terorism împotriva infrastructurii civile şi militare din ţări europene care sunt aliate - sau percepute ca fiind aliate - cu Ucraina", anunţa, în 15 septembrie, Departamentul de Justiţie al SUA.
Este anchetat pentru sabotaje şi în Letonia, Polonia şi Cehia
Pe listă era numit Oemis Romagoza Durruthy, în vârstă de 35 de ani, „cetăţean cubanez şi membru influent al diasporei cubaneze din Rusia".
De asemenea, cubanezul este cercetat şi de autorităţile judiciare din Letonia, Polonia şi Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj pe teritoriul acestor state.
Activităţile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul DIICOT - Structura Centrală şi au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
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