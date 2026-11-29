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Sigur pe victorie, premierul Sanchez și-a pus în joc capitalul politic și mandatul, convocând anticipate, dar sondajele anticipează o victorie la limită a opoziției de dreapta. Analiștii occidentali consideră că instalarea conservatorilor la putere ar elimina „polul progresist al Europei” și ar muta și mai mult spre dreapta centrul de greutate politic al continentului.

În acest scrutin crucial, bătălia se dă între Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, condus de Pedro Sánchez, Partidul Popular al conservatorului Alberto Núñez Feijóo și formațiunea de extremă dreapta Vox, condusă de Santiago Abascal.

După ce s-a impus pe scena internațională drept una dintre figurile stângii, prin confruntări cu Donald Trump și Benjamin Netanyahu, premierul Sanchez mizează pe dinamismul economiei spaniole și pe capitalul politic obținut de pe urma indignării provocate de criza locuințelor, tot mai greu accesibile tinerilor.

Fitilul care a aprins protestele recente l-a reprezentat evacuarea unei femei aproape octogenare din apartamentul în care locuia din 1956. Pedro Sanchez a convocat alegerile cu opt luni înainte de termen, după ce parlamentul a respins un pachet de măsuri menite să atenueze criza locuințelor.

Însă politicianul socialist este fragilizat puternic de o serie de scandaluri de corupție implicând foști colaboratori apropiați și membri ai familiei sale. În plus, opoziția de dreapta a impus pe agenda electorală problema imigrației și catastrofele feroviare produse în 2026, soldate cu 115 morți.

Imigrația a fost o altă temă fierbinte a campaniei electorale, după ce, la sfârșitul lunii iulie, enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord a fost luată cu asalt de zeci de mii de migranți veniți din Maroc.

Alberto Núñez Feijóo, lider al Partidului Popular și candidat: „Cer votul celor care își doresc o imigrație legală și ordonată, care să respecte conviețuirea noastră, convingerile noastre și modul nostru de viață.”

Liderul extremei drepte este însă mult mai vehement împotriva celui care a ocupat în ultimii opt ani Palatul Moncloa, sediul Guvernului și reședința oficială a prim-ministrului spaniol.

Santiago Abascal Conde: „Pedro Sánchez este candidatul Marocului. Este candidatul mișcării separatiste catalane. Trebuie să existe o prioritate națională pentru spanioli. Ce părinte ia pâinea de la propriul copil pentru a i-o da copilului vecinului? Doar unul iresponsabil. Ce politician face asta față de propriul popor? Un trădător – Pedro Sánchez.”

Alistair Bunkall, corespondent Sky News: „Faptul că lidera extremei drepte din Germania se adresează mulțimii de aici printr-o înregistrare video este un semn că partidele de extremă dreapta din Europa au rezultate bune în alegerile de anul acesta, că sunt interconectate.”

Curentul tot mai pronunțat împotriva imigranților este privit cu îngrijorare de numeroasa comunitate de români din Spania. Chiar dacă cetățenii români beneficiază de drepturile de liberă circulație și muncă din Uniunea Europeană, un rezultat foarte bun pentru extrema dreaptă poate înăspri politicile pe teme de ordine publică și migrație.