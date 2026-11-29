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Organizat de mai multe sindicate, asociaţii, partide de opoziţie şi organizaţii ale societăţii civile, mitingul a avut loc în Kartal, în partea asiatică a Istanbulului, a relatat presa turcă, informează AFP şi dpa, citate de Agerpres.

"Astăzi, acest loc nu este plin doar de muncitori. Aici se află toţi cei care refuză să se supună sărăciei şi nedreptăţii şi care refuză să tacă în faţa opresiunii", a declarat Ozkan Atar, preşedintele sindicatului muncitorilor din metalurgie Birlesik Metal-Is, în faţa demonstranţilor.

"Este imperativ să cerem ca cei responsabili de actele de corupţie să fie traşi la răspundere. Suntem indignaţi de jefuirea resurselor noastre de către cercul privilegiat care îi înconjoară pe cei aflaţi la putere. Vrem democraţie, libertate, egalitate şi pace", a adăugat el.

"Justiţie, pâine şi libertate", "Nu sărăciei şi corupţiei", "Puţină viaţă, muncă multă: ajunge!", "Pentru pensionari, foamete; pentru cei apropiaţi de putere, lux", "Un buget pentru oameni, nu pentru hoţi", se putea citi pe pancarte.

"Atacurile asupra democraţiei au consecinţe foarte profunde pentru economia ţării. Turcia este târâtă spre o mare sărăcie şi mizerie", le-a declarat reporterilor Ozgur Celik, şeful filialei din Istanbul a principalului partid de opoziţie, Noul Partid.

Opoziţia este ţinta a numeroase atacuri în Turcia, adesea în instanţe. Cea mai recentă hotărâre îl privează pe primarul închis al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, de posibilitatea de a candida la viitoarele alegeri prezidenţiale, anulându-i diploma universitară.

Conform cifrelor oficiale, Turcia se confruntă în prezent cu o rată anuală a inflaţiei de aproximativ 30%. Grupul independent de cercetare Enag a estimat rata anuală a inflaţiei la circa 45% în luna octombrie.

Săptămâna trecută, mii de oameni au ieşit pe străzi în Istanbul pentru a protesta împotriva închiderii a numeroase instituţii media ale opoziţiei.