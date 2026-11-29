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"Mare satisfacţie. Mă gândesc la industriaşii care-şi vor regăsi seninătatea în activităţile lor", a reacţionat, la televiziunea publică, preşedintele Grupului Romand de Echipamente de Apărare şi Securitate, Christophe Gerber, relatează AFP, potrivit News.ro.

Potrivit unei prime proiecţii a Institutului de sondare a opiniei publice gfs.bern, alegătorii au acceptat în proporţie de 54% modificarea legii.

În contextul unei degradări politice, Parlamentul a relaxat legea federală a materialului de război în vederea facilitării exporturilor către 36 de ţări partenere - cu condiţia ca ele să nu-şi procure niciun "avantaj militar" în vreun conflict dar, potrivit modelului elveţian al neutralităţii.

Pe listă se află ţări europene, dar şi Argentina, Australia, Canada, Statele Unite, Japonia şi Noua Zeelandă.

Reforma - susţinută de către dreapta şi centru - urmează să permită Guvernului derogări de la condiţiile aplicabile ţărilor nepartenere, în "circumstanţe excepţionale".

Ea relaxează totodată regulile care le permit ţărilor să cumpere material militar elveţian şi să-l transfere apoi altor ţări.

Industria elvețiană

Un deputat din Centru, Sidney Kamerzin, a declarat la RTS că, în contextul războiului din Europa, miza economică a păstrării celor 3.000 de IMM-uri şi a celor 160.000 de locuri de muncă direct sau indirect vizate a cântărit în rezultatul votului.

O alianţă din care fac parte socialiştii, ecologiştii şi ONG-uri a cules suficiente semnături pentru a lansa un referendum împotriva acestei reforme, de frică să nu faciliteze exportul către ţări paria sau aflate în război, fragilizând astfel credibilitatea elveţiană.

"Da"-ul elveţienilor "nu eliberează Elveţia de responsabilitatea de a apăra drepturile omului şi dreptul internaţional în cadrul exporturilor sale de armament", a reacţionat Patrick Walder, însărcinat cu campaniile Amnesty International (AI) în Elveţia.

Apărătorii acestei relaxări consideră că aceasta urmează să permită industriei elveţiene de armament să rămână competitivă şi să-şi păstreze integrarea în lanţurile internaţionale de aprovizionare.

Potrivit unor estimări ale Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), Elveţia se clasează pe locul 20 între ţările exportatoare de armament în perioada 2021-2025.

După doi ani consecutivi de recul, exporturile elveţiene de material de război au crescut cu 43%, la 948,2 milioane de franci (peste un miliard de euro).

Sectorul nu reprezintă, totuşi, decât 0,21% dintre exporturile totale de mărfuri elveţiene, dintre care 86% sunt destinate ţărilor europene.

Reforma Ucraina

Opozanţii reformei îi reproşează totodată faptul că nu prevede nicio măsură de susţinere a Ucrainei - în pofida cererii mai multor ţări europene, după invazia rusă în 2022.

"Cum Elveţia aplică un embargo bunurilor de echipament militar Rusiei, ea nu poate nici să livreze asemenea echipamente Ucrainei", subliniază Ministerul Economiei.

Prin această reformă, transferurile indirecte către Ucraina urmează să rămână supuse unor restricţii.

Iar în cazul în care Elveţia consideră că există un risc mare ca armamentul exportat către una dintre cele 36 de ţări partenere să fie transferat apoi Kievului, ea va putea cere o declaraţie de nereexportare.

Opozanţii consideră totodată că această reformă ameninţă neutralitatea elveţiană.

Ministerul Economiei dă asigurări însă că doar exporturile compatibile cu aceasta vor fi autorizate, ameninţând altfel cu sancţiuni care pot merge până la o interzicere totală a exportului de armament către ţara respectivă.

Potrivit primelor proiecţii, elveţienii au refuzat duminică - în proporţie de 55% - o creştere a TVA-ului, însă au acceptat - în proporţie de 61% - o iniţiativă lansată de către apărătorii animalelor în vederea unei interziceri a vânzării şi folosirii focurilor de artificii care cauzează zgomot.