Un tribunal rus a condamnat luni la 14 ani de închisoare o femeie în vârstă de 65 de ani din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenia rusă, după ce ea a furnizat unui ofiţer de informaţii moldovean date despre o instalaţie militară rusă care ar fi putut fi transferate ulterior serviciilor secrete ucrainene, relatează agenţia TASS, citată de EFE.

„În februarie 2026, pensionara a făcut mai multe fotografii ale unei instalaţii a Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse, situată pe teritoriul (regiunii) Krasnodar (în sudul Rusiei), şi le-a trimis printr-o aplicaţie de mesagerie unui reprezentant al contrainformaţiilor din (Republica) Moldova", se arată în hotărârea instanţei ruse.

Rușii spun că bătrâna transmitea informațiile către Republica Moldova

Potrivit anchetatorilor ruşi, informaţiile transferate Republicii Moldova „ar fi putut fi folosite de Ucraina împotriva Forţelor Armate ruse".

Instanţa a mai menţionat că femeia condamnată deţine dublă cetăţenie, fiind de asemenea cetăţean rus, fiind prin urmare acuzată de „înaltă trădare".

Relaţiile dintre Rusia şi Republica Moldova trec prin noi tensiuni, în urma expulzării unui diplomat rus de la Chişinău după ce încă o dronă rusească a căzut pe teritoriul Republicii Moldova.