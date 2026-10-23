Potrivit unui studiu publicat vineri, pacienții tratați cu acest vaccin au trăit semnificativ mai mult fără ca boala să reapară. Tratamentul este personalizat în funcție de caracteristicile tumorii și antrenează sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele canceroase.

Vaccinul personalizat oferă speranțe pacienților cu melanom

În 2024, Tony Hout s-a trezit cu o leziune suspectă la o ureche, care sângera periodic și nu se vindeca complet. La analize, medicii au diagnosticat un melanom, iar în timpul operației au aflat că boala începuse deja să se răspândească.

Tony Hout, participant la un studiu clinic privind vaccinul împotriva cancerului: „M-am trezit cu urechea inflamată. Am mers la un centru de urgență, iar medicul de acolo și-a dat seama, probabil, că era ceva mai mult decât o simplă infecție. Am fost sunat și mi s-a spus că ambele biopsii au ieșit pozitive pentru melanom.”

Medicii i-au propus să participe la un studiu clinic pentru un tratament experimental de ultimă generație. Câteva luni mai târziu, în vară, a început administrarea unui vaccin bazat pe tehnologia ARN mesager.

Vaccinul antrenează sistemul imunitar să distrugă tumora

Dr. Hussein Tawbi, Universitatea din Texas – MD Anderson: „Acest vaccin este conceput pe baza tumorii pacientului și are rolul de a recunoaște în mod specific acea tumoră.”

Tratamentul folosește aceeași tehnologie ARN mesager, premiată cu Nobel, care a stat la baza vaccinurilor împotriva COVID-19.

Karen Knudsen, Institutul Parker: „În primul rând, este un vaccin personalizat pentru cancerul fiecărui pacient, un tratament creat special pentru tipul său de cancer. Vaccinul este conceput astfel încât să identifice în mod specific tumora și să transmită sistemului imunitar instrucțiunea de a o distruge.”

Vaccinuri personalizate împotriva cancerului, aflate încă în faza experimentală, sunt testate și pentru alte tipuri de tumori. Unele folosesc tehnologia ARN mesager, iar altele se bazează pe abordări diferite.

Cercetătorii testează vaccinuri pentru mai multe tipuri de cancer

Dr. Hussein Tawbi, Universitatea din Texas – MD Anderson: „Este o adevărată descoperire în cercetarea vaccinurilor. Cred că această reușită ar putea deschide calea folosirii tehnologiei și în tratarea altor tipuri de cancer.”

Companiile care dezvoltă vaccinul sunt acum în discuții cu autoritățile de reglementare pentru obținerea aprobării. Tratamentele personalizate sunt, în general, foarte costisitoare. Deocamdată, producătorii nu au precizat cât ar putea costa un astfel de vaccin împotriva cancerului.