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Zelenski a afirmat că președintele rus Vladimir Putin nu are nicio intenție de a-și retrage trupele din Ucraina. Deși o încetare a focului de-a lungul actualei linii a frontului ar reprezenta un „compromis foarte mare”, Kievul este pregătit să înceapă negocieri diplomatice, a spus liderul ucrainean, scrie The Kyiv Independent.

„Suntem pregătiți pentru astfel de pași, să rămânem pe pozițiile actuale și să oprim luptele acolo unde ne aflăm. Propunem o încetare a focului de-a lungul liniei de contact”, a declarat Zelenski pentru Al Jazeera.

Declarațiile lui Zelenski vin la câteva săptămâni după ce negocierile de pace cu Rusia, desfășurate la Abu Dhabi sub coordonarea Statelor Unite, nu au dus la niciun acord concret. Ulterior, Putin a respins perspectiva unei încetări a focului care să includă infrastructura energetică și transportul maritim din Marea Neagră, după atacurile ucrainene din 17 și 19 noiembrie, în urma cărora o parte a Podului Crimeei a fost distrusă.

Moscova continuă să ceară Ucrainei să cedeze teritorii din regiunea Donbas, aflate sub ocupație rusă, o condiție pe care Kievul o respinge categoric. Uniunea Europeană a transmis că trebuie să existe mai întâi o încetare a focului, înainte ca solicitările Rusiei să poată fi măcar discutate.

În Ucraina și în Europa există temeri că Washingtonul se aliniază poziției Moscovei, în special după ce trimisul special al președintelui american Donald Trump și ginerele acestuia, Jared Kushner, l-a lăudat pe Putin și a repetat afirmații controversate ale Rusiei într-un interviu acordat publicației Politico, pe 25 noiembrie.

Zelenski a declarat că, atât timp cât Trump se află la conducerea Statelor Unite, speră că președintele american va găsi o modalitate de a pune capăt războiului „fără ca Ucraina să fie singura care plătește prețul”.

Linia frontului din Ucraina s-a modificat foarte puțin în ultimii doi ani de război. Aceasta traversează regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, precum și părți din regiunile Sumî, Dnipropetrovsk și Harkov.

Ucraina a înregistrat unele succese în ultimele luni, în special în cadrul Operațiunii Vivaldi, o ofensivă desfășurată în mai multe etape pentru eliberarea unor teritorii din nordul regiunii Donețk. Potrivit lui Zelenski, în această toamnă, Ucraina a reușit să recucerească mai mult teritoriu decât a putut ocupa Rusia în aceeași perioadă.

În total, Operațiunea Vivaldi s-a soldat cu eliberarea a 16 localități și revenirea sub control ucrainean a unei suprafețe de 277 de kilometri pătrați, a declarat în octombrie generalul de brigadă Andrii Bilețki, comandant de corp de armată.

În condițiile în care progresele pe front sunt limitate, Rusia și-a intensificat în acest an atacurile asupra infrastructurii economice a Ucrainei, vizând porturi, fabrici și depozite. Pe măsură ce se apropie iarna, Moscova și-a concentrat tot mai mult atacurile asupra infrastructurii energetice, încercând să deconecteze orașe importante precum Kiev și Odesa de la rețeaua de electricitate.