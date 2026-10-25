Prezentate sâmbătă, la congresul Societăţii Europene de Oncologie Medicală (ESMO 2026), datele privind tratamentul melanomului au fost primite cu entuziasm de specialişti, dar au ridicat şi întrebări importante despre costurile, fabricarea şi accesibilitatea acestor terapii. Experţii consideră că rezultatele ar putea deschide o nouă etapă în oncologie, însă atrag atenţia că transformarea vaccinurilor personalizate în tratamente disponibile pentru pacienţi va presupune depăşirea unor obstacole considerabile, potrivit News.ro.

Studiul internaţional de fază III INTerpath-001, prezentat la congresul ESMO 2026, care se desfăşoară în perioada 23–27 octombrie, la Madrid, Spania, a evaluat vaccinul ARNm terapeutic personalizat intismeran autogene, administrat împreună cu imunoterapia pembrolizumab.

Cercetarea a inclus 1.137 de pacienţi cu melanom în stadiile IIB–IV, ale căror tumori fuseseră îndepărtate chirurgical, dar care prezentau un risc ridicat de recidivă.

Asocierea vaccinului cu imunoterapia a redus riscul de recidivă sau deces cu 42%, comparativ cu administrarea imunoterapiei singure. La doi ani, 82,2% dintre pacienţii trataţi cu cele două terapii nu prezentaseră recidivă, faţă de 70% în grupul de control.

Rezultatele reprezintă o premieră pentru vaccinurile oncologice personalizate pe bază de ARNm şi deschid noi perspective pentru utilizarea acestei tehnologii în practica medicală.

Prof. dr. Alan Melcher, medic oncolog şi specialist în imunoterapie la The Institute of Cancer Research din Londra, consideră rezultatele deosebit de importante, deoarece provin dintr-un studiu amplu, de fază III, care oferă dovezi mult mai solide decât cercetările precedente.

Într-un comentariu publicat de Science Media Centre, specialistul a explicat că progresele în secvenţierea genetică, imunoterapie şi tehnologia ARNm au schimbat fundamental perspectivele dezvoltării vaccinurilor împotriva cancerului.

Spre deosebire de vaccinurile obişnuite, noua terapie este concepută individual, folosind informaţiile genetice obţinute din tumora fiecărui pacient. Vaccinul stimulează sistemul imunitar să recunoască celulele canceroase, iar imunoterapia contribuie la intensificarea răspunsului imun.

Dr. Melcher subliniază însă că rezultatele obţinute în melanom trebuie confirmate şi în alte forme de cancer. De asemenea, monitorizarea pe termen lung va permite stabilirea efectului asupra supravieţuirii generale.

Vaccinurile personalizate ar putea deveni o nouă componentă a tratamentului oncologic, administrată alături de terapiile existente.

Entuziasmul medicilor, în contrast cu reacţia investitorilor

Prezentarea rezultatelor a fost însoţită şi de un incident neobişnuit. Datele studiului au fost dezvăluite prematur, joi, 22 octombrie, după încălcarea embargoului impus de organizatorii congresului.

Companiile americane Moderna şi Merck, care dezvoltă împreună vaccinul, au publicat anticipat rezultatele detaliate.

Deşi studiul şi-a atins obiectivul principal, unele date, în special cele privind prevenirea metastazelor la distanţă, au fost sub aşteptările investitorilor, alimentate de rezultatele promiţătoare ale cercetărilor anterioare.

Acţiunile Moderna au scăzut puternic în cursul şedinţei bursiere de joi.

Într-un interviu acordat publicaţiei Fierce Biotech, sâmbătă, în timpul congresului ESMO 2026, Shweta Jain, vicepreşedinte pentru dezvoltare clinică oncologică la Merck, a declarat că incidentul a fost regretabil, dar că datele ştiinţifice rămân convingătoare.

Reprezentanta companiei a subliniat că reducerea cu 38% a riscului de apariţie a metastazelor la distanţă sau deces reprezintă un beneficiu clinic important, în ciuda aşteptărilor mai ridicate ale pieţei financiare.

Compania intenţionează să continue demersurile pentru autorizarea vaccinului în Statele Unite şi desfăşoară cercetări suplimentare în alte forme de cancer, inclusiv cancerul renal, de vezică urinară şi pulmonar.

Marea provocare: fabricarea unui vaccin diferit pentru fiecare pacient

Una dintre cele mai interesante reacţii a venit din partea prof. dr. Lennard Lee, medic oncolog şi cercetător specializat în dezvoltarea vaccinurilor împotriva cancerului la Universitatea Oxford, Marea Britanie.

Acesta a descris INTerpath-001 drept un studiu clinic de o calitate excepţională, evidenţiind numărul mare de participanţi, repartizarea aleatorie a pacienţilor şi metodele riguroase de evaluare.

În opinia specialistului, cercetarea demonstrează potenţialul medicinei personalizate, în care tratamentul este conceput în funcţie de caracteristicile genetice ale tumorii fiecărui pacient.

Totuşi, dr. Lee atrage atenţia asupra unei provocări majore: producerea vaccinurilor la scară largă.

Fiecare doză trebuie proiectată şi fabricată individual, după analiza tumorii pacientului. Procesul presupune capacităţi industriale specializate, transport în condiţii controlate şi coordonarea atentă a administrării tratamentului.

În cazul unui număr mare de pacienţi, această organizare ar deveni considerabil mai complicată decât producţia medicamentelor obişnuite.

Specialistul avertizează că vaccinurile personalizate ar putea fi foarte costisitoare şi ridică problema accesului pacienţilor din ţările cu resurse financiare limitate.

Una dintre soluţiile discutate ar putea fi dezvoltarea unor unităţi de producţie mai mici, amplasate în apropierea centrelor medicale, pentru a reduce dificultăţile de fabricaţie şi distribuţie.

Dr. Lee subliniază şi necesitatea evaluării beneficiului suplimentar în raport cu reacţiile adverse, complexitatea administrării şi costurile. Unii dintre pacienţii cu melanom operat nu ar fi prezentat oricum recidivă cu tratamentul existent, astfel încât este important să fie identificaţi pacienţii care pot beneficia cel mai mult de vaccin.

Un progres major, dar cu întrebări încă fără răspuns: „Sunt vaccinurile personalizate împotriva cancerului pregătite pentru utilizarea în practica medicală?”

Într-un editorial publicat sâmbătă pe site-ul ESMO, intitulat „Personalised cancer vaccines – ready for prime time?”, prof. John Haanen, de la Netherlands Cancer Institute din Amsterdam, analizează perspectivele vaccinurilor personalizate şi provocările introducerii acestora în practica medicală.

Specialistul consideră că rezultatele prezentate la ESMO 2026 marchează un moment de cotitură, după decenii în care cercetările privind vaccinurile împotriva cancerului au produs în mare parte rezultate dezamăgitoare.

Potrivit profesorului Haanen, succesul studiului INTerpath-001 reflectă progresele acumulate în imunologia tumorilor, dezvoltarea tehnologiilor biomedicale şi utilizarea inteligenţei artificiale.

El atrage însă atenţia că vaccinurile personalizate cu ARNm ar putea avea o eficacitate diferită în funcţie de tipul de cancer. Datele disponibile sugerează că acestea ar putea fi deosebit de utile după intervenţia chirurgicală, la pacienţii care prezintă un risc de recidivă din cauza eventualelor celule canceroase rămase în organism.

O provocare importantă rămâne posibilitatea producerii şi administrării acestor tratamente unui număr mare de pacienţi. Pentru a ilustra dificultatea, Haanen aminteşte experienţa terapiilor celulare CAR-T, în care celulele imunitare sunt modificate pentru a recunoaşte şi distruge celulele canceroase. Deşi primele astfel de tratamente au fost autorizate în urmă cu aproape un deceniu, accesul pacienţilor rămâne limitat de complexitatea procesului de fabricaţie.

Profesorul prezintă şi direcţiile de cercetare care ar putea simplifica dezvoltarea viitoarelor imunoterapii. Printre acestea se numără modificarea genetică a celulelor imunitare direct în organismul pacientului, fără extragerea şi prelucrarea lor în laborator, precum şi terapiile celulare produse din celulele unor donatori, care ar putea fi fabricate în avans şi utilizate pentru mai mulţi pacienţi.

O altă perspectivă este asocierea inteligenţei artificiale (AI) cu tehnologiile ARNm. În viitor, AI ar putea contribui la proiectarea unor componente terapeutice capabile să recunoască anumite caracteristici ale tumorilor, iar tehnologiile de administrare a ARNm ar putea permite producerea acestora direct în organism.

Aceste abordări se află în diferite etape de cercetare, iar eficacitatea şi siguranţa lor necesită evaluări suplimentare.

În opinia profesorului Haanen, viitorul imunoterapiei va depinde de capacitatea cercetătorilor de a valorifica şi combina progresele deja realizate, astfel încât noile tratamente să ofere beneficii clinice concrete şi să poată fi utilizate în practica medicală.

Ce înseamnă aceste progrese pentru pacienţi

Dezvoltarea vaccinurilor terapeutice personalizate ar putea schimba modul în care sunt prevenite recidivele după tratamentul chirurgical al cancerului.

Pentru fiecare pacient, medicii ar putea utiliza informaţiile genetice ale tumorii pentru a concepe un tratament capabil să stimuleze sistemul imunitar împotriva celulelor canceroase rămase în organism.

În prezent, această tehnologie se află încă în etapa cercetării clinice, iar vaccinul evaluat în INTerpath-001 nu este autorizat pentru utilizarea curentă.

Pentru sistemele publice de sănătate, inclusiv cel din România, eventualele autorizări vor ridica întrebări privind costurile, capacitatea de producţie, identificarea pacienţilor eligibili şi posibilităţile de rambursare.

Rezultatele prezentate la ESMO 2026 marchează un progres important în dezvoltarea vaccinurilor terapeutice împotriva cancerului. Provocarea următoarei etape va fi transformarea acestei descoperiri într-un tratament eficient, sigur şi accesibil pentru cât mai mulţi pacienţi.