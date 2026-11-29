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Manifestațiile au degenerat în confruntări dure, protestatarii aruncând cu pietre și petarde, în timp ce poliția a ripostat folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Bilanțul victimelor, în creștere

Aceasta a fost a doua zi consecutivă de proteste intense, conduse în mare parte de studenți. Autoritățile medicale au anunțat că duminică alte 12 persoane au ajuns la spital, după ce sâmbătă au fost înregistrate peste 60 de victime, multe dintre ele fiind lovite de gloanțele de cauciuc trase de forțele de ordine.

Tensiunile au reînviat sâmbătă, după o scurtă perioadă de acalmie. Unii protestatari, purtând măști, au atacat cu pietre o clădire guvernamentală și au încercat să forțeze intrarea în biroul premierului Rama, însă au fost respinși de polițiști.

Cauzele revoltelor

Mișcările de stradă au început la jumătatea lunii octombrie și s-au extins rapid și în alte orașe ale țării. Nemulțumirile oamenilor sunt alimentate de corupția din aparatul guvernamental, lipsa acută a locurilor de muncă și absența perspectivelor pentru tineri.

De-a lungul acestei perioade, manifestațiile au degenerat adesea în violențe. Protestatarii au incendiat clădiri guvernamentale și bănci, au spart vitrinele magazinelor și au smuls pavele de pe străzi pentru a le arunca asupra forțelor de ordine.

Pe de altă parte, guvernul socialist condus de Edi Rama neagă acuzațiile de corupție și face apel la dialog pentru a dezbate revendicările protestatarilor.

Pentru a detensiona situația, Executivul de la Tirana a adoptat deja o serie de măsuri sociale, printre care ieftinirea combustibilului și alocarea unor fonduri suplimentare pentru familiile sărace.