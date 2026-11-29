Protestatari mascați au luat cu asalt biroul premierului albanez. Poliția a tras cu gloanțe de cauciuc. Bilanțul răniților
Proteste violente au zguduit duminică Tirana, unde mii de albanezi au ieșit în stradă pentru a cere demisia premierului Edi Rama.
Generează rezumat cu AI
DIN ARTICOL
Manifestațiile au degenerat în confruntări dure, protestatarii aruncând cu pietre și petarde, în timp ce poliția a ripostat folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, informează Reuters, preluată de Agerpres.
Bilanțul victimelor, în creștere
Aceasta a fost a doua zi consecutivă de proteste intense, conduse în mare parte de studenți. Autoritățile medicale au anunțat că duminică alte 12 persoane au ajuns la spital, după ce sâmbătă au fost înregistrate peste 60 de victime, multe dintre ele fiind lovite de gloanțele de cauciuc trase de forțele de ordine.
Tensiunile au reînviat sâmbătă, după o scurtă perioadă de acalmie. Unii protestatari, purtând măști, au atacat cu pietre o clădire guvernamentală și au încercat să forțeze intrarea în biroul premierului Rama, însă au fost respinși de polițiști.
Cauzele revoltelor
Mișcările de stradă au început la jumătatea lunii octombrie și s-au extins rapid și în alte orașe ale țării. Nemulțumirile oamenilor sunt alimentate de corupția din aparatul guvernamental, lipsa acută a locurilor de muncă și absența perspectivelor pentru tineri.
De-a lungul acestei perioade, manifestațiile au degenerat adesea în violențe. Protestatarii au incendiat clădiri guvernamentale și bănci, au spart vitrinele magazinelor și au smuls pavele de pe străzi pentru a le arunca asupra forțelor de ordine.
Pe de altă parte, guvernul socialist condus de Edi Rama neagă acuzațiile de corupție și face apel la dialog pentru a dezbate revendicările protestatarilor.
Pentru a detensiona situația, Executivul de la Tirana a adoptat deja o serie de măsuri sociale, printre care ieftinirea combustibilului și alocarea unor fonduri suplimentare pentru familiile sărace.
Video recomandate
Violențe în Albania, între protestatari și poliție. Se cere demisia prim-ministrului Edi Rama, aflat la putere din 2013
Violențe în Albania, între protestatari și poliție. Se cere demisia prim-ministrului Edi Rama, aflat la putere din 2013
Alegerile din Spania, urmărite cu îngrijorare de românii din peninsulă. Riscurile dacă câștigă extrema dreaptă
Câștigătorul Concursului „George Enescu”, concert special la Bacău. Jayden King are doar 11 ani
Robert Pattinson ar putea schimba tradiția ceasurilor purtate de agentul 007. Ce cred fanii
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 29.11.2026
Un bărbat din Mioveni, în stare gravă după ce mașina i-a luat foc. A fost găsit în stop cardiac
Tragedie în Gorj. Un băiețel de trei ani a murit după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări
TIR cu milioane de absorbante a dispărut misterios. Șoferul este, de asemenea, de negăsit
Mii de credincioși au înfruntat gerul la pelerinajele din Galați și Prislop. „Să fie pace și liniște în țară”
Cât costă intrarea la patinoar, în minivacanța de 1 Decembrie. „Suntem foarte bine, împreună cu fetițele”
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit