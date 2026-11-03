Liderul de la Varșovia susține că Moscova încearcă să alimenteze instabilitatea prin declarațiile politicienilor ruși și prin sprijinirea opoziției, relatează News.ro, citând Reuters.

Conflictul dintre guvernul pro-european condus de Tusk și președintele naționalist Karol Nawrocki s-a intensificat în urma unei dispute privind numirea judecătorilor la Tribunalul Constituțional. Tensiunile au escaladat în weekend, după ce președintele instanței, considerat apropiat de tabăra naționalistă care l-a susținut pe Nawrocki, a fost suspendat. Decizia a dus la proteste în fața sediului tribunalului, unde mai mulți oameni s-au adunat pentru a-l susține.

În acest context, mai mulți politicieni ruși au criticat acțiunile guvernului polonez. Printre ei se numără Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, care a descris măsurile luate de executivul lui Tusk drept o „lovitură de stat”.

Premierul Poloniei, Donald Tusk: „Cu toții cunoaștem metoda Rusiei de a se implica în conflictele interne”

Premierul polonez a declarat, în ședința de guvern de marți, că autoritățile urmăresc implicarea Rusiei și a politicienilor pro-ruși în această dispută.

„Observăm activitatea Rusiei și a politicienilor pro-ruși, atât la nivel internațional, cât și în țară, concentrată asupra cauzei noastre, care constă în apărarea Tribunalului Constituțional împotriva comportamentului agresiv al politicienilor și al manifestanților pe care aceștia îi provoacă”, a afirmat Donald Tusk.

El a susținut că Moscova folosește conflictele interne pentru a crea tensiuni și a dat ca exemplu atât situația din Polonia, cât și alegerile intermediare din Statele Unite.

„Cu toții cunoaștem metoda Rusiei de a se implica în conflictele interne. Astăzi, asistăm la tensiuni provocate de ruși, fie în legătură cu alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, fie prin alimentarea unui sentiment de instabilitate în Polonia, pe fondul comportamentului agresiv al politicienilor din opoziție și al președintelui”, a declarat premierul.

În ciuda rivalității politice dintre cei doi, atât Donald Tusk, cât și președintele Karol Nawrocki critică de mult timp Rusia, în special după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Ambii susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare, invocând amenințările pe care Moscova le reprezintă pentru securitatea europeană.