Vaccinul, administrat împreună cu un medicament comun de imunoterapie, a redus cu 42 la sută riscul de deces sau de reapariție a bolii. Acestea sunt concluziile unui studiu clinic major, ale cărui rezultate tocmai au fost publicate.

În 2024, Tony Hout s-a trezit cu o leziune suspectă la o ureche, care sângera periodic și nu se vindeca niciodată complet.

Tony Hout, participant la un studiu privind vaccinul împotriva cancerului: „M-am trezit cu urechea inflamată. Am mers la un centru de urgență, iar medicul de acolo și-a dat seama, probabil, că era ceva mai mult decât o simplă infecție. Am fost sunat și mi s-a spus că ambele biopsii au ieșit pozitive pentru melanom.”

Iar boala începuse deja să se răspândească în organism. Medicii i-au propus să participe la un studiu clinic pentru un tratament experimental. Câteva luni mai târziu, în vară, a început administrarea unui vaccin personalizat bazat pe tehnologia ARN mesager.

Cum funcționează vaccinul creat pentru fiecare pacient

Dr. Hussein Tawbi, MD Anderson al Universității din Texas: „Acest vaccin este conceput pe baza tumorii pacientului și are rolul de a recunoaște în mod specific tumoarea respectivă.”

Tratamentul folosește aceeași tehnologie ARN mesager, premiată cu Nobel, care a stat la baza vaccinurilor împotriva COVID-19.

Karen Knudsen, Institutul Parker: „În primul rând, este un vaccin personalizat pentru cancerul fiecărui pacient, un tratament creat special pentru tipul său de cancer. Vaccinul este conceput astfel încât să identifice în mod specific tumoarea și să transmită sistemului imunitar instrucțiunea de a o distruge.”

Vaccinuri personalizate împotriva cancerului, aflate încă în faza experimentală, sunt testate și pentru alte tipuri de tumori.

Dr. Hussein Tawbi, MD Anderson al Universității din Texas: „Este o adevărată descoperire în cercetarea vaccinurilor. Cred că această reușită ar putea deschide calea folosirii tehnologiei și în tratarea altor tipuri de cancer.”

Riscul de deces sau de recidivă, redus cu 42%

Potrivit studiului clinic, vaccinul personalizat, administrat împreună cu un medicament comun de imunoterapie, a redus cu 42% riscul de deces al pacienților sau de reapariție a cancerului de piele.

Experții independenți în domeniul oncologiei au descris rezultatele drept impresionante, dar au subliniat că sunt necesare studii pe termen mai lung.

Deocamdată, producătorii nu au precizat cât ar putea costa un astfel de vaccin împotriva cancerului.