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Odată cu plecarea oamenilor, dispare și o lume. Și totuși, cineva se încăpățânează să salveze părți din acest univers încă viu.

Sunt oameni care cumpără ruine, recuperează ce a mai rămas și reconstruiesc. Un întreg patrimoniu pentru care alții ne invidiază poate renaște frumos.

Transilvania păstrează sate care par desprinse dintr-o altă vreme. Case lungi, porți mari de lemn, șuri înnegrite de ploi și turnuri de biserică ce veghează de secole peste dealuri. La prima vedere par neschimbate și totuși multe dintre aceste locuri au trecut prin exodul sașilor, prin abandon, sărăcie și anii care tot ce era vechi părea bun doar de dărâmat.

Au fost la un pas să dispară, astăzi însă, în câteva sate din Transilvania se întâmplă ceva neașteptat.

După 1990, zeci de mii de sași au părăsit România

Oameni veniți de aici sau de departe aleg să salveze case, să readucă la viață meșteșuguri și să redea acestor locuri demnitatea pierdută. Este o poveste despre memorie, despre răbdare și despre convingerea că viitorul poate fi construit fără să ștergem urmele trecutului.

Corespondent PRO TV: „Satul are farmecul lui, cu toate aceste proprietăți înșiruite, cu zone care n-au mai beneficiat de modernizări. Însă, în ultimul timp, satul transilvănean se transformă intens, cu fiecare proprietate care capătă o nouă viață. Practic toate aceste zone renasc frumos”.

Povestea renașterii începe, paradoxal, cu o plecare. După 1990, zeci de mii de sași au părăsit România. În multe comunități transilvănene au rămas în urma lor case goale și o apăsătoare senzație de sfârșit.

La Viscri oamenii și-amintesc și astăzi acei ani. Pentru cei rămași depopularea a fost și statistică, dar și o afectare a vieții de la sat. Caroline Fernolend și fiica ei Ursula povestesc cum arătau lucrurile la Viscri în anii 90, când tranziția a fost comunistă cu prinsese România.

Ursula Radu-Fernolend, localnic Viscri: „În fiecare seară încă un set de geamuri era întunecat, nu mai era lumină, însemna că încă o familie a plecat. Încă un set de prieteni și de copii cu care mă jucam afară plecaseră”.

Caroline Fernolend, localnic Viscri: „Toată lumea zicea gata, s-a terminat. O să se distrugă în 10 ani, o să distrugă biserica fortificată, casele”.

După sași au început să plece și restul localnicilor atrași de viața din vestul Europei. Avem locuri în care nici în prezent nu s-au refăcut comunitățile. Atât de mare a fost șocul depopulării.

Caroline Fernolend conduce o fundație care este axată pe restaurarea și salvarea satelor transilvănene. Asociația cumpără case de la moștenitorii sașilor și le transformă în spații publice, locuri de cazare, dar și în expoziții și ateliere tematice.

Caroline Fernolend: „Mi-a fost foarte greu în anii 90 să-i... motivez pe oameni să nu distrugă, să nu schimbe. Și să vadă în viitor. Da, nu credeau că într-o zi vor veni 70.000 de vizitatori în sat de 500 de oameni, cum e la Viscri. Nu credeau. Nimeni nu credea. Nici eu nu credeam că o să vină așa de mulți. Dar am simțit, fiindcă am fost în 90, m-am dus în Germania în vizită, am văzut cum din puțin... Ei știu să valorifice și să trăiască. Era o fântână într-un sat și în jurul acestei fântâni pe care o povesteau”.

În anii tranziției, pericolul a fost abandonul, dar a urmat și felul în care românii au înțeles modernizarea. În multe sate, casele vechi au început să fie modificate fără măsură. Ferestre schimbate, fațade refăcute, elemente tradiționale îndepărtate. Tot ce era nou, părea mai bun.

Caroline Fernolend, președinte Asociația Mihai Eminescu Trust: „Oamenii veneau cu mentalitatea asta de a aduce nou și modernism și își doreau cum vedeau pe afară, nu? Sau ce se întâmpla. Da, și culori din astea țipătoare și de asta am luptat foarte mult în primii 10 ani ca să ajungem pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Deja apăreau balcoane și alte chestiuni. A contat foarte mult inițiativa noastră când noi începusem deja să mergem pe acest drum. asta a contat foarte mult în decizia lor, fiindcă sunt foarte multe biserici fortificate, fiindcă cumva asta a fost reperul. biserici fortificate și pe urmă și tot satul”.

Caroline Fernolend: „Partea aceea a fost aproape toată căzută și șura trebuie tot reparată, altfel cădea. După 90, când a început sără, probabil că nici aici nu mai locuia nimeni, mă gândesc că au plecat sără. De fapt, mama mea tot a insistat. că cade casa, ai văzut, a căzut șopul, cade casa. Voi tot lucrați peste tot și casa asta vecină, n-o salvați. Mama tot spunea asta. Cât a fost domnul proprietar în viață, nu voia să vândă, cu toate că era în vârstă și după ce el nu a mai fost, copiii au hotărât să ne vândă. Strămoșii sași nu voiau să arate unul mai mult decât celălalt. Dacă erau mai bogați poate aveau două case la fel”.

Un architect și un inginer de la Viscri vorbesc despre toată atenția pe care o merită casele săsești, dar și despre efortul de a le reface cu tot ce presupun lucrările aferente. Ambii lucrează pentru Fundația Mihai Eminescu Trust, care are proiecte în satele din Transilvania aflate în patrimoniul UNESCO.

Alexandru Neagu, architect: „Ne-am întors la fix un an. Un an și două zile. de când aici era șantierul uriaș. Am avansat, aș zice, conform graficului, ca să folosesc așa un clișeu. Provocările au fost în pivnițe, acolo unde s-a adâncit nivelul inițial, s-au făcut niște subzidiri, niște ziduri de piatră cu mortar de var hidraulic, s-au făcut niște drenaje care au reușit să rezolve problema apei de suprafață care în sezonul ploios ieșea la a se ridica deasupra nivelului pardoselii. Și apoi am reușit să ducem aproape de final corpul ăsta anexă. Aici zidăria a fost făcută la fel cu mortar de var și var hidraulic, din piatră, deci fără niciun pic de ciment sau armătură, lucruri de tipul ăsta. Totuși nu au fost făcute de meșteri care mai lucraseră, dar care și-au dat interesul și au vrut să facă lucrul ăsta într-un timp rezonabil, fără să aibă o presiune din spate. Adică cine vrea să se apuce de așa ceva, dacă vrea să... Trebuie să se înarmeze și cu ceva răbdare, să fie pregătit pentru diverse provocări și să aleagă o echipă de meșteri care a mai făcut genul ăsta de lucrări”.

Ce presupune conservarea caselor

Michael Fernolend, 1851. Așadar, o grindă atât de veche a fost păstrată. Iar aici sunt tiranți. Vedem niște centuri medievale. Erau elemente importante de rigidizare, sunt din metal. Și iată, au fost păstrate. Conservarea presupune să le ții în continuare pe poziție.

Cosmin Pavel, inginer: Aici avem partea dinspre zid a tirantului, cel care practic preia toată tensiunea tirantului. Este prinsă cu o piuliță medievală, se vede că este pătrată și cu filet. Foarte vechi și acesta. Foarte vechi. Și el practic ia toată preia tensiunea din ziduri. Aceasta este partea din exterior care preia. Aceasta este izolația pe care o foloseau și ei în trecut. Acum modern se folosește vată bazaltică, tot felul de spumă de sticlă, dar izolația originală este din lut amestecat cu paie.

Reporter: Adică ați folosit metoda asta tradițională.

Cosmin Pavel, inginer: De sute de ani. Exact. Într-o lume în care toată lumea vrea nou, modern. Asta e și funcționează foarte bine. Încălzire, în pardoseală. Nu e exclusă aceasta, se pot adapta la soluțiile moderne de încălzire și aceste materiale. dar sunt mult mai eficiente și sănătoase, pentru că totul respiră aici, permite vaporilor să iasă... Suntem în 2026, încă avem paie? Da, și este foarte bine, sunt foarte bune.

Fiecare gospodărie recuperată înseamnă fereastră care se aprinde din nou pe o uliță, o poartă care nu mai rămâne închisă și o bucată de patrimoniu care nu se pierde. Și într-o vreme în care totul se construiește repede și se schimbă și mai repede aici, adevărata modernitate este tocmai această întoarcere la lucrurile care merită păstrate. Casele săsești au nevoie de oameni care să le înțeleagă istoria și să le dea un viitor.

Alexandru Neagu, arhitect: „O casă de tipul ăsta vine și cu tot felul de surprize, descoperiri la care nu ne așteptăm și cu această satisfacție că reușim totuși să reintegrăm tehnici și materiale tradiționale în secolul XXI, când trebuie să se formeze sau să se maturizeze o conștiință a patrimoniului care încă ne lipsește”.

La Cobor, Silviu e orășean de la Cluj, patron de restaurant atras de acest loc unde a cumpărat toate casele de pe o uliță. Vede lucrurile și mai tranșant.

Silviu Petre, proprietar case transilvănene: „Prefer să fie niște case ruină pentru că își păstrează din personalitatea lor, decât o casă modificată și maltratată. Nu vezi într-o proporție așa de mare intervenția asupra unui acoperiș, asupra unui zid, să fie placat cu gresie, să fie cu tablă. O proporție nu atât de mare ca în alte case din... Ca în alte sate.

Și în satul Cobor, și în alte zone din Transilvania, miza ar fi restaurarea, nu înlocuirea. Salvarea să nu vină prin demolare și modernizări excesive. E greu cât timp proprietarii vor să dispună cum vor de locuințele lor.

La Cobor l-am întâlnit pe un francez care a ajuns în România în urmă cu zeci de ani și care a văzut în acest sat ceea ce mulți localnici nici nu mai vedeau atunci. Potențialul unui loc aproape abandonat. În urmă cu două decenii, satul părea aproape gol. Astăzi, francezul, care deja vorbește bine românește, vede altceva aici.

Erwan Joliff, localnic din satul Cobor: „Au venit oameni de afară, familii tinere, adică sunt și copii. Când am venit erau foarte mulți bătrâni, era comunitatea maghiară. În 20 de ani, în mod clar, a devenit și un sat care, să zic, cunoaște o renaștere”.

În multe sate europene această lecție a fost învățată de mult. În România, încă o descoperim. La Viscri și la Cobor există un lucru comun. Nimic din ceea ce vedem astăzi nu s-a întâmplat de la sine. În spatele fiecărei case restaurate există ani de muncă. În spatele fiecărui gard salvat există cineva care a spus nu-l demolăm. Pentru unii a fost o datorie morală.

Caroline Fernolend: „M-am gândit că e datoria mea să încerc să păstrez ceea ce am moștenit de la strămoși, Pot să găsesc strămoșii înapoi până la 1699 în cărțile bisericești. Și soțul meu de la Viscri și eu, toți strămoșii mei au trăit aici”.

Pentru alții a fost dragoste la prima vedere. Un sat aproape abandonat, dar plin de potențial.

Erwan Joliff, localnic Cobor: „E un sat așa mai întortocheat. De obicei, sașii au făcut drum lat. Și asta aici mi-a plăcut foarte mult, foarte multă natură și atunci foarte multe ruine. Adică chiar când am venit prima dată în Cobor, m-am gândit că e un sat aproape părăsit”.

Pentru Camelia a fost o formă de responsabilitate, o încercare de a împiedica degradarea.

Camelia Petre, investitor la Cobor: „Nu a fost dorință de turism, de HoReCa. Noi am cumpărat fiecare proprietate tocmai din teama de a nu se strica arhitectura satului. E păcat ca această proprietate să se piardă și dacă nu avem posibilitatea să o luăm, hai să o luăm și să-i redăm viață”.

Pentru soțul ei, Silviu, a fost mai degrabă o încăpățânare. Refuzul de a vedea casele cum dispar. Un act de urmă. A fost pasiune.

Silviu Petre, investitor la Cobor: „Să vezi că poți da naștere unui loc pe care alții îl consideră pierdut. Să poți da naștere unui loc pe care alții îl consideră mort. Și vezi, bă, casa aia, n-am ce să fac cu ea. Dărâm-o! Nu! Stai puțin, ce mai e din ea? Atât. Hai să-i dăm viață, hai să vedem lemnele alea, hai să nu le băgăm pe foc. Iar atunci când nucleul unui sat începe să creadă din nou în el însuși se întâmplă ceva neașteptat. Oamenii se întorc, iar casele prind viață din nou”.

Renașterea presupune însă un efort sporit, cu tehnici și materiale greu accesibile.

Alexandru Neagu, arhitect: „Țiglele le recuperăm și le refolosim. Practic toate materialele pe care le găsim la fața locului și care sunt în stare rezonabilă se refolosesc. Sună simplu, dar este infinit mai greu decât să comanzi materiale noi. Înseamnă timp, răbdare, dar și să accepți că autenticitatea nu vine la pachet decât după multe încercări. Se construiește încet”.