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Mobilizarea masivă a fost organizată de o coaliție formată din peste o sută de partide politice, sindicate și asociații ale societății civile, relatează presa turcă, citată de agențiile AFP, dpa și preluate de Agerpres.

„Vrem democrație, libertate, egalitate și pace”

Mitingul a avut loc în districtul Kartal, situat în partea asiatică a metropolei. Liderul sindicatului muncitorilor din metalurgie Birlesik Metal-Is, Ozkan Atar, a transmis un mesaj puternic mulțimii adunate:

„Astăzi, acest loc nu este plin doar de muncitori. Aici se află toți cei care refuză să se supună sărăciei și nedreptății și care refuză să tacă în fața opresiunii.”

Oficialul sindical a subliniat necesitatea tragerii la răspundere a guvernanților:

„Este imperativ să cerem ca cei responsabili de actele de corupție să fie trași la răspundere. Suntem indignați de jefuirea resurselor noastre de către cercul privilegiat care îi înconjoară pe cei aflați la putere. Vrem democrație, libertate, egalitate și pace.”

Nemulțumirile au fost sintetizate pe pancartele purtate de manifestanți, pe care se putea citi: „Justiție, pâine și libertate”, „Nu sărăciei și corupției”, „Puțină viață, muncă multă: ajunge!”, „Pentru pensionari, foamete; pentru cei apropiați de putere, lux” sau „Un buget pentru oameni, nu pentru hoți”.

Inflația și deriva economică

Criza economică acută a fost un alt punct central al protestelor. Ozgur Celik, șeful filialei din Istanbul a principalului partid de opoziție (Noul Partid), a avertizat asupra impactului derivelor autoritare:

„Atacurile asupra democrației au consecințe foarte profunde pentru economia țării. Turcia este târâtă spre o mare sărăcie și mizerie.”

Datele economice confirmă îngrijorările străzii: în timp ce cifrele oficiale indică o rată anuală a inflației de aproximativ 30%, grupul independent de cercetare Enag a estimat că aceasta a ajuns la circa 45% în luna octombrie.

Opoziția, sub asediul instanțelor

Protestele de duminică survin pe fondul unei ofensive susținute a autorităților împotriva vocilor critice, adesea materializată prin decizii judecătorești controversate. Cea mai recentă hotărâre îl vizează pe primarul închis al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, căruia i-a fost anulată diploma universitară, fiindu-i astfel interzis dreptul de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale.

Tensiunile sociale sunt în creștere constantă. Chiar săptămâna trecută, mii de oameni au ieșit pe străzile din Istanbul pentru a denunța închiderea forțată a numeroase instituții media afiliate opoziției.