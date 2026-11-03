Operaţiunea a fost lansată după ce au fost primite informaţii că în zilele următoare ar putea avea loc acte de sabotaj la graniţa cu Kaliningrad, a declarat marţi şeful poliţiei poloneze, Marek Boron, pentru postul de radio RMF FM, potrivit Agerpres.

„Trebuie să asigurăm securitatea cetăţenilor care locuiesc acolo, dar şi să protejăm infrastructura şi să gestionăm orice situaţie care ar putea reprezenta o ameninţare pentru populaţie", a adăugat Boron.

Forţele de poliţie din regiunea de frontieră au fost întărite cu efective din alte zone ale ţării, a precizat el.

Unitatea de elită a armatei, GROM, a fost de asemenea desfăşurată în zonă, a declarat un purtător de cuvânt al armatei pentru ziarul Fakt.

Premierul Donald Tusk a declarat marţi că Polonia a dejucat o posibilă provocare în cursul nopţii la graniţa cu enclava rusă Kaliningrad, relatează AFP.

Potrivit şefului guvernului, serviciile de informaţii poloneze şi aliate au avertizat de câteva săptămâni că ar putea avea loc „acte de diversiune sau provocări mai grave" la graniţa cu Federaţia Rusă, inclusiv prin „intruziunea unor persoane înarmate pe teritoriul polonez".

Tusk a declarat că a fost informat la miezul nopţii despre activităţi considerate suspecte la această frontieră din nordul ţării.

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„Am mobilizat foarte rapid forţele şi resursele necesare pe teren. Am reuşit să prevenim tentativele de provocare, dacă aceasta a fost intenţia", a declarat el pentru presă.

„Desigur, nu vom putea niciodată confirma acest lucru complet", a adăugat el.

Estimând că „tensiunea" şi „escaladarea din partea Rusiei" ar putea persista, Tusk a cerut menţinerea nivelului de vigilenţă în rândul forţelor de securitate pentru a preveni posibile operaţiuni de sabotaj sau provocări.

Polonia, membru UE şi NATO, are o frontieră de 232 de kilometri cu enclava Kaliningrad. Acest teritoriu rusesc puternic fortificat este situat între două state membre NATO, Polonia şi Lituania, şi este considerat "portavionul de nescufundat al Moscovei".

La începutul acestui an, în presa din SUA au apărut relatări, bazate pe rapoarte ale serviciilor de informaţii, care sugerau că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câţiva ani.

Scenariile posibile variază de la un atac cibernetic rusesc până la o incursiune de mică amploare, prin desfăşurarea de militari în uniforme fără însemne într-o ţară NATO.