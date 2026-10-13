„A fost un membru de neprețuit al echipei și îi urăm toate cele bune”, a declarat noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, fără a oferi detalii cu privire la cine ar putea fi succesorul lui Guilfoyle.

Demiterea ei survine în urma unor informații conform cărora ar fi solicitat bani în schimbul acordării accesului la personalități din administrație înainte de confirmarea numirii sale, ar fi acceptat cadouri generoase în calitate de ambasador și ar fi adus un lobbyist al unei companii grecești de construcții la întâlniri oficiale.

Avocații lui Guilfoyle au negat acuzațiile privind solicitarea de bani și au afirmat că relatările despre călătoriile sale erau înșelătoare, adăugând că aceasta a respectat cerințele federale privind cadourile și raportarea, scrie CNN.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat luni că ia în considerare retragerea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre care s-au publicat în ultimele zile mai multe informaţii compromiţătoare, informează EFE şi Reuters, citate de Agerpres.

„Ei bine, analizăm situaţia. Da, nu suntem mulţumiţi", le-a răspuns laconic Trump jurnaliştilor, conform Agerpres.

The Wall Street Journal, care a publicat mai multe informaţii despre Guilfoyle în ultimele zile, a scris în weekend că oficiali ai Casei Albe evaluează posibilitatea înlăturării ambasadoarei din postul său de la Atena.

Conform înregistrărilor audio publicate de ziar, Guilfoyle s-ar fi lăudat că oameni de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux şi ar fi promis totodată un tratament preferenţial unui om de afaceri american dacă acesta îi asigura o invitaţie la o cină în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al preşedintelui american.

Guilfoyle se lăuda că SUA au dat jos Guvernul Bolojan în România și pot face la fel oriunde în lume

Acelaşi ziar a relatat cu câteva zile mai devreme că Guilfoyle ar fi cerut, de asemenea, unui donator republican să achite o datorie de 100.000 de dolari de pe cardul ei de credit înainte de audierea confirmării sale în Senat ca ambasador în iulie 2025, în schimbul accesului la Casa Albă şi la oficiali de rang înalt din administraţia preşedintelui Donald Trump.

The Wall Street Journal a mai transmis că, în timpul unei cine din martie cu oficiali greci şi americani, Guilfoyle ar fi atribuit căderea guvernului român condus de Ilie Bolojan presiunilor din partea administraţiei Trump şi a declarat că Washingtonul ar putea aduce schimbări similare în alte ţări, inclusiv în Grecia.

Guilfoyle, fosta soţie a actualului guvernator al Californiei, Gavin Newsom, şi fosta logodnică a fiului cel mare al preşedintelui american Donald Trump Jr., este o fostă procuroare care a lucrat şi ca analist invitat la Fox News şi pe post de consilier şi coordonator de strângere de fonduri pentru campaniile lui Donald Trump.