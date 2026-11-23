Potrivit surselor, administraţia americană a considerat că Huang este singurul lider capabil să protejeze şi să promoveze eficient ecosistemul american al modelelor AI de tip „open-weight”, într-un moment în care China deţine un avantaj important în dezvoltarea acestor tehnologii, transmite Reuters, citând persoane familiarizate cu situaţia.

Modelele ”open-weight” permit utilizatorilor să descarce, să modifice şi să adapteze componentele esenţiale ale sistemelor de inteligenţă artificială pentru diferite aplicaţii. Extinderea utilizării lor reprezintă o oportunitate comercială majoră pentru Nvidia, deoarece stimulează cererea de cipuri şi infrastructură de calcul dincolo de marile companii care dezvoltă sisteme AI.

China conduce în prezent dezvoltarea acestor modele, care câştigă teren inclusiv în rândul companiilor americane. Ele pot avea performanţe apropiate de cele ale sistemelor proprietare dezvoltate de OpenAI şi Anthropic, dar la costuri mai reduse.

Nvidia s-a numărat printre principalii susţinători ai dezvoltării modelelor AI deschise în Statele Unite. În august, compania a convenit achiziţionarea platformei Hugging Face, utilizată de dezvoltatori pentru distribuirea şi găzduirea modelelor AI, şi a investit în Reflection AI, o companie americană care şi-a lansat primul model „open-weight” în octombrie.

Jensen Huang şi reprezentanţii Nvidia au făcut presiuni asupra parlamentarilor americani pentru sprijinirea acestei tehnologii. Într-o scrisoare transmisă anterior Congresului, Huang a avertizat împotriva introducerii premature a unor restricţii asupra modelelor AI deschise.

Huang a demisionat la începutul lunii noiembrie, după apariţia unor informaţii privind mai multe relaţii extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată de legături cu serviciile chineze de informaţii. Consiliul de administraţie al Nvidia a decis însă reinstalarea sa, cu efect imediat, în urma discuţiilor desfăşurate în weekend.

Intervenţia administraţiei Trump are loc pe fondul intensificării competiţiei tehnologice dintre Washington şi Beijing. Reuters a relatat pe 18 noiembrie că autorităţile americane analizează posibilitatea obligării companiilor din SUA să declare public utilizarea modelelor AI chinezeşti, inclusiv a celor de tip „open-weight”, pentru a reduce dependenţa de tehnologia chineză.

Totodată, parlamentarii republicani susţin tot mai puternic dezvoltarea modelelor AI americane cu parametri accesibili publicului. Doi membri importanţi ai Camerei Reprezentanţilor au cerut vineri administraţiei Trump să sprijine companiile americane din acest sector, argumentând că o asemenea strategie ar consolida capacitatea Statelor Unite de a concura cu China.